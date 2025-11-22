Společnost Arya Properties staví na ostrovech rozsáhlé resorty, některé i s několika stovkami domků a vil, nechybí ani samostatné luxusní objekty. „Naším cílem je vytvářet investičně zajímavé a architektonicky výjimečné projekty v jednom z nejrychleji rostoucích turistických regionů světa,“ vysvětluje Petr Hemerka, generální ředitel společnosti Arya Properties.
Zmíněné ostrovy si přitom společnost vybrala záměrně, Bali je totiž aktuálně již z velké části přelidněné a „přeinvestované“. Nemovitosti na tomto ostrově staví tisíce lidí, tamní trh je tak čím dál více nasycený. Zároveň však roste počet turistů toužících po klidu, přírodě a autentickém zážitku, což mohou nabídnout v různých formách právě ostrovy nedaleko Bali. Na tomto nejznámějším ostrově se tak Arya Properties zaměřuje pouze na rekonstrukce a přestavby vil.
Nejvíc lákají glamp domky
Cenové rozpětí je přitom poměrně široké, za glamp domek na ostrově Sumba s výměrou necelých 40 metrů čtverečních zaplatí člověk aktuálně okolo 55 tisíc dolarů, v přepočtu tedy necelého 1,2 milionu korun.
„Lidé si mohou koupit krásný objekt na pláži v exotické destinaci s obrovským potenciálem, a to za cenu garáže v Praze. Ceny vil přitom postupně rostou, v období předprodeje bylo možné tento typ pořídit za méně než polovinu,“ doplňuje Petr Hemerka.
Naopak horní hranici v nabídce určují třípokojové vily s bazénem na ostrově Lombok. Jejich celková plocha přesahuje 200 metrů čtverečních a cena aktuálně činí 300 tisíc dolarů, tedy okolo 6,3 milionu korun. Před rokem na začátku předprodeje však byla poloviční.
Z hlediska typu objektu je největší zájem o „glamp vily“. Klíčovým důvodem je především cena. Kromě nich jsou velmi oblíbené dvouložnicové vily, u kterých je nejlepší poměr ceny a plochy. Vyhledávají je často zájemci, kteří do Indonésie rádi cestují a chtějí bydlet ve více lidech. Ve dvouložnicové vile jich může pobývat až pět.
Investory lákají zejména vily v rozsáhlejších resortech. Výhodou je profesionální servis a sdílené zázemí, které zahrnuje restaurace, wellness, fitness či prádelny. Investoři tak mají pasivní výnos bez starostí, o vše se stará příslušný tým
Důvodem, proč si lidé vily v Indonésii pořizují primárně jako investici, je také fakt, že tamní legislativa umožňuje osobám ze zahraničí vlastnit nemovitost jen po určitou dobu, a to prostřednictvím takzvaného leaseholdu. Poté přechází zpět na vlastníka, který objekt postavil. „Na Bali je toto období omezené jen na 25 let, my na ostatních ostrovech umožňujeme vlastnictví až na 80 let,“ objasňuje Petr Hemerka.