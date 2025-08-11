|
Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít
Z vlhkého karavanu je domeček snů. Mladá žena ho zrenovovala za pár kaček
Britka Hayley Ruberyová koupila na online tržišti Marketplace starý a vlhký karavan Van Royce z roku 1989 za 500 liber, což byla třetina původní ceny a během tří měsíců ho kompletně zrekonstruovala....
Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově
Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...
Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál
Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...
Bydlení v nebytovém prostoru. Populární řešení skrývá řadu nečekaných problémů
Chceme dceři koupit, jak se dnes říká, startovací byt. Cenově dostupné jsou nebytové prostory, které se prodávají jako atypický byt nebo ateliér. Má bydlení v takovém „bytě“ nějaká rizika?
Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít
Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře....
Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení
Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...
Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu
Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...
Novému sousedovi vadí náš starý ořešák. Listí mu padá do bazénu a hyzdí trávník
Sousedovi z novostavby vadí strom, který už dlouhá léta roste. Vadí mu, že listí z ořešáku padá do jeho nového bazénu a také mu leží na vypiplaném anglickém trávníku a on musí listí neustále hrabat,...
Luxusní vila v Marbelle má pět ložnic i vše, co si lze jen přát
Vila Bonaldo, zasazená do kopců s výhledem na pobřeží španělské Marbelly, představuje exkluzivní rezidenci, která vyjadřuje filozofii značky prostřednictvím vytříbeného a moderního interiérového...
Česko dohání zpoždění za světem, přichází doba dřevěná. Vznikne největší bytový dům
V Česku se začne stavět dosud největší bytový dům ze dřeva. V budoucnu by měly přibýt další, pravidla pro stavění dřevostaveb se totiž uvolňují. I tak je Česko se dřevem stále opatrné....
Velká chalupa v České Kanadě má klasické přízemí, ale moderní patro
Chalupa v České Kanadě je novostavba, ale ctí charakter okolních budov postavených mnohem dříve. I interiér je „chalupářský“, ovšem s dostatečným nadhledem a vkusem. Jeho autorka, Jana Pařízková,...
Rekonstrukce bytu za 16 milionů liber. Museli pracovat rychle a zběsile
Developer nemovitostí Guy Phoenix z Nottinghamu je jedním z nejvyhledávanějších specialistů na zakázkové domy ve Velké Británii. Jeho sen byl však jinde: chtěl stavět v Monaku, přesněji rekonstruovat...
Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se
Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...
Penthouse v Karlíně je splněným snem mladého páru. Má hned tři podlaží
Unikátní třípodlažní penthouse v pražském Karlíně zaujme velkorysým prostorem, jedinečnými výhledy na město i jednoduchým řešením interiéru, kterému ponechává dostatek charakteristické vzdušnosti a...