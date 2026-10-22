„Mě prostě neuspokojuje dát miliony za obyčejný dvoupodlažní zděný dům. Přijde mi to trochu nuda. Chtěl jsem kombinaci moderní architektury a dřeva, chalupářství, které sem patří,“ vysvětluje Marek, jehož otec přitom staví cihlové domy celý život.
Inspiraci našel při projížďce na longboardu u Fojtky, kde ho okouzlila dřevostavba s velkorysým prosklením. Zkoumal trh, domluvil si i osobní návštěvu v obydlené modulární dřevostavbě od společnosti Flexi Life Houses, která odpovídala jeho představám.
„Nikdo z rodiny totiž nevěřil tomu, že v domě, který stojí na ocelových patkách, není v zimě zima od nohou, tak jsme se jeli přesvědčit. A není,“ říká s úsměvem Marek.
Úspěšná volba
Na konci roku 2023 Marek podepsal smlouvu, celý následující rok řešil stavební povolení a v březnu 2025 se rodina stěhovala do nového. „Teď tady žijeme rok a půl a jsme maximálně spokojení, poctivá rešerše se vyplatila,“ pochvaluje si.
Marek si vybral typový dům C4S (4+kk s obytnou plochou 120 m2, sedlovou střechou a dřevěnou fasádou). Zaujala ho zejména prostorná užitná chodba, která prochází celým domem. „Ve většině domů, které jsem kdy navštívil, představovala chodba temný a nudný nevyužitý prostor. Přitom je tak důležitá. V našem domě v ní máme spoustu oken, skoro desetimetrovou vestavnou skříň a ukrytou technickou místnost.“
Vytápění i do podhůří
Marek vytápí dřevostavbu pouze multisplitovou klimatizací (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch) s pěti vnitřními a jednou venkovní jednotkou. „V zimě je to dostačující zdroj vytápění a v létě bychom tady bez ní s těmi velkými okny nevydrželi,“ přiznává majitel.
V domě je multisplitová klimatizace Daikin s výkonem venkovní jednotky 9 kW a vnitřními jednotkami řady Comfora, která je pro pokrytí tepelných potřeb domácnosti v zimě i chlazení v létě naprosto dostatečná.
„Máme zkušenost z několika podobných realizací přímo pod Ještědem, kde hlavní zdroj vytápění zajišťuje právě klimatizace, tedy tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. U takto dobře izolovaného domu se správně navrženým výkonem vnitřních jednotek se tohoto způsobu vytápění není potřeba obávat ani v podhorské oblasti,“ říká Ladislav Vraný z instalační firmy Frostima.
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Podle něho se však vyplatí mít i druhý zdroj tepla nezávislý na elektřině, třeba krb. Ne kvůli nedostatečnému výkonu klimatizace, ale jako pojistku pro případ delšího výpadku elektrické energie například při sněhové nebo větrné kalamitě.
Interiéry na přání
„S některými částmi interiéru nám pomáhal také Kamil Třísko z dodavatelské společnosti Flexi Life Houses. Koupelna dotažená do nejmenších detailů je například jeho práce, ale barevně ji přizpůsobil odstínům, které jsme si vybrali do kuchyně,“ prozrazuje Marek.
Kuchyňskou linku v dekorech světlého dřeva a tmavé břidlice vyrobil rodině známý truhlář. Ostatní nábytek a vybavení si Marek a Marianna, jeho manželka, koupili sami. „Původně byl obývací pokoj s velkou sedačkou a jídelním koutem koncipován jinak, ale s dítětem to přestalo dávat smysl,“ prozrazuje hlavy rodiny.
Atmosféru uvnitř domu ovlivňuje i celkové ladění do teplých barev, které k útulnosti zdejších chalup patří. „Snažím se venkovu přibližovat, ať už bydlením, nebo i stylem života. Vždycky se mi líbilo, jak na vesnici plyne čas pomaleji. Věděl jsem například, že chci do interiéru staré dřevo z rekonstrukce nějakého kostela nebo chalupy, abych sem vnesl něco s duší z minulosti,“ objasňuje Marek. Kamil Třísko mu poradil dodavatele z Litomyšle, který takové dřevo zpracovává, ten je osadil LED světly. Vznikly tak světelné panely na chodbě.
Dalším Markovým nápadem byla terasa a chodníčky kolem domu ze severského modřínu. Vzhledem k výšce jejich spodní konstrukce (50 cm) a sklonu terénu to bylo ale hodně komplikované řešení.
„Přemýšlel jsem i o dřevoplastu, protože nedělá třísky, ale nakonec jsem usoudil, že by se to sem zkrátka nehodilo. Odrazuje mě i to, že se WPC dost rozpaluje od sluníčka,“ přiznává Marek s tím, že i plot plánuje dřevěný.
Hudební studio v dřevostavbě
Jeden z mýtů kolem dřevostaveb je problematická akustika. Marek Němec má ale ve svém domě hudební studio, kde skládá i nahrává. Na míru mu je postavila česká nábytkářská firma Caster. Speciální akustický difuzor vyrobený z opálených dřevěných odřezků vzniklých při stavbě domu pak vyrobil technik z dodavatelské společnosti.
Marek Němec alias Kenny Rough je dvorní koncertní DJ a producent Paulieho Garanda. Hudbu skládá nejen pro rappery, ale například i pro známé české popové interprety. Hraje na saxofon, působí jako zvukový inženýr. Dobrá akustika je nezbytnou podmínkou jeho práce.
Hudební studio je samozřejmě nejoblíbenější místností i Markovy malé dcery. „Zkombinovat práci doma a roční dítě je obtížné, ale je to vlastně moc hezká komplikace,“ říká na závěr s úsměvem Marek Němec.
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Názor dodavatele
„Základní myšlenka modularity, která mě nikdy nepřestane bavit, je opakovaná transformace. Dům je celý postaven v tovární hale, kde jej zákazník vnímá zatím jen jako budoucí osobní prostor, a vybírá správné materiály. Dům pak rozložíme znovu na části, zabalíme do na míru šitých plachet a převezeme na pozemek,“ popisuje Kamil Třísko.
Po krátké „levitaci“ je dům usazený na trvalém místě. „Všechny naše domy sami převážíme a sami ukládáme, protože logistika je v tomto případě stejně složitý proces jako samotná stavba. Máme takto za sebou přes 130 domů. Tři jsme vezli dokonce trajektem do Velké Británie, devět do Německa,“ doplňuje Kamil Třísko.
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