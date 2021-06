Dřevostavby jsou šancí pro ty, kteří potřebují rychle bydlet

Dřevostavby jsou lákavé zejména krátkou dobou své výstavby, což je při dnešním nedostatku nových bytů velmi podstatné. Dřevěné stěny domu vznikají přesnou dřevopaneláží, která demonstruje vysokou profesionalitu přípravy v závodě.

Dřevostavbu - bungalov - lze přizpůsobit okolní zástavbě, použití archetypálních tvarů je zvlášť vhodné pro venkovské oblasti.

Nosné dřevěné KVH hranoly, které tvoří skelet domu, se na stavbě upevní na základovou desku, a tak je v podstatě hrubá stavba bungalovu hotová za jediný den.

Od zahájení stavby je pak možné nastěhovat se za pouhé tři až čtyři měsíce. Tím se ušetří nejen čas, ale také finanční náklady za stávající bydlení.

Pryč jsou také pochyby o životnosti dřevostaveb. Díky kvalitnímu napojení dřevěných panelů k základům a jejich ochraně před navlhnutím se životnost dřevostaveb pohybuje klidně kolem 150 let, u některých staveb, například srubů, i déle.

U dřevostaveb lze využít široký výběr typových domů, což ovšem neznamená, že si nelze „dopřát“ změny vnitřních i vnějších dispozic zcela podle individuálních přání. Ať už jde o zrušení vnitřních příček, propojení prostoru či ponechání otevřeného krovu, dřevostavby nabízejí širokou škálu možností úprav. A to i včetně realizace výhradně individuálních projektů.

Na desku, nebo na patky?

Řeč je o založení stavby, a to lze v případě dřevostaveb řešit dvěma způsoby, buď na desku, nebo na patky. „Usazení stavby na zemní vruty čili patky bývá finančně náročnější a pro trvalé rodinné bydlení je nepovažujeme za ideální. Navíc stále přetrvávají ze stran klientů obavy, aby se pod domem nevytvořilo útočiště pro dřevokazný hmyz či plevel,“ říká při porovnávání obou způsobů Tomáš Veselý, ředitel značky Vexta domy. Některé firmy upozorňují i na to, že je nutné mnohem náročněji zabezpečit tepelnou izolaci podlahy.

„Založení stavby na desku pokládám z konstrukčního hlediska za lepší. Lze tak snáz provést jak bezchybné napojení na dřevěné panely a příčky, tak řádnou izolaci základů proti nasávání zemní vlhkosti.“ V takovém případě se založení stavby na desku projevuje mnohem lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, které mají přímý vliv na hospodárný provoz dřevostavby,“ doplňuje Tomáš Veselý.

Smrk, borovice, anebo modřín?

Jaký typ dřeviny k výstavbě nové dřevostavby použít? Na již zmíněné KVH hranoly, které tvoří nosný skelet domu, se běžně používá smrkové dřevo. To se vyznačuje výbornými konstrukčními vlastnostmi a dobře se s ním hospodaří.

Ateliér Klánovice: většina interiérových prvků je vyrobena ze smrkových masivních dřevěných panelů.

Smrk je vhodný i do interiéru. „Smrkové pohledové panely jsou jakýmsi přepisem moderního pohledového betonu do dřeva, ale v nesrovnatelně ´útulnější´ podobě. Je to relativně nová a dynamicky se rozvíjející technologie,“ upozorňoval již před několika lety architekt Pavel Horák ze společnosti Prodesi.

„V českých lesích vyroste materiál potřebný k výstavbě jedné dřevostavby za necelé dvě minuty! Proto není nutné odebírat severské dřeviny, a to i s ohledem na právě probíhající kůrovcovou kalamitu. Smrk má navíc tu výhodu, že má potřebnou snadnou opracovatelnost,“ doplňuje Tomáš Veselý.

Oproti tomu na dílčí části se jako alternativa používá borovicové a modřínové dřevo, které je také více odolné, a tak se hodí například pro fasádní obklady. Ale vždy záleží na stavebníkovi: „Při realizaci domu se velice vyplatí dbát na detaily a intenzivně spolupracovat s investory. Každá drobnost při plánování a stavbě domu je důležitá. Výsledkem je pak ta nejkvalitnější architektura,“ zdůrazňuje podíl investorů Olavi Kujanen, kreativní ředitel finské společnosti Kontio, který se podílí na vypracování návrhu domů.

Bungalov Senior je řešený tak, aby vyžadoval minimum péče a poskytl maximum pohodlí.

Co ještě nabízí dřevo

Protože dřevo není pohledové, nepotřebuje žádné speciální ošetření. A to ani pokud jde o škůdce. Díky extrémní vysušenosti hranolů, jejichž vlhkost se pohybuje kolem 15 %, je dřevostavba vůči dřevokaznému hmyzu zcela imunní.

