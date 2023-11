Poslední Mozartův zámek se prodává. Přežil i nacisty

Historický zámek, jeden z mála v Dolním Rakousku, je zatím stále v soukromých rukou a probíhá zde bohatý kulturní život. Ovšem kdoví, co nastane po prodeji, až se zámek Stuppach s padesáti pokoji prodá nejvyšší nabídce v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. Zde bude možné cennou památku dražit až do 14. prosince. Palác byl už dřív nabízený za dvanáct milionů eur, bezmála tři sta milionů korun.

Klenby připomínají dávnou historii stavby.

Zámek měl však už jednou namále – v roce 1945 nacisté nařídili vyhodit budovu do povětří, aby nepadla do sovětských rukou, ale odpovědný důstojník to odmítl a stavba přežila.

Nemovitost, známá jako „Mozartův poslední zámek“, slouží v současnosti jako prostor pro špičková představení. Dodnes ho navštěvují nejbohatší lidé světa a členové šlechtických a královských rodin. Zážitkové divadlo, klubový salonek a zámecký obchod jsou zahrnuty v ceně nemovitosti.

Bohatá historie hradu sahá nejméně do roku 1130, s částečnými úpravami v patnáctém a sedmnáctém století. Po těchto úpravách sloužil jako „mezinárodní obchodní klub“, scházeli se zde tehdejší důležití představitelé politiky, obchodu a umění. Jeho architektura odráží různá období jeho výstavby s prvky středověkého, renesančního a barokního slohu.

Nádherná čtyřpatrová rezidence je obklopena upraveným parkem s propracovanými zahradami a starými stromy. Uvnitř je historický dům vybavený vzácnými starožitnostmi. Zámek má padesát místností, které zahrnují i četné zábavní prostory, jako je kino, dva sály, formální jídelny a knihovna. Součástí panství je také renesanční zádušní kaple a hladomorna.

Zázračné dítě

Mozart je často považován za největšího hudebního génia, který kdy žil. Jeho víc než osm set děl, včetně oper, symfonií a koncertů, definovalo období klasicismu a inspirovalo pozdější skladatele včetně Beethovena a Čajkovského. Jeho hudba se dodnes hraje po celém světě.

Bez klavíru by to na tomto zámku opravdu nešlo...

Mozart byl zázračné dítě, první skladby složil v pěti letech a první symfonii v osmi. S rodinou cestoval po Evropě a vystupoval pro královské rody.

V pouhých třinácti letech byl v roce 1769 jmenován dvorním koncertním mistrem v Salcburku a poté pracoval pro různé královské mecenáše včetně císaře Josefa II., než se vydal na samostatnou dráhu.

V roce 1791, v pouhých třiceti pěti letech, Mozart onemocněl při dirigování premiéry své opery La Clemenza di Tito a zemřel. Poslední rok svého života vytvořil řadu významných děl, včetně opery Kouzelná flétna a Requiem, které nestihl dokončit. Právě toto Mozartovo poslední dílo vzniklo na objednávku hraběte Franze von Walsegg ze zámku Stuppach.

Kromě Mozarta patřili mezi další slavné návštěvníky tohoto zámku Napoleon Bonaparte, František Schubert, papež Pius VI., princezna Isabela Bourbonsko-Parmská či František Štěpán Lotrinský, vévoda lotrinský, toskánský velkovévoda, císař Svaté říše římské a manžel císařovny Marie Terezie.

Zádušní kaple pochází z období renesance.

Zámek Stuppach stojí v malém horském městečku Gloggnitz v Rakousku. Oblast nabízí četné gotické a barokní stavby a spoustu historie. Má výhodnou polohu, je to jen asi hodinu vlakem nebo autem od Vídně.