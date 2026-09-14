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Kvíz: Dukovany a Temelín. Co víte o jaderných elektrárnách i historii těchto míst?

14. září 2026

Dnes už si jen málokdo dokáže představit českou energetiku bez jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Většina lidí je bere jako samozřejmost, ale třeba po roce 1989 dlouho vůbec nebylo jasné, jestli bude nakonec Temelín skutečně stát a fungovat. Vzpomenete si na některé historické okamžiky i fakta ze současnosti? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Otázka 1/20

Tak něco na rozehřátí. Od kdy je Jaderná elektrárna Temelín v provozu?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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