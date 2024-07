Extraliga házenkářů ve Strakonicích zůstane. Peníze místo města pošle kraj

Zklamání, beznaděj a částečně i vztek. To všechno pociťovali strakoničtí házenkáři, činovníci i fanoušci ještě do pondělního večera. Klubu totiž reálně hrozilo, že kvůli chybějícím penězům na provoz A týmu bude muset odhlásit extraligu, ve které strávil poslední dvě sezony.

Město odmítlo HBC Strakonice 1921 finančně podpořit, zastupitelé neschválili dvoumilionový obnos pro klub, přestože na to v rozpočtu peníze byly. I díky zveřejnění článku na iDNES.cz o problémech házenkářského klubu se ale věci daly do pohybu.

Klub se ještě v pondělí večer znovu spojil s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou, který v úterý dopoledne potvrdil finanční podporu od kraje. „Strakoničtí házenkáři se dokázali dostat na extraligovou úroveň bez jakékoli podpory. Že jim současná vládnoucí koalice není ochotná poskytnout finanční pomoc, to považuji za ostudu,“ vzkázal hejtman.

„Nechci, aby klub s více než stoletou historií doplácel na krátkozrakost a neschopnost politiků, kteří město vedou. Proto jsme se s mým náměstkem Tomášem Hajduškem spojili se zástupci strakonické házené a domluvili jsme se, že jim pomůžeme,“ přidal Kuba.

Klub je tím na rok zachráněný a může se chystat na další extraligový ročník. „Sám jsem to nečekal. Zachránila se díky tomu extraliga pro tým, naše fanoušky i mladé házenkáře, kteří se na své vzory chodí dívat a obdivují je,“ jásal předseda klubu Miroslav Vávra.

Naděje i do budoucna

V pondělí večer na online schůzi s hráči ještě zdaleka tak pozitivně nezněl. „Kluci měli informace ze zastupitelstva, že to vypadá špatně. Řekli jsme si, že počkáme do pátku, do kterého musí být zaplacené startovné. Třeba se něco ještě povede nebo stane. A stalo,“ řekl.

Házenkáři žádali město o dva miliony korun jako podporu A týmu v nejvyšší soutěži. Tuto částku nyní klubu zašle Jihočeský kraj. Jediný jihočeský celek v extralize tak nemusí opouštět své místo, hrozil mu pád o dvě soutěže níž.

Zároveň by gesto hejtmana mohlo pomoci klubu i do budoucna. „Od rána jsem mluvil s několika zastupiteli. V půlce července bude schůzka sportovní komise, kde by se konečně měl nastavit systém finanční podpory vrcholového a výkonnostního sportu. To je pro nás i další sporty ve městě zcela klíčové, dlouho se o to snažíme. I hejtman chce prosazovat, aby podpora byla cílená,“ dodal Vávra.