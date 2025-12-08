Vila v pražské Tróji byla celá odlitá z betonu. Je to vlastně dům-socha

Na úpatí kopce, v rostlé zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, byla dlouhá léta jen nezastavěná malá proluka. Přitom šlo o Tróju, krásnou a rozmanitou rezidenční čtvrť, která nabízí přehlídku domů z různých období, včetně současných oceňovaných realizací rodinných domů.
Záměr vizuálně oddělit přízemí a patro podtrhují dvě barevnosti i rozdílné struktury betonu. Je to vlastně dům-socha. | foto: Filip Šlapal

Beton byl použitý i v interiéru.
Poměrně tradiční zadání týkající se počtu a velikosti místností doplňovala jasná a vyhraněná představa o použitém materiálu objektu, betonu. Nevyplynul z diskuse, byl jak v exteriéru, tak v interiéru jednoznačným požadavkem a zásadní prioritou klienta. Otevřela se tak příležitost využít jedinečných vlastností a možností tohoto materiálu z hlediska hmoty, struktury i barevnosti.

Výsledkem však není „jen“ dům-socha, nýbrž promyšlená funkční objemová kompozice s logickým uspořádáním místností. Hlavní nevýhoda místa, tedy blízkost tramvajové trati, vylučovala možnost otevřít obytné místnosti směrem na jihovýchod, ke vstupu.

„To nás přimělo dům z této strany zaclonit, aby byl chráněný před ruchem frekventované trati. Nejen místnosti, ale i obytná část zahrady se díky přetaženým zdem stává dokonalou oázou klidu a soukromí,“ vysvětluje architekt Jan Jakub Tesař ze studia Stempel Tesař architekti.

Beton ve dvou barvách

Záměr vizuálně oddělit přízemí a patro podtrhují dvě barevnosti i rozdílné struktury betonu. Spodní část, realizovaná pomocí prkenného bednění a pigmentu, je tmavá a plastická, zatímco horní část světlá a hladká. Přízemí splývá se zahradou, zdi plynule přecházejí v opěrné konstrukce svahu, a téměř bílé patro se prolíná s nebem.

Použití pohledového betonu v exteriéru i interiéru si vyžádalo sendvičovou konstrukci, aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti domu.

„Betonáž probíhala ve dvou krocích: nejprve byly zhotoveny vnitřní pohledové stěny s nosnou funkcí, které jsme následně zateplili a přibetonovali takzvanou moniérku, tedy tenčí pohledovou vrstvu v exteriéru. Při betonáži bylo nutné pamatovat i na zapuštěné připojovací spáry pro konstrukce oken,“ popisuje architekt Tesař.

Díky výborným akumulačním vlastnostem betonu a zastínění prosklených ploch předsazenými konstrukcemi panuje v domě příjemné klima v letních i zimních měsících. Podlahové vytápění je napojené na tepelné čerpadlo.

Vnitřní prostor rozčleňuje vestavný nábytek z březové dýhy, který jednotlivé pokoje odděluje. Světlá dýha harmonizuje s texturou betonu, u obou materiálů činí každá drobná vada a přirozená kresba z každého metru výjimečný originál.

O projektu

Hlavní inženýr projektu: Aleš Herold
Rok projektu: 2019–2020
Rok dokončení: 2025
Zastavěná plocha: 162 m2
Hrubá podlahová plocha: 282 m2
Užitná plocha: 205 m2
Plocha pozemku: 578 m2
Rozměry: 19,6×8,7×23×13,5 m / 162 m2 / 1000 m3 objekt / část

Krajinářský architekt: Lucie Vogelová (Terra Florida)

Materiály

Železobeton – hlavní nosná konstrukce formou oboustranně pohledového betonu s vloženou tepelnou izolací
Lakovaná dýhovaná MDF – vestavný nábytek na míru
Cementové stěrky – podlahy

Produkty a značky

tepelné čerpadlo – Nibe
podlahové vytápění – Rehau
světla – BOMA
spotřebiče – Bora
vypínače – ABB Future linear
baterie – Axor, Schock
vana – Kaldevei
zařizovací předměty – Villeroy&Boch

O studiu

Stempel Tesař architekti

prof. Ing. arch. Ján Stempel (1959)

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. (1981)

Ján Stempel, absolvent Fakulty architektury Technické Univerzity v Budapešti, začal svoji praxi dnes již v legendárním ateliéru SIAL. Vítězný soutěžní návrh a následná realizace československého pavilonu expo v Seville ve Španělsku se stává podmětem vzniku kanceláře A.D.N.S.

V roce 2004 ukončuje Ján Stempel dlouholeté partnerství ve firmě a v praxi pokračuje samostatně. Od roku 2006 působí jako vedoucí ateliéru na fakultě architektury ČVUT v Praze.

V roce 2008 zakládá studio Stempel Tesař architekti společně s Janem Jakubem Tesařem, který studoval na prestižní univerzitě v Delftu v Nizozemí a fakultě architektury ČVUT v Praze. Během pobytu v Nizozemí pracoval v renomované kanceláři Jeanne Dekkers architektur.

