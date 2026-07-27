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Kvíz: Pivní znalci, předveďte se. Co víte o Budějovickém Budvaru?

27. července 2026

Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém Měšťanském pivovaru, a tak se rozhodli založit si vlastní.

Otázka 1/20

První otázka tam směřuje celkem jasně k roku založení Budějovického Budvaru. Kdy se tak stalo?

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