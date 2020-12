Jen výměna oken nestačí, pamatujte na stínění i sítě proti hmyzu

Výrazným trendem je dnes třeba výměna standardních oken za vysoká, tedy ta, která sahají až k podlaze a umožňují třeba i přímý vstup do zahrady.

Podkladový okenní profil tvoří lisované dřevo s příměsí kovových částeček. Odolává tak vlhkosti i vysokým teplotám.

Myslíte si, že je studený parapet a chladná podlaha u těchto velkých oken normální? Rozhodně ne! Tato okna by měla mít doplňující izolaci, takzvaný podkladový profil, který narušuje tepelné mosty a zabraňuje prochlazování parapetního, respektive podlahového zdiva.

K oknu se montuje už při výrobě, proto je důležité se na něj ptát hned při objednávce oken, ne každý výrobce jej totiž používá a jeho dodatečné doplnění není možné.

„Podkladový okenní profil, který využíváme, tvoří lisované dřevo s příměsí kovových částeček. Odolává tak vlhkosti, vysokým teplotám i chemikáliím a má výborné mechanické vlastnosti, díky kterým snese vysoké zatížení i rozměrného okna,“ popisuje Pavel Kašpar, manažer montáží značky Vekra.

Jde o stejné prahové řešení, jaké se využívá nejen u otočných či posuvných velkoformátových oken, ale i u vchodových dveří s velkým zatížením přechodového prahu.

Připravte se na horké léto

Externí stínění oken začíná být nikoli luxusním doplňkem, ale naprostou nezbytností. „Nahrává k tomu i vlna veder, která potvrzuje, že bez stínící techniky se nedosáhne tepelné pohody v bytech ani v kancelářích,“ říká Ladislav Souček, předseda představenstva Svazu podnikatelů ve stínící technice.

U rodinných domů se často kombinují předokenní žaluzie a markýzy, ty chrání před horkem třeba terasu, která by jinak naakumulovala teplo, jež by do interiérru sálalo ještě v noci.

Vnitřní stínění tepelné pohodě v interiéru bohužel v létě moc nepomůže. Vnitřní žaluzie zachytí teplo až uvnitř místnosti, hliníková lamela se zahřeje a sama se pak stává zdrojem tepla. Vnitřní stínění se dnes proto používá spíš jen jako ochrana proti pohledům zvenčí.

„Naopak exteriérové stínění absorbuje až 52 procent sluneční energie, 42 procent odrazí a pouze šest procent propustí skrz stínění na okenní tabuli, z níž se do místnosti už dostane velice málo,“ vysvětluje David Žabčík, ředitel společnosti Climax.

Exteriérové žaluzie lze na rozdíl od rolet i naklánět, a regulovat tak přístup světla do místnosti.

Dodatečně pořízené externí stínění však může způsobit nepříjemné komplikace. Pokud si totiž v hobby marketu koupíte interiérové stínění či jiné okenní doplňky a sami si je neopatrně namontujete, může dojít k nevratnému poškození oken. V lepším případě se vrtáním poničí pouze ostění okna.

V horším případě dojde přímo k poškození okenního rámu, což se může negativně odrazit na jeho celkové pevnosti a tepelných vlastnostech. Proto je lepší si koupit okno už s předem nainstalovaným stíněním nebo si jej nechat odborně namontovat původním dodavatelem okna.

Stínění s předstihem

Venkovní stínění je také dobré promyslet si s předstihem. Box, do kterého venkovní stínění zajíždí, když se nevyužívá, se totiž musí někam ukotvit. To je třeba udělat ještě před dokončením fasády a před jejím zateplením.

Montáž vodicích lišt

„Kdyby se totiž později vrtalo nebo dokonce sekalo do zateplení, nešlo by jen o zbytečnou práci navíc, mohl by vzniknout i problém se zárukou na fasádu a její izolační vlastnosti. Proto je dobré samotný box pro venkovní stínění do stavby ukotvit i v případě, že budete stínění dokupovat později,“ popisuje David Šejvl, manažer stínící techniky VEKRA.

Box se může kotvit jak standardně do nadokenního překladu, tak do okenního rámu. Kotvení do okenního rámu se často řeší rozšiřovacími profily, díky kterým box nezasahuje do zasklení okna, a není tak z interiéru viditelný. Rozšiřovací profily se někdy umísťují i na boční strany okna, aby se k nim mohly ukotvit vodící lišty.

„Na ty se totiž často zapomíná a může se tak stát, že se okenní rám v zateplení v podstatě utopí, a zbylý pohledový prostor je pro ukotvení vodících lišt nedostatečný,“ upozorňuje David Šejvl. Koupí stínící techniky spolu s okny tak předejdete všem problémům, ke kterým může při dokončování fasády dojít třeba i bez vašeho přičinění.