Velkou předností dřevostaveb je schopnost dřevěné konstrukce v případě požáru regulovat hoření. „Stěny a příčky dřevostaveb jsou opatřeny fermacellovými deskami, které jsou dle klasifikace stavebních materiálů nehořlavé a které chrání dřevěné KVH hranoly. V případě požáru tak oheň prostoupí pouze do dvou až tří centimetrové hloubky nosných prvků a další postup se zastaví, protože na nich vznikne zuhelnatělá povrchová vrstva. Ta brání přístupu kyslíku, a tím pádem i dalšímu hoření,“ vysvětluje Tomáš Veselý za Vexta domy. Díky tomu tak konstrukce zůstane sice ohořelá, ale nemá tendenci se bortit.

Vizualizace: průřez stropem z litého betonu v dřevostavbě

Obavy, že dřevěný dům je náchylnější na vznik požáru, jsou liché. Dřevostavby musejí splnit stejné protipožární předpisy jako zděné domy. „V některých ohledech se dokonce na dřevostavby pohlíží mnohem přísněji,“ říká architekt Horák. Nosné prvky z masivu jen tak neshoří, dobře ohni odolají CLT panely z masivu. Dřevostavby zvládnou požár lépe než kovové konstrukce.

Díky své přirozené vlastnosti kumulovat teplo je postaráno i o přirozenou regulaci vnitřní teploty. Na vytápění interiéru tak postačí elektrické přímotopy, které lze zkombinovat s přitápěním pomocí podlahového topení, tepelného čerpadla nebo krbových kamen.

Aby vlhkost neměla šanci

Při stavbě je nejdůležitější ohlídat nežádoucí absorbování vlhkosti dřeva. Proto by se osazení domu mělo provádět třicet centimetrů nad upraveným terénem.

Vizualizace: dřevostavbu lze navrhnout stejně zajímavě jako zděný dům.

„Ve skladbě stěn své uplatnění najde systém parozábran, které nepropouštějí vlhkost, a tím chrání vnitřní prostor stěny před vlhkostí. Stoprocentní jistotu pak poskytují Blower door testy, které měří „těsnost“ obálky domu. Realizují se před předáním stavby,“ uvádí Tomáš Veselý.

Využít lze však i chytrá zařízení. Pomocí zabudovaných čidel v konstrukci domu je možné sledovat jakékoliv vlhkostní výkyvy, a prodloužit tak životnost domu.

Nosnost stěn i hlukový útlum

Dřevostavba umí nabídnout i skutečně vysokou nosnost stěn. Díky využití fermacellových desek, kterými jsou přiklopeny KVH hranoly, si lze v interiéru na stěně dopřát závěsný nábytek i těžké police s knihami. Fermacellové desky jsou totiž velmi pevné a na jedné hmoždince udrží 50 kilogramů.

Vrstva betonového potěru ve skladbě stropu u patrových dřevostaveb napomůže k větší podpoře hlukového útlumu. Beton se vylije na kročejovou izolaci, a protože má větší objemovou hmotnost, projevuje se oproti jinak běžně používaným sádrovláknitým deskám navýšením útlumu hluku v řádu několika jednotek decibelů. Navíc betonová vrstva v podlaze nabízí možnost zabudování podlahového topení.

Rekreační chatu (je celoročně obyvatelná) v Soběšovicích navrhl Ing. Jiří Valenta a realizovala ji firma Moravia Wood. Elegantní dřevostavba soutěžila o titul Dřevěná stavba roku 2019.

Nadopujte dřevostavbu

A pomocí čeho si ještě zjednodušit chod dřevostavby a bydlení v ní? Co zkusit doplňkové vybavení, které ušetří náklady, čas i práci: například vytápění může být podpořeno nejen tepelným čerpadlem, ale také rekuperační jednotkou, jež účinně získává zpětné teplo a podílí se na vytváření příjemného mikroklimatu.

Úspory za elektřinu a ještě více přirozeného světla zase přinášejí světlovody a světlíky, které přivedou denní světlo přesně na místo určení. Světlovody, hluboké tubusy zabudované ve střeše, pak mohou ročně ušetřit až 400 hodin svícení žárovkou.

Pomoc se najde i při úklidu. Nabízí ji centrální vysavač, jehož centrální jednotka je zabudovaná mimo obytnou část domu. Do ní se pak po přefiltrování svádí všechny nečistoty během vysávání. V domě se tak vůbec nevíří prach ani zbytečně nehlučí.

Chod dřevostavby usnadní i komplexní chytrá domácnost, jejíž jednotné ovládání může regulovat například větrání, stínění či venkovní i vnitřní osvětlení, anebo dokonce bezpečnost domu skrze monitorující čidla.

Dřevostavba má oddělenou garáž, ovšem s krytým přístupem, který může posloužit i jako garážové stání.

Zdravé bydlení

A závěrem jasně pozitivní fakt: dřevostavby vytváří hypoalergenní prostředí vhodné pro alergiky i astmatiky. Protože dřevěný konstrukční materiál dřevostaveb prochází procesem extrémního vysušení a není nijak chemicky ošetřen, je imunní nejen vůči škůdcům, ale také vzniku plísní. Toto podporuje také systém parozábran, které chrání stěny před nasáváním vlhkosti.

V každém případě platí, že před pořízením dřevostavby je důležité vybrat správného dodavatele. V případě tuzemského nejlépe takového, který je členem Asociace dodavatelů montovaných domů, jež ručí za kvalitní práci a odbornost svých členů.