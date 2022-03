Místo hry o titul budějovičtí fanoušci vystrojili pohřeb kouči Bokrošovi

Po konci trenéra Josefa Jandače k útoku na titul měl v Budějovicích pomoci nový kouč Ernest Bokroš, který přicházel ověnčený úspěchy. K titulům dovedl Zlín a na Slovensku také Slovan Bratislava a Zvolen.

K ruce si vybral jako druhého trenéra Jana Tlačila, jenže toto spojení od začátku nefungovalo. „Trenéři si navzájem nesedli, tým to vnímal,“ přiznal tehdejší útočník Jiří Šimánek.

Ani fanoušci slovenského kouče dobře nepřijali. „Mrzí mě, že si mě lidé spojují pouze se Zlínem, a není to rozhodně tak, že bych hrál všude striktně defenzivní taktiku. Doufám, že lidé v Budějovicích mi dají čas na to, abych je přesvědčil, že nejsem to, za co mě mají,“ uvedl Bokroš při svém úvodním rozhovoru.

Po skvělých letech však byli budějovičtí příznivci netrpěliví a brzy si žádali jeho odchod. Při domácím zápase se Zlínem tehdy dokonce po prvním přerušení vyklidili kotel, kde visely transparenty: „Jsme s hráči, Bokroš ven. Hledá se trenér, zn. spěchá. Kam čert nemůže, tam nastrčí Bokroše.“

Sezony klubu a série v play off 2008/09 – 11. místo po zákl. části

1. místo ve skupině o udržení 2009/10 – 9. místo po zákl. části

předkolo Liberec 2:3 (1:2, 5:6, 4:1, 6:5 sn, 1:9)

Cedule s podobnými hesly měli i fanoušci v hale a pokřik „Bokroš ven“ zněl sborově celou Budvar arénou. Protesty pokračovaly po utkání před stadionem, kde trenérovi vystrojili symbolický pohřeb i se svíčkami.

Bylo jasné, že slovenský kouč situaci nemůže ustát. V polovině sezony také své místo opustil a tým dál vedl Tlačil.

Sezona se Jihočechům nevydařila od A do Z. Nepovedlo se ani předsezonní doplnění kádru. Produktivní duo Viktor Hübl – Kamil Brabenec nahradili Radek Duda, Ivan Huml či Tomáš Kůrka.

„Vsadilo se na jiné hráče a neklapalo to. Nepovedlo se udržet Viktora Hübla. Myslím si, že kdyby tady zůstal, tak teď sbírá rekordy v Budějovicích,“ odhadl Šimánek.

Dojem nezlepšila ani účast v premiérovém ročníku Ligy mistrů, kam se Budějovice dostaly díky prvenství v základní části rok předtím. Ve tříčlenné skupině získaly ze čtyř duelů tři body za domácí skalp Slovanu Bratislava. „Hrál jsem jen jeden duel v ruské Ufě. Prohráli jsme 1:7, a kdyby nechytal Eda Turek, tak jsme dostali snad 30 gólů,“ přiznal útočník.

Kruté vystřízlivění po úspěšných letech si Jihočeši vybrali až do samotného dna. Před posledním zápasem základní části potřebovali porazit Liberec a věřit, že Třinec uhraje s Vítkovicemi maximálně bod. První podmínku splnili, ta druhá ale nevyšla. Třinečtí vyhráli 1:0 v prodloužení díky vlastní brance obránce Michala Barinky.

„Chyběl nám jeden gól. S Třincem jsme měli stejně bodů a vyrovnané vzájemné zápasy. Tak rozhodovalo celkové skóre, a to jsme měli horší,“ dodal. Strastiplná sezona skončila trápením ve skupině o udržení.

Další ročník byl o poznání úspěšnější. Jako trenér ho začal Tlačil, ale po 19 kolech ho kvůli špatným výsledkům nahradil zkušený František Výborný. Ten mužstvo zklidnil a bez potíží dovedl do play off z deváté příčky. Čekalo ho předkolo proti Liberci.

2. díl seriálu - Českobudějovická play off V třídílném seriálu připomínáme série play off českobudějovických hokejistů od postupu do extraligy v roce 2005 až po přesun licence do Hradce Králové v roce 2013.

Severočeši s výborným Markem Pincem v brance doma vyhráli oba úvodní duely, hosté v tom druhém promarnili dvoubrankový náskok. Víc se však mluvilo o zákroku libereckého střelce Milana Bartoviče, který u mantinelu bruslí dupl na kotník Martina Tůmy. Tomu kvůli zranění skončila sezona, ale Bartovič za zákrok dostal jen jednozápasový trest.

Chyběl tak u třetího duelu, kdy Budějovice snížily. Tygři byli blízko rozhodnutí ve čtvrtém duelu, kdy v Budvar aréně vedli hlavně díky trefám Bartoviče či rozjetého Andreje Podkonického už 5:2. Domácí ale stihli vyrovnat a pak i rozhodnout v nájezdech.

„Po dvou třetinách už na nich bylo vidět, jak jsou veselí a cítí, že to mají v kapse. O to víc byli na konci zápasu zklamaní,“ všiml si Šimánek.

Rozhodující pátý duel však byl jednoznačný. Liberec zachytil úvod, Bartovič dal čtyři góly, kapitán Petr Nedvěd přidal další tři a celkově z toho byl debakl 9:1. „Jim se pak dařilo a nám do brány napadalo všechno,“ povzdechl si.

Po sezoně ukončil kariéru brankář Roman Turek a naplno uvolnil místo Jakubu Kovářovi.