Podobné je to i v případě sítí proti hmyzu. Ty musí k rámu dokonale přiléhat, aby nezničily profil ani těsnění oken, za které se uchycují. Při dodatečné instalaci sítě můžete navíc zjistit, že se vám síť proti hmyzu nevejde pod již instalované venkovní stínění. I taková jsou nečekaná úskalí montáží okenních doplňků po částech.

Na stínění s motorem

Zákazníci jsou však stále náročnější, i pokud jde o ovládání externího stínění. „Každým rokem roste obliba motorizovaného ovládání, nejvíce to je vidět u venkovních žaluzií, u kterých je motorizace využívaná v téměř 96 procentech. U rolet je pak podíl nižší, motorizovanou variantu preferují dvě třetiny uživatelů,“ tvrdí Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

V případě silného větru vyšle větrné čidlo signál k pohonu a žaluzie se automaticky vytáhnou.

Manuální ovládání už dnes není podle odborníků ideálním řešením, protože se pro něj musí provrtat otvor skrze okenní rám.

„V otvoru bude zákonitě kondenzovat voda a okno bude mít tendenci vlhnout, což povede ke vzniku nebezpečných plísní,“ varuje David Šejvl, proč doporučuje výhradně moderní motorové ovládání. Pro montáž motorového ovládání je třeba dovést k budoucímu stínění elektrický kabel, případně připravit alespoň chráněný prostor, kam se kabel později uloží.

Vše by se mělo nachystat už při stavbě, protože jinak by to pochopitelně znamenalo zbytečné sekání v hotovém interiéru. A vedení dodatečně umístěného kabelu pod krycími lištami není ani hezké, ani úplně bezpečné.

TIP: Chytré stínění Stínící technika je dnes často napojována do systému inteligentních domácnosti. Automatické pohyby vnitřního i venkovního stínění tak mohou být ovládány buď na základě přednastaveného časového harmonogramu, nebo na základě povelů vycházejících z elektronických čidel. „Můžete si nastavit, aby se vám v době, kdy máte vstávat, stínění samo pootevřelo, a vy se probouzeli za světla. Jakmile odjedete do práce, byt se zase zatemní a je izolován od venkovních teplot,“ popisuje výhody automatického ovládání stínících technik David Šejvl ze společnosti VEKRA. A pokračuje: „Elektronická čidla ovládají stínění na základě světla, tepla a větru. Když vysvitne slunce nebo se místnost prohřeje na stanovenou teplotu, stínění se samo aktivuje. Obdobně funguje i čidlo citlivé na vítr, které při nárazovém větru stínění vytáhne zpět do krycího boxu, a uchrání jej tak před poškozením.“ Ohromnou výhodou automatických pohybů stínění je i to, že k nim může docházet, i když nejste doma. Dokonce je sami můžete spouštět zpovzdálí přes aplikace v chytrém mobilu, a tak váš dům na venek působil obývaně. Toto praktické řešení pasivní bezpečnosti domu či bytu se využívá stále častěji. S intuitivní aplikací v tabletu celou domácnost snadno zastíníte na jeden dotyk.

Cesta pro plně funkční mobilní klimatizace

Mnoho lidí, kteří si v posledních letech kupují mobilní klimatizace, musí řešit, kam vhodně uloží vývod teplého vzduchu z interiéru do venkovního prostředí. Uložení v polootevřeném okně není efektivní, protože pootevřením se teplý vzduch do bytu okamžitě vrací.

Někdo tak k oknu dokupuje speciální izolační tkaninu s otvorem pro výduch, kterou si do pootevřeného okna připne. Existuje ovšem účinnější řešení, a tím je letní okenní křídlo. „Od běžného křídla se to letní liší speciální tepelně izolační výplní, do které je otvor pro klimatizaci vyřezaný. Vyplnit se s ní může celé okno nebo jen spodní část oddělená meziskelní příčkou,“ popisuje Pavel Kašpar ze společnosti VEKRA.

Exteriérové rolety chrání před pronikajícím teplem, ale i chladem. Navíc fungují jako bezpečnostní i protihlukový prvek.

A zároveň varuje: „Rozhodně se nesmí otvor vyříznout do skelné výplně! Prostor mezi jednotlivými skly okna se plní vzácným plynem, je hermeticky uzavřen a nesmí dojít k jeho narušení.“

Aby se dalo běžné okenní křídlo snadno měnit za letní, je nutné, aby byla obě křídla dodána od stejného výrobce. Každý okenní profil má totiž trochu jinak tvarované dorazové a těsnicí plochy. Je tedy jistější si nechat vyrobit obě okenní křídla ve stejný okamžik. Potom výměnu zvládne každý šikovný kutil.