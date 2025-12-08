Poměrně tradiční zadání týkající se počtu a velikosti místností doplňovala jasná a vyhraněná představa o použitém materiálu objektu, betonu. Nevyplynul z diskuse, byl jak v exteriéru, tak v interiéru jednoznačným požadavkem a zásadní prioritou klienta. Otevřela se tak příležitost využít jedinečných vlastností a možností tohoto materiálu z hlediska hmoty, struktury i barevnosti.
Výsledkem však není „jen“ dům-socha, nýbrž promyšlená funkční objemová kompozice s logickým uspořádáním místností. Hlavní nevýhoda místa, tedy blízkost tramvajové trati, vylučovala možnost otevřít obytné místnosti směrem na jihovýchod, ke vstupu.
„To nás přimělo dům z této strany zaclonit, aby byl chráněný před ruchem frekventované trati. Nejen místnosti, ale i obytná část zahrady se díky přetaženým zdem stává dokonalou oázou klidu a soukromí,“ vysvětluje architekt Jan Jakub Tesař ze studia Stempel Tesař architekti.
Beton ve dvou barvách
Záměr vizuálně oddělit přízemí a patro podtrhují dvě barevnosti i rozdílné struktury betonu. Spodní část, realizovaná pomocí prkenného bednění a pigmentu, je tmavá a plastická, zatímco horní část světlá a hladká. Přízemí splývá se zahradou, zdi plynule přecházejí v opěrné konstrukce svahu, a téměř bílé patro se prolíná s nebem.
Použití pohledového betonu v exteriéru i interiéru si vyžádalo sendvičovou konstrukci, aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti domu.
„Betonáž probíhala ve dvou krocích: nejprve byly zhotoveny vnitřní pohledové stěny s nosnou funkcí, které jsme následně zateplili a přibetonovali takzvanou moniérku, tedy tenčí pohledovou vrstvu v exteriéru. Při betonáži bylo nutné pamatovat i na zapuštěné připojovací spáry pro konstrukce oken,“ popisuje architekt Tesař.
Díky výborným akumulačním vlastnostem betonu a zastínění prosklených ploch předsazenými konstrukcemi panuje v domě příjemné klima v letních i zimních měsících. Podlahové vytápění je napojené na tepelné čerpadlo.
Vnitřní prostor rozčleňuje vestavný nábytek z březové dýhy, který jednotlivé pokoje odděluje. Světlá dýha harmonizuje s texturou betonu, u obou materiálů činí každá drobná vada a přirozená kresba z každého metru výjimečný originál.
O projektu
Hlavní inženýr projektu: Aleš Herold
Krajinářský architekt: Lucie Vogelová (Terra Florida)
Materiály
Železobeton – hlavní nosná konstrukce formou oboustranně pohledového betonu s vloženou tepelnou izolací
Produkty a značky
tepelné čerpadlo – Nibe
O studiu
Stempel Tesař architekti
prof. Ing. arch. Ján Stempel (1959)
doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. (1981)
Ján Stempel, absolvent Fakulty architektury Technické Univerzity v Budapešti, začal svoji praxi dnes již v legendárním ateliéru SIAL. Vítězný soutěžní návrh a následná realizace československého pavilonu expo v Seville ve Španělsku se stává podmětem vzniku kanceláře A.D.N.S.
V roce 2004 ukončuje Ján Stempel dlouholeté partnerství ve firmě a v praxi pokračuje samostatně. Od roku 2006 působí jako vedoucí ateliéru na fakultě architektury ČVUT v Praze.
V roce 2008 zakládá studio Stempel Tesař architekti společně s Janem Jakubem Tesařem, který studoval na prestižní univerzitě v Delftu v Nizozemí a fakultě architektury ČVUT v Praze. Během pobytu v Nizozemí pracoval v renomované kanceláři Jeanne Dekkers architektur.