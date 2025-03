Koupil si vlastní ostrov a postavil zde obrovitý dům. Může být váš

O místě pro celebrity Přestože má Montana jednu z nejmenších populací z 50 amerických států (odhaduje se přibližně na jednu osminu velikosti New Yorku), stala se vyhledávaným místem pro celebrity. Zatímco Beverly Hills a New York jsou oblíbená města celebrit, které zde žijí většinu roku, za soukromím směřují jinam, třeba právě do Montany. Například Justin Timberlake, Jessica Bielová, Tom Brady či Bill Gates vlastní domy právě v Montaně.