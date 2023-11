Na hory sníh patří, ale na chodnících a schodech jej nikdo nechce

Představte si, že jdete z práce nebo z nákupu, venku tma a pár metrů před vchodem se „rozplácnete“ na ledovce i s taškami. Pro někoho humorná představa, ale třeba pro staršího člověka to může být i osudový pád, zlomený krček opravdu není žádná legrace.

Topné rohože EM2-CM pro venkovní plochy

I pokus o výjezd z garáže se může proměnit v noční můru. Pak jistě oceníte, že lepšími pomocníky než hrablo a sněhová frézka jsou elektrické topné kabely.

Topný kabel

Pomocí topných kabelů lze chránit jakoukoliv komunikační plochu: chodník, cestu, schodiště apod. K těmto aplikacím se používají speciální topné kabely robustní konstrukce se sladěnou rezistencí a příkony 20 až 30 W/m2.

Vyhřívání lze provést z topného okruhu i topné rohože. U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů, teras a podobně do lepicího tmelu. U pojízdných komunikací je potřeba umístit topný prvek do asfaltu nebo betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Rohože

Instalace topných rohoží je poměrně snadná, protože probíhá převážně v pásech. Není nutné vytvářet kabelové smyčky a rohož můžete položit do štěrku, do betonu nebo do flexibilního lepidla pod venkovní dlažbu. Přitom instalace nemusí být celoplošně, například pod vjezdy do garáží stačí položit rohože v pásech pod pojezdové pruhy nebo chodníky.

Vyhřívání ploch, realizace Štorc

Při plánování ochrany venkovních komunikací rodinného domu často vniká otázka, zda by se účinnost těchto venkovních aplikací nedala zvýšit umístěním vhodné tepelné izolace do skladby konstrukce. Dotaz je logický, ale odpověď zní: bohužel ne.

Izolace by sice v zimním období mohla urychlit prohřátí horní vrstvy a tím i tání sněhu, v přechodném období by však naopak odizolovala teplo nakumulované v zemské kůře. K vytváření námrazy by docházelo i na jaře a na podzim, kdy standardně není zem ještě promrzlá.

Tepelná izolace má význam pouze v aplikacích, kde je vyhřívaná plocha vystavena okolním podmínkám ze všech stran. Například u venkovního schodiště, které má schodnice nad terénem a je možné schody ze spodní strany tepelně zaizolovat, aby se zabránilo nežádoucím únikům tepla spodní stranou.

Potřebné výkony

Pro vyhřívání venkovních ploch se instaluje plošný příkon 300 až 400 W/m². Takto vysoký výkon je nutný, aby systém mohl správně fungovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Velmi důležitá je i správná regulace, která uvede topný systém do provozu už v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká. Tedy regulace, která snímá nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti ve sledované ploše.

Typy kabelů a rohoží

Topný kabel EM4-CW pro venkovní plochy

Mezi nejčastěji používané typy kabelů patří například slaněné sedmižilové kabely ADPSV 30 W/m – tyto topné kabely a topné rohože ADPSV 300 W/m² jsou určené především pro vyhřívání volných ploch. Dále pak sedmižilové kabely MAPSV 20 a 30 W/m, MADPSP 40 W/m, přičemž topné kabely MADPSP 40 W/m a topné rohože MDT 400 W/m² jsou určené pro vyhřívání volných ploch a zejména pro umístění do asfaltu.

Regulace šetří i chrání

Velmi důležitá je správná regulace, která uvede topný systém do provozu už v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká. Čidlo sleduje nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti ve sledované ploše. V exteriéru je regulaci možné řešit třemi způsoby:

Nejspolehlivější, nejekonomičtější na provoz, ale bohužel také nejdražší na pořízení je regulace, která snímá nejen venkovní teplotu, ale také přítomnost sněhu, ledu nebo vody v místě, které je chráněno před námrazou. V praxi je regulátor umístěn v rozvaděči a pomocí kabelové teplotní sondy snímá venkovní teplotu. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (obvykle +1°C), sepne proud do druhého (vlhkostního) čidla, které začne hřát. Sníh nebo led, který je na vlhkostním čidle, roztaje a vzniklá vlhkost vodivě propojí dva kovové snímače. Regulátor „pozná“, že hrozí nebezpečí vzniku námrazy a sepne připojený topný kabel.

Druhou variantou je regulace pouze na základě teploty. Pomocí vhodného termostatu topný kabel spíná, pokud venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Setkat se můžete i s tzv. diferenčními termostaty, u nichž lze nastavit zapínací i vypínací teplotu. Jsou vhodné tam, kde má majitel z dlouhodobých zkušeností ověřeno, že pokud teplota klesne například pod více než -10 °C, mráz je už tak silný, že sníh na střeše neodtává. Tento systém je méně přesný a spolehlivý, nedokáže například reagovat na suchý mráz. V mrazivé zimě bez sněhu je pak topný kabel v provozu zbytečně.

Poslední možností je ruční ovládání. Pokud neuvedete topný systém v činnost včas (v době, kdy námraza vzniká), dodatečné zapnutí už nemusí mít požadovaný efekt. Naopak hrozí i nebezpečí, že kabel bude nedopatřením v provozu i v době, kdy je to zbytečné. Výsledkem budou nejen vysoké provozní náklady, ale může dojít i k výraznému zkrácení životnosti topného kabelu.

Uklízet sníh není příjemné, uklouznout na zasněžených schodech ještě horší... Takto vypadají schody chráněné vyhříváním.

Neuklouznout u vchodu

Anebo východu, záleží, z které strany jdete. Slouží k tomu originální elektrická rohož Fenix Snow Mat určená k vyhřívání vchodů do rodinných domů. Výhodami jsou bezpracná ochrana požadovaných ploch před sněhem a náledím, jednoduchá instalace a manipulace.

Vyhřívaná pryžová rohož může být položena na chráněnou plochu po celou zimu, nebo operativně podle potřeby. Vnější rozměr rohože je 155 × 100 × 0,8 cm, vyhřívaná (aktivní) plocha je 145 × 90 cm, netopné okraje jsou 5 cm.

Rohož je vybavena připojovacím vodičem délky 5 m, zakončeným vidlicí s integrovaným proudovým chráničem. Důležité je také to, že pro uvedení do provozu není vyžadováno odborné zapojení.