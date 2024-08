Výměnou oken ušetříte až 40 procent tepla, náklady se vrátí za osm let

Zpravidla jde ještě o okna z dob socialismu nebo z období porevoluční první poloviny 90. let minulého století. Okna mají pouze dvě skla , která izolují o 50 procent hůře než ta současná.

Ovšem o moc lépe na tom bohužel nejsou ani okna stará 20 let, která na první pohled vypadají ještě dobře. Důvodem je tehdejší mnohem nižší úroveň kvality materiálů a výroby oken.

Někdy je demontáž možná bez poškození zdí a omítek, ale někdy je nutné staré okno vybourat.

„Nezávislé testy prokázaly, že okny vyrobenými a namontovanými v letech 2002 až 2005 dnes zcela přirozeně utíká dvakrát více tepla než těmi dnešními. Z pohledu oken ze 70. a 80. let minulého století je to až čtyřikrát více,“ tvrdí Pavel Kašpar ze společnosti Vekra.

Když to podle něho převedete do procentních čísel, nově vyměněná okna vám ušetří až 40 procent tepla, což je při současných cenách energií a nejisté budoucnosti v této oblasti určitě pádný argument pro výměnu. Investice do kvalitních oken se tak podle propočtů vrátí asi za osm let.

„Kromě výrazně lepší izolace tepla a hluku mají nově vyměněná okna i vyšší bezpečnost a rozhodně přispívají i ke zdravějšímu vnitřnímu ovzduší bez plísní,“ přidává další informace Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení.

A pokračuje: „Jejich současné výborné technické vlastnosti musí být ovšem podpořeny správným postupem montáže, aby se zamezilo nežádoucím prostupům chladu z vnějšího prostředí, odborně řečeno musí se zamezit vzniku tepelných mostů. K tomu slouží speciální páskové fólie kryjící montážní pěnu, kterou se vyplňuje prostor mezi okenním rámem a zdí.“

Přilepení izolační fólie v interiéru

Zároveň doporučuje, aby v případě, že montážní firma speciální páskové fólie nepoužije, doporučuje je vyžadovat. „Nebo ještě lépe: předem se na způsob montáže zeptejte, a pokud s odpověďmi nejste spokojeni, firmu raději vyměňte. Zároveň je ideální mít jednoho dodavatele oken i montáže. Pak máte záruku od jedné firmy a v případě jakýchkoli problémů tak odpadá dohadování: Kdo za to může?“ doporučuje Tomáš Sysel.

Nekupujte zajíce v pytli

„Vždy je lepší navštívit showroom vybraného dodavatele, kde si můžete jednotlivé typy oken vyzkoušet, porovnat rozdíly v materiálech a zjistit výhody a nevýhody různých variant. Odborní konzultanti by vám také měli poradit nejvhodnější řešení oken a postarat se o hladký průběh celé zakázky, a to od správného návrhu oken, přes jejich kvalitní výrobu, přípravu montáže, až po hrubý úklid po montáži,“ říká Pavel Kašpar.

Výběr konkrétního dodavatele a osobní konzultace jsou opravdu důležité, nákup přes internet se nemusí vyplatit. „Zásadní chybou se ukazuje přístup tuzemských normotvůrců v tom, že se k oknům staví jako k sériovému výrobku, kdy jsou parametry nastaveny na jednom jediném okně o jednom rozměru a provedení. Každé okno je však v podstatě jiné a třeba jen pouhé centimetry v délce hrají významnou roli v pevnosti profilu okenních křídel,“ upozorňuje Tomáš Sysel.

Okna by se proto měla pořizovat opravdu na míru podle toho, v jakém domě a v jaké lokalitě budou umístěná. V některých oblastech nebo ve vyšších patrech budov musí například vydržet silný vítr, v centru města by zase měla umět tlumit okolní hluk. Kvalita vybrané firmy se prověří i tím, zda a jak dokáže splnit požadavek majitele na změnu velikosti okna. Velmi často se tak děje výměnou standardních oken za okna s výstupem na terasu či balkon.

Kdo je připraven, není překvapen

Než přijde samotný „den D“, musí předcházet návštěva odborníka přímo na místě, kde bude výměna oken probíhat. Firma si přesně zaměří stará okna a zjistí, jak reálně vypadá zeď, ze které se budou demontovat a nová usazovat. Digitalizace naplno prostoupila už i tento obor. Proto je dnes standardem, že odborník přijde do bytu či domu s tabletem, ukáže vám na fotografii vašeho prostoru, jak bude nové okno vypadat.

