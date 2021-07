Zloděj většinou nepřijde dveřmi. Udělejte si z domova nedobytnou pevnost

Pro výběr kvalitních bezpečnostních dveří je dobré se nejprve zorientovat v nabídce, která je na českém trhu možná až příliš pestrá. Jak tedy vybrat vchodové dveře, jež budou vkusné, pevné a splní všechny zákonné normy bezpečnostních dveří?

Bezpečnostní třídy dveří

Vstupní dveře se dnes dělí do šesti bezpečnostních tříd, které prozrazují odolnost jednotlivých bezpečnostních prvků dveří při pokusu o násilné vniknutí. Třídy se značí písmeny RC (Resistance Class) a příslušným číselným údajem.

Pro rodinné a bytové domy jsou nejvýhodnější třídy RC 3 a RC 4. Nižší třídy lze totiž poměrně jednoduše překonat, stačí k tomu trocha hrubé síly a lehkého nářadí. Vyšší třídy (RC 5, RC 6) jsou zase určeny pro skutečně profesionální zabezpečení strategických objektů a u domů určených k bydlení se prakticky nepoužívají. Pokud doma nevlastníte originál typu Mony Lisy, byla by pro vás cena takového zabezpečení zbytečným luxusem.

Zámek a kování

Pokud si pořídíte kvalitní bezpečnostní dveře, musíte logicky investovat také do stejně kvalitního bezpečnostního zámku s cylindrickou vložkou. Tato investice už nebude zásadní, takže nevadí, když bude bezpečnostní třída o stupínek výše (RC 4 do dveří RC 3), zato by vadil opak. Bezpečnostní zámky jsou nejen odolné, ale mají jednu zásadní výhodu: nelze je zkopírovat! Pokud si chcete nechat vytvořit nový klíč, musíte mít certifikát.

Aby dveře neměly žádnou slabinu, je žádoucí chránit samotný zámek ještě bezpečnostním kováním. To může mít buď podobu tradičního masivního štítu, nebo moderní rozety, která navzdory svému odlehčenému vzhledu dokáže stejně spolehlivě chránit zámek i vložku proti odvrtání, rozlomení či vytržení.

Bezpečnostní kování se od toho klasického liší kvalitou použité oceli a jeho montáž i demontáž je možná pouze zevnitř. To podstatně ztíží jakýkoli útok na zámek zvenčí.

Další atributy kvalitních dveří

Co se vám ještě může hodit? Zvýšená odolnost dveří vůči požáru a kvalitní zvuková izolace. V případě, že jde o vchodové bezpečnostní dveře do bytu v panelovém nebo činžovním domě, vyžaduje protipožární provedení dveří dokonce i zákon.

Základní údaj představuje požární odolnost, která určuje dobu, po kterou dokážou dveře účinně vzdorovat ohni nebo vysokým teplotám. Podle zákona musí dveře odolat požáru minimálně 30 minut. Takové bezpečnostní dveře musí mít certifikát s označením EI 30 (případně více), který by vám výrobce nebo prodejce měl předložit.

Madlo Entero s bezpečnostní rozetou

Komfort bydlení nepochybně zvýší také kvalitní parametr zvukové izolace vstupních dveří. Masivní bezpečnostní dveře dovedou snížit hladinu pronikajícího hluku až o 43 dB. A takový zvukový útlum už opravdu poznáte!

Jestliže bydlíte na klidném místě a nepotřebujete dosáhnout maximálních hodnot izolace, měla by vám stačit hodnota 37 dB, což je doporučená hodnota útlumu pro panelový dům s hlučným provozem na chodbě.

A co okna?

Při zajišťování mechanického zabezpečení vlastního domova byste neměli zapomínat ani na okna. Vždyť podle statistik se vchodovými dveřmi vloupá do domu jen 10 % pachatelů, zatímco plných 40 % vnikne dovnitř hůře zajištěnými posuvnými dveřmi a dalších 40 % okny.

Na co si tedy dát pozor při výběru oken? Základem je bezpečnostní sklo Connex, které je vždy z vnější strany vrstvené. Vrstvené sklo tvoří dvě stlačená skla, mezi nimiž je bezpečnostní fólie. Ta slouží k tomu, aby vnější sklo ještě více zpevňovala, a především k tomu, aby v případě mechanického poškození skla nedošlo k jeho vysypání.

Okenní klika s klíčkem představuje bezpečnostní minimum.

Standardní tloušťky vrstvených skel nesou označení 3.3.1 (obě skla tloušťky 3 mm, mezi nimi jedna vrstva fólie tl. 0,38 mm) nebo 4.4.2 (obě skla tloušťky 4 mm, mezi nimi fólie tl. 0,76 mm), v zájmu bezpečnosti to může být i více.

Zloděj však dokáže otevřít okno také přes kování. Proto by mělo mít okno celoobvodové bezpečnostní kování s maximem bezpečnostních uzavíracích bodů (třída RC 3).

Třetím důležitým bodem okna je klika: může být klasická nebo takzvaně cvakací (Secustik), případně s dětskou bezpečnostní pojistkou. Klasickou kliku neberte: snadno se otevře a neslyšíte její zvuk. Chtějte kliku, která v sobě má zabudovaný blokovací mechanismus Secustik (zvenčí pomocí šroubováku ji nedokážete otevřít, navíc při otevírání cvaká), nebo speciální zámek s dětskou pojistkou.