Na stavbě jsem byla jediná žena. Projekt vznikl na terapii, vypráví architektka

„Projekt Holky v rekonstrukci vznikl de facto na terapii, což bych chtěla vyzdvihnout. Třeba to přispěje k jisté normalizaci a někoho to nakopne tam také jít,“ svěřuje se Markéta Heralecká brzy po našem setkání.

A já začínám tušit, že obsah jejího instagramového profilu nejspíš skýtá mnohem víc než jen vášeň pro architekturu a nadšení z rekonstrukcí interiérů.

„Když jsme s mužem koupili dva plus jedna v Praze, říkala jsem si, že poté, co jsem pracovala na velkých stavbách, přece zvládnu zrekonstruovat malý byt. S příchodem řemeslníka to ale šlo z kopce,“ vypráví mi architektka.

Co se dělo potom?

Řemeslníka jsme sehnali přes známého. Pyšnil se tím, že to udělá sice dráž, ale dobře a rychle. Což pro nás po dlouhém a náročném hledání a koupi bytu bylo klíčové. První zásek přišel, když mi poslal rozpočet. Hrozně si nadhodnotil výměry, skoro o třetinu jsem mu je tehdy snížila. Teprve pak jsme podepsali smlouvu. Přestože mi intuice říkala, ať to nedělám. To byla chyba.