„Veškeré získané a naměřené informace pak zanese digitálně k technikům, kteří navrhnou okna přesně pro váš byt, pro konkrétní případ zdi. Počítejte s tím, že staré zdi nebo ty panelákové při odstraňování starých oken často připraví mnohá překvapení. Bohužel většinou ta nečekaná a nepříjemná,“ vysvětluje Pavel Kašpar.

Měření otvoru po vybourání starých oken

Při domluvě oken v místě montáže se s vámi firma dohodne, jak připravit interiér na vlastní montáž. Také poradí, jakým způsobem si přikrýt vybavení interiéru či jak připravit podlahu, aby se nijak nepoškodila. Montážníci totiž musí mít pracovní obuv, proto s jejich zouváním vůbec nepočítejte.

„Obvykle je třeba před okny vyklidit asi jeden metr prostoru a vytvořit k nim volný přístup. Nábytek a zařizovací předměty je dobré přikrýt pevnou igelitovou fólií, která je ochrání před prachem. Na podlahu položte dvě vrstvy kartonů, protože montážníci budou potřebovat chodit ven a zase zpět dovnitř,“ doplňuje praktické rady Pavel Kašpar.

Realita je jasná: ani sebepečlivější montážník nezakryje a neochrání vybavení bytu lépe než jeho majitel.

Jak probíhá vlastní výměna

„Jasné pravidlo pro montáž zní: stavební otvor po odstraněném okně musí být ještě ten den vyplněn novým. Nesmí zůstat přes noc nezakrytý!“ říká jednoznačně Pavel Kašpar.

I díky digitalizaci je postup výměny s majitelem domluvený vždy dopředu a navržené termíny se dodržují. Vše závisí nejen na konkrétních zjištěních situace dané místem výměny oken, ale i na typu a počtu oken. Profesionální montážníci by měli být z vašeho regionu, protože i znalost místních poměrů je výhodou.

Zárukou kvality montáže je i odborný dozor nad probíhajícími pracemi. Jednoduché okno standardních rozměrů je vyměněné raz dva. Větší balkonové sestavy nebo velkoformátová okna budou vyžadovat více času.

Příprava otvoru

„Solidní dodavatel vás vždy na vše dopředu připraví a vysvětlí, co se bude dělat a kolik času to zabere. Výměna se vždy provádí v co nejkratším čase, aby byl interiér co nejdříve uzavřený. Práce se dělají postupně, což je důležité hlavně za nepříznivého počasí. Nikdy se nepostupuje tak, aby byl otevřený úplně celý byt či dům,“ uvádí na pravou míru Pavel Kašpar.

Montážníci si nejprve okna a otvory přeměří, aby měli jistotu, že vše přesně pasuje. Nestane se tedy, že by vybourali staré okno, nové se nevešlo a otvor by zůstal otevřený.

„Problém není ani to, když má dům novou zateplenou fasádu. Montážníci na ni samozřejmě berou ohled a stávající okna od ní nejprve opatrně oddělí přesným řezem, aby ji neponičili. Poté přichází na řadu demontáž starých oken, při které se postupuje co nejšetrněji. Pokud si chce majitel stará okna ponechat, stačí si to dopředu domluvit,“ popisuje Pavel Kašpar.

Přilepení izolační fólie v interiéru

Nové okno se poté osadí do otvoru a upevní do stěny. Prostor mezi jeho rámem a stěnou se vyplní montážní pěnou. Ta musí být přikryta speciálními izolačními fóliemi, které ji chrání před vlivy počasí a vzdušnou vlhkostí vytvářenou v interiéru.

„Správně provedená montáž zvýší tepelný komfort v interiéru a prodlouží i životnost okna. Proto máme přesné postupy pro různé typy staveb a ostění, protože co se hodí pro panelovou zeď, není možné použít pro cihlovou o síle 55 centimetrů se zateplenou fasádou,“ říká Pavel Kašpar ze společnosti Vekra.

Montážníci zajistí i hrubý úklid a po předchozí dohodě se mohou postarat i o odvoz vybouraných oken a opravu omítky.

Montáží to nekončí

Některé firmy bohužel okna jen vyrobí, ale montáž si už musíte zajistit sami. Jiné zase příliš neřeší kvalitu výroby a po zákonných dvou letech záruky dávají od oken ruce pryč.

„Okno nedělá jen rám a sklo, ale i detaily jeho provedení a samozřejmě montáž. Proto by dodavatel měl ručit za vše. Pokud se cokoliv stane, majitel hned ví, na koho se obrátit. U našich oken má klient jistotu pětileté záruky na celé dílo, tedy na okno i jeho osazení, a následný servis,“ uvádí Pavel Kašpar.

Nově instalovaná plastová okna