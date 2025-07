Vila ve stylu „moderní stodoly“ je určená k bydlení pro jednu rodinu, je však pořádně drahá. Ale nekupte to! Vždyť se můžete stát sousedy celebrit v Beverly Hills, jedné z nejpřepychovějších čtvrtí...

Malý domek, kam se dnes podíváme, už vlastně neexistuje. Býval to ateliér fotografa Josefa Sudka. Sice v minulosti lehl popelem, přesto dnes stojí: v devadesátých letech vznikla jeho přesná replika....

Takovou stavbu jen tak nenajdete v celé republice. Projekt za 1,9 miliardy korun (bez DPH) se oficiálně otevře 8. listopadu, ale Horácká multifunkční aréna už předtím uvítá milovníky hokeje, a to...

Aby se dostal do bytu v druhém patře, musel postavit schodiště v šachtě

Tentokrát se můžete podívat do velmi originálně zrekonstruovaného bytu architekta Ondřeje Pleštila v Železné ulici v Praze. Projekt Ateliéru Železná zvítězil v mezinárodní soutěži Big See – Where...