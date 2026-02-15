To tu tedy opravdu ještě nebylo. Designér Halvor Bakke měl se svým týmem proměnit starý tunel na útulnou chatu. Nejprve bylo třeba vynést stará kamínka a obrovitý gril včetně starého zahradního nábytku a pustit se do práce.
Bylo nutné uzavřít oba vchody do tunelu, přední i zadní. Bakke zvolil prosklené industriální dveře. Na říční štěrk se položila vícestupňová prkenná podlaha, kterou vyrobil tesař Rune, před tunelem a v jeho vstupní části dostaly přednost volně položené kamenné dlaždice. Ekologové mohou mít radost: tato dlažba představuje zbytky z výroby luxusních fasád.
Díly desáté řady Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 1. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:30.
|
Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou
Iluze chaty
Aby návštěvníci „chaty“ měli z prostoru příjemný pocit, použil Halvor Bakke několik fíglů. Například kvůli lepší akustice instalovala specializovaná firma pod „strop“ celou řadu různě velkých kruhových akustických panelů.
Podél kamenných stěn vyrobil tesař Torkel dřevěné polostěny. V kuchyni tuto nízkou příčku pak nechal Halvor Bakke obložit keramickým obkladem. Kuchyň dostala i plynový sporák s troubou, dřez však nemá přímé napojení na vodu a odpad. To však v norských chatách není nic výjimečného, majitelé jsou zvyklí si vodu nanosit v kanystrech.
Velký kulatý jídelní stůl vyrobil Rune z dubové desky o tloušťce čtyři centimetry pomocí frézy. Z odřezů vzniklo zajímavé podnoží. Nad unikátní stůl přišel lustr vyrobený z drátěné kostry a zavěšených umělých zelených rostlin, na který byl Halvor Bakke hodně pyšný.
Ovšem vychytávkou, která téměř šokovala i majitele, se stal „výhled“ do krajiny. Nešlo o okno, ale o obrazovku, na kterou si lze „pustit“ záběr z fotopasti umístěné nahoře na skále nad tunelem. Sem přišly i fotovoltaické panely, takže v „chatě“ není nouze o elektrický proud.
A nebyl by to Halvor Bakke, kdyby zapomněl na okolí tunelu. Zasadil zde rostliny odpovídající místní krajině včetně plazivého jalovce a vřesu. Jeho dubová lavička z jediného masivního prkna je sice jednoduchá, ale při její instalaci se pořádně zapotil: vrtat do skály není žádná legrace.
Nadšení majitelů bylo veliké, místo pro setkávání s přáteli je nadchlo. Je jen škoda, že v pořadu nezazněla informace, proč zde vlastně polští zajatci tunel hloubili.
|
Zázrak: při proměně starého statku designér akceptoval žlutou barvu
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než 400 tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.