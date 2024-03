Udělali jsme si to těžší. Rozhoduje obrana, ví budějovický kouč Kladrubský

Jihočeši mají na nejbližšího soupeře náskok dvou bodů. Mohli však do města k polským hranicím cestovat v o něco lepší pozici. Naposledy totiž doma v závěru ztratili výhru s dalším konkurentem, se Zlínem jen remizovali 2:2.

„Sami jsme si to udělali těžší. Mohl to být jeden z důležitých kroků k záchraně, ale neudělali jsme ho. Ale pořád to máme ve svých rukách. Už na začátku přípravy jsme si řekli, že nechceme skončit hlavně poslední. Nesmíme podlehnout tomu, že jsme jen remizovali doma se Zlínem. Hlavně jsme neprohráli, třeba bude bod ještě důležitý,“ přemítá Jiří Kladrubský, asistent hlavního kouče Jiřího Lercha.

Dynamo v záchranářské bitvě dvakrát vedlo, ale opět doplatilo na góly po standardních situacích a centrech do vápna. „Dostáváme pořád stejné branky – po standardkách, dohrávání situací, centrech do vápna. Věnujeme se tomu pořád, ale je to v hlavách. Vincent Trummer prohrál klíčový souboj, měl hlavičku uhrát a vzal to na sebe. Ale reagovat měli i ostatní,“ vrací se Kladrubský ke druhému inkasovanému gólu.

Trenéři museli v týdnu pracovat i na psychice hráčů, aby nebyli dlouho zklamaní a soustředili se na další důležitý zápas. „Kluci po zápase seděli v kabině, jako kdybychom prohráli. Ale snažíme se je zvednout. Je to na nás, jak zareagujeme,“ přitakává bývalý ligový obránce či záložník.

Černobílí sice doma na jaře poprvé nevyhráli, ale znovu dvakrát skórovali. V obou případech to byl záložník Jan Suchan. Celkově tým nastřílel za pět jarních kol deset branek, což je stejně jako za předchozích patnáct kol.

„Jsem za góly moc rád. Ale s Jirkou Lerchem se shodujeme, že rozhoduje defenziva. Máme na to speciální tréninky. Dopředu i dozadu vidíme zlepšení, ale vždy rozhodují detaily,“ hlásí.

Venku bez výhry 15 měsíců

Sobotní soupeř z Karviné neprožívá příjemné období. Na jaře ještě nevyhrál, získal jediný bod. I proto klub už podruhé v sezoně vyměnil trenéra. V týdnu skončili Juraj Jarábek s Branislavem Mrázem, nahradili je trenéři B týmu Marek Bielan s Radimem Grussmannem. „Bude to těžký zápas, zase hodně soubojový,“ tuší Kladrubský.

Dynamo je nejhorší tým na venkovních hřištích. Ze dvanácti duelů jen dvakrát remizovalo. Tři body si přivezlo ze hřiště soupeře naposledy v půlce října předloňského roku, kdy vyhrálo v Teplicích. „Pokud by to bylo naplánované tak, že bychom to teď ukončili, tak je to ideální,“ uvažuje asistent.

Jihočeši budou v Karviné bojovat bez marodů Lukáše Havla, Tomáše Zajíce nebo Michala Hubínka. Pak následuje reprezentační přestávka, po které do Českých Budějovic dorazí mistrovská Sparta.