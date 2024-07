Strakonice nedají peníze házenkářům, ti kvůli tomu zřejmě ztratí extraligu

„Je to konec silného příběhu. Podařilo se nám dostat klub na nejvyšší úroveň podle přání pana Oberfalcera, tedy bez peněz od města,“ shrnul šéf klubu Miroslav Vávra.

Předseda strakonické házené tím naráží na zasedání zastupitelstva města z 26. června, kdy nebyla schválená žádost HBC Strakonice 1921 ve výši dva miliony korun na podporu činnosti A týmu mužů v nejvyšší soutěži. Příspěvek před tím schválila rada města.

„Je zarážející, že v ostatních městech a obcích, kde se nejvyšší soutěž házené hraje, jsou kluby pro město partner, a nikoliv soupeř,“ zalitoval Vávra.

Hlavním odpůrcem podpory jedenáctého týmu loňské tabulky je místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická veřejnost). „Dospělý vrcholový sport v poslední době nepodporujeme. Udělali jsme v minulosti dvě výjimky – jednu před volbami a druhou v době energetické krize. Příspěvkem na výkonnostní sport jen podporujeme cíle klubů. Měli bychom se soustředit na mládež,“ zdůraznil.

Právě mladí či začínající sportovci však mají v těch nejlepších své vzory. I proto sportují, chtějí být jako oni. Místostarosta města to vidí jinak. „To je jen laciná argumentace funkcionářů. Děti mají vzory ve světových hráčích. Říkám, ať kluby hrají to, na co mají nebo na co si seženou peníze. Vím, že města sport podporují. My také, ale je třeba také opravovat infrastrukturu,“ odůvodnil Oberfalcer.

Házenkáři se s městem snaží jednat už několik let. Marně. „Chtěl jsem vyjednat trvalou podporu pro vrcholový a výkonnostní sport, nikoliv jen pro házenou. Od roku 2017 se nic nezměnilo. Sport ve městě kvůli podfinancování postupně upadá a tento trend bude pokračovat,“ přidal Vávra.

Z rozhodnutí svých kolegů je značně zklamaný také starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost). „Zlikvidováním extraligy zničíme sny mladých sportovců a práci týmu. Navrhoval jsem podporu tři miliony na rozdělení pro vrcholové sporty, ale nedomluvili jsme se na ničem. Je to velká škoda, hodně mě to štve,“ zdůraznil.

Podle starosty jsou sportovní kluby vizitka a pýcha města. „A my je necháme na holičkách. Je to sobeckost a neúcta. Jsem ze svých kolegů hodně zklamaný. Mrzí mě, že jsem nenašel jejich přízeň. Peníze na to v rozpočtu jsou, ale společně jsme je zařízli,“ zlobil se.

Strakoničtí házenkáři dostali v roce 2022 mimořádný příspěvek 1,5 milionu korun. Jinak si narozdíl od celků v jiných městech museli hradit provoz extraligového týmu kompletně sami. Zastupitelstvo jednání o podpoře odložilo na září, jenže to teď není klubu nic moc platné. Do pátku totiž musí být uhrazené startovné, jinak Strakonice klesnou o dvě soutěže níž. Pak by bylo pravděpodobné, že odejde většina hráčů.

„Budu se s nimi o tom bavit, jak to kdo vidí. Skončili by i dva trenéři, kteří se věnovali také mládeži. Budeme ještě zkoušet jednat s krajským úřadem a soukromými subjekty,“ dodal Vávra.

„Je mi líto hráčů, kteří sportu dávali maximum po práci nebo po škole. A je důstojné jim za to dát odměnu. Byli jsme jediní v extralize, kde nedostávali hráči nic,“ uzavřel předseda.