14. září 2026
Kvíz: Dukovany a Temelín. Co víte o jaderných elektrárnách i historii těchto míst?
Dnes už si jen málokdo dokáže představit českou energetiku bez jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Většina lidí je bere jako samozřejmost, ale třeba po roce 1989 dlouho vůbec nebylo jasné, jestli bude nakonec Temelín skutečně stát a fungovat. Vzpomenete si na některé historické okamžiky i fakta ze současnosti? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.