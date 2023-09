Unikátní vila, která vypadá jako levitující desky nad Brnem, šokuje

„Funkcionalismus nám učaroval natolik, že jsme se rozhodli jej přenést do současnosti. Moderní technologie mu navíc neskutečně sluší,“ začíná čerstvou vzpomínku na projekt brněnské vily její autor, Martin Kareš z Ateliéru Kareš Arch.

Stavba ve tvaru L připomíná nejlepší funkcionalistické stavby.

„Vilu jsme navrhli s odkazem na nejlepší tradice funkcionalistické architektury, včetně otevřené funkční dispozice s minimem vnitřních podpor, jednoduchého geometrického tvarosloví, hladkých sněhobílých fasád, přesahů střech, horizontálního prosklení a využití ušlechtilých materiálů, jako jsou travertin, makassarové dřevo či onyx,“ popisuje architekt vizuálně nejvýraznější atributy jedinečné vily.

Jedním dechem však dodává, že zdánlivá lehkost stavby je vykoupena technicky náročným statickým řešením. Samozřejmostí jsou proto nejnovější technologie, ať už jde o vytápění, chlazení či systém inteligentního řízení celého domu.

Dům nemá vytvářet bariéru, ale průhled

Unikátnost vily je postavena na exkluzivnosti pozemku s nenapodobitelným výhledem na brněnské dominanty, jako je hrad Špilberk či katedrála svatého Petra a Pavla, ba dokonce s průhledem až na Pálavu.

„Málokdy se poštěstí pracovat s tak úžasným pozemkem, před kterým nejsou a nebudou žádné jiné stavby, s pozemkem, který ubíhá po svahu, takže můžete vytvářet gradaci celého prostoru zahrady. Jako kdybyste se dívali na Prahu z Pražského hradu,“ pokračuje architekt Martin Kareš.

Stavbu umístil v horní části pozemku u příjezdové komunikace. Velký terénní výškový rozdíl vyrovnává vytvořená terasa s obytnou částí zahrady a bazénem, vše bezbariérově navazující na dům. Jednoduchá koncepce má poskytnout obyvatelům ze všech místností zážitek neopakovatelného výhledu na město.

„Chtěli jsme udělat lehkou architekturu, která je propojena otevřeným prostorem přes skla s exteriérem. Aby pokaždé, když klienti přijdou domů, měli kontakt s Brnem, jako kdyby si sedli na louku, když tam stavba nebyla. Dům by neměl vytvářet bariéru, ale průhled, to je to nejcennější na pozemku,“ vysvětluje architekt.

A pokračuje: „Proto jsme klientovi navrhovali i panorama designy, tedy posuvné systémy s co nejužšími profily rámů, které jsou maximálně skryty. A přestože to bylo finančně náročnější řešení, klient na tuto myšlenku, na tuto filozofii přistoupil.“ Výsledkem jsou na pohled dvě levitující desky propojené jen transparentními skleněnými plochami.

Energeticky nenáročný dům

Výrazné makassarové dřevo už nepotřebuje další výtvarný prvek v interiéru. Obrazy plně nahradí neuvěřitelné výhledy.

Sám architekt Martin Kareš říká, že má rád aktivního klienta, který je naslouchajícím spoluautorem, kdy projektování není jeho diktátem, ale vzájemnou komunikací. „A tady to zafungovalo, ani po třech letech od dokončení bych nic neměnil,“ pochvaluje si spolupráci.

A dodává: „Investor je povoláním strojař, takže kladl důraz na detail jednotlivých konstrukčních prvků, na detail kotvení zábradlí na terasách, na provedení truhlářských prací, jednotlivých betonáží, osazení světel atd. Ačkoliv v době stavby ještě zdaleka nebyla energetická krize, už tehdy jsme dbali na energetickou