Nová škola se dětem v pražské městské části Šeberov otevřela v polovině roku 2024. „Je to místo, které podporuje to nejlepší v nás všech. Příjemné prostředí přispívá ke zpětné pozitivní vazbě od rodičů, pedagogů i veřejnosti. Ukazuje se, že české školy se mohou rovnat těm kvalitním evropským, pokud se do nich investuje a naplňují ji moderní filozofií,“ říká na úvod ředitel školy Jiří Luka.
Příběh vzniku školy je dlouhý, již v roce 2010 proběhla architektonická soutěž na urbanistické řešení území, ve které zvítězil prestižní architektonický ateliér ADR.
„Realizace probíhala necelé dva roky, nicméně celá příprava stavby trvala celkem patnáct let, takže samotná realizace už byla pro nás cílovou rovinkou,“ konstatuje architekt Aleš Lapka.
Do písmene moderní
Základní škola pro 1. a 2. stupeň je velkoryse navržená pro moderní výuku, sportovní vyžití, trávení volného času, nechybí vybavený gastronomický provoz, jídelna, knihovna, družina, zázemí. Areál tvoří tři dvoupodlažní trakty opisující písmeno „U“.
Spojnicí dvou vzájemně rovnoběžně postavených pavilonů (s převážně kmenovými učebnami) je hlavní část budovy. Centrální schodiště v ní architekti pojali jako dominantní prvek vybudovaný z monolitického betonu. Velký školní dvůr ohraničuje budova se dvěma tělocvičnami, na ně navazuje přístřešek se sportovištěm a hledištěm. Cihelná fasáda většiny objektů podtrhuje určitou důstojnost a reprezentativnost vzdělávací instituce.
Pro lepší orientaci architekti odlišili odstín fasády hlavního objektu od vedlejších. Záměrně kontrastně pohledově vymezený je objekt tělocvičen díky kombinaci prosklené rámové fasády a obložení panely z profilovaných plechů.
Velký podíl na kvalitě celé stavby a snadné údržbě interiérů mají použité keramické obklady RAKO, kterých se v areálu školy uplatnilo téměř 5 000 m2.
Když architektura pomáhá
Výraz „moderní škola“ není podle slov ředitele Luky jen o nejnovějších technologiích a designu. Je o vztazích, důvěře, spolupráci, o rozvoji gramotností a dovedností, které děti do života potřebují.
Potřeba větší individualizace musí stavět na silných stránkách žáků, učit v souvislostech, v reálných situacích, nebát se pracovat mimo školní lavice. „Naše škola vyšla tímto směrem a nová budova nám v tom skvěle pomáhá, nabízí sdílené prostory, otevřené učebny, knihovnu, moderní jídelnu i sportovní zázemí. Všechno to jsou místa, v nichž se rodí a naplňuje to, co pro mě slovo škola znamená,“ říká Jiří Luka.
Živý organismus má pravidla
Školu v současné době navštěvuje 350 žáků, počítá se však s navýšením kapacity až pro 450 dětí. Chodby už nyní nejsou prázdné a pohyb je na nich intenzivní.
S tímto hlediskem architekti od počátku pracovali při volbě kvalitní podlahové krytiny. Základní škola je veřejným prostorem a parametry použitých materiálů musí odpovídat daným zákonům a normám. Některé parametry definuje hygienická norma, kupříkladu protiskluznost podlah na sociálních zařízeních.
Architekt Aleš Lapka z ateliéru ADR dodává, že dnes jsou oproti předešlým obdobím hlídanější hygienické a protipožární požadavky. Důležitá jsou také estetická hlediska. Na podlahy ve školství se kladou v zásadě podobné nároky jako u ostatních veřejných budov s tím, že se cílí na protiskluznost, odolnost, hygienickou nezávadnost, nehořlavost, snadnou údržbu a životnost povrchů.
Právě pro tyto vlastnosti jsou jasnou volbou keramické obklady. Pro budoucí úspěch projektu bylo podstatné, že do něj vstoupili i ti, kteří jej užívají, v tomto případě učitelé, kuchařky, školníci… A v neposlední řadě i žáci. Vedení školy proto s architekty předem vedlo otevřenou komunikaci, aby výsledné řešení maximálně odpovídalo požadovanému zadání.
Vzpomínky na budoucnost
Patrový vzdělávací komplex naplňuje styl architektury 21. století, ale zaujmou v něm tradiční stavební prvky a materiály: skleněné copilitové stěny, v podhledech přiznaný heraklit (izolační desky z dřevité vlny), na podlaze dominuje velkoformátová keramická dlažba. Fasáda a tvar budovy nezapřou funkcionalistické kořeny.
Architekti na otázku, zda to byl přímo záměr – propojit, připomenout, navázat – odpovídají jednoznačně: „Ano, chtěli jsme navázat na to dobré, co přinesla česká architektonická moderna, zároveň jsme se inspirovali v zahraničí. Projekt vznikl jako odpověď na demografický růst okrajových částí Prahy a přináší kapacitu pro osmnáct tříd. Architektonické řešení dává důraz na funkčně členěnou hmotu a na kvalitní veřejný prostor.“
Obklady odolné, bezpečné, ekologické
Materiálem osvědčeným generacemi je bezesporu keramický obklad. Česká značka RAKO s více jak sto čtyřicetiletou tradicí má dobré jméno. Architekt Lapka zdůraznil, že v ateliéru ADR keramické obklady RAKO běžně používají.
Na nejvíce zatížené podlahy zvolili architekti velkoformátové dlaždice série Extra, zatímco hygienická zázemí a gastro provoz vybavili obkládačkami série Color One a dlaždicemi série Color Two.
„Sérii Extra se vzhledem betonu jsme zvolili z několika důvodů: máme rádi betonové stěrky a pohledový beton v projektech, a důležitou roli hrála také optimální cena,“ doplňuje architekt.
Ředitel školy k tomu dodává: „Výrobky RAKO znám od dětství. Pro menší děti to možná není důležité, ale starším studentům je třeba připomínat tradici domácích značek. Vzhled betonu přináší interiéru vyváženost a neutrální pozadí. Výběr barev a materiálů není jen ´estetickou výchovou´, ale i tichou lekcí v tom, jak si vážit svého prostředí. Po roce provozu škola stále vypadá jako nová, což jen potvrzuje, že jsme se rozhodli správně.“
Učit se i lépe žít
Architekt Aleš Lapka poněkud skepticky komentuje situaci výstavby základních škol u nás v poměru k vyspělým evropským zemím: „Vinou složité legislativy na tom nejsme moc dobře. Od roku 1989, respektive od sametové revoluce, se na území Hlavního města Prahy postavily pouze dvě novostavby základních škol! Oba projekty navrhla naše kancelář.“
Schvalování této bylo sice dlouhé, ale do vzhledu a fungování novostavby se tím pádem promítly aktuálnější trendy ve stavebnictví, materiály, vyspělé technologie i téma udržitelnosti.
Neskončilo to proklamacemi, ale konkrétním řešením, které architekt přibližuje: „Škola stojí nedaleko přírodní památky Hrnčířské louky a navazuje na její charakter důrazem na environmentální výchovu i práci s okolní krajinou. Udržitelnost tudíž není pouhým technickým parametrem, ale přirozenou součástí vzdělávacího konceptu: děti se v každodenním provozu setkávají s principy šetrného zacházení s vodou, energiemi i prostorem. „
Architekt Lapka pokračuje i v dalším výčtu konkrétních řešení: „Budova využívá systém tepelných čerpadel, v retenčních nádržích je připravená voda pro zálivku zeleně, stínící prvky zajišťují pasivní komfort. Stejně tak jsme dali přednost keramickým výrobkům. Obklady jsou zdravotně nezávadný přírodní materiál, vyrobený u nás. Technologické řešení klade důraz na nízkou energetickou náročnost provozu školy i její jednoduchou údržbu. Dlouhodobá udržitelnost je dobře srozumitelná, hlavně snadno viditelná pro samotné uživatele, děti, učitele i rodiče.“
Základní škola Šeberov, Praha
Plocha pozemku školy
(vymezení budovou a oplocením) 11 465 m2
Zastavěná plocha 7 050 m2
Generální projektant: Bomart
Architektonické řešení: architektonický ateliér ADR
(autoři: Aleš Lapka, Martin Kuklík, Tereza Valošková)
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: PKS stavby, Vistoria CZ