Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře.
Vila nezapomíná na péči potřebnou k vytvoření jedinečného objektu, architektonické formy plné elegance a ohromujících prostorů.
Vila, navržená Manuelem Ruizem Morichem z ARK Architects, ztělesňuje nadčasové principy středomořského života: otevřenost, harmonii s přírodou a použití ušlechtilých materiálů.
Přírodní kámen zvolil architekt pro jeho eleganci a pevnost.
Nádherné výhledy nabízí krytá i otevřená terasa.
Na prostorné terase obývacího pokoje vytváří venkovní pohovka a konferenční stolky Sway od Yabu Pushelberg elegantní venkovní útočiště.
Harmonie mezi materiály a prvky vytváří pohodlné a udržitelné prostředí, které definuje druh luxusu zakořeněného ve svobodě, energetické účinnosti a hlubokém spojení s přírodou.
Vila ztělesňuje nadčasové principy středomořského života – otevřenost, harmonii s přírodou a použití ušlechtilých materiálů.
Obývací pokoj je vybaven pohovkou Marteen a odkládacím stolkem od Vincenta Van Duysena a křeslem Cinnamon od Naoto Fukasawy, které vytvářejí teplou a příjemnou atmosféru.
V celé rezidenci hraje nábytek Molteni&C zásadní roli při utváření atmosféry rafinovaného komfortu a decentního luxusu.
Kuchyň charakterizuje robustní ostrůvek a velký jídelní stůl doplněný židlemi Barbican od Rodolfa Dordoniho, které poskytují jak funkčnost, tak sofistikovanost.
Jídelna nabízí úžasný výhled na okolí.
Příjemná neutrální barevnost se dobře doplňuje s barvou přírodního kamene.
Elain je útulné, zaoblené malé křeslo navržené tak, aby se snadno hodilo do jakéhokoli prostředí.
Průchozí šatna poskytuje dostatek úložného prostoru.
Velkou pozornost věnovali architekti i osvětlení.
Přírodní kámen prochází celou vilou.
Koncept „život v přírodě“, který stojí za Tai vilou, se projevuje ve výběru materiálů, od přírodního kamene až po dřevo.
Takový výhled je jako velký zarámovaný obraz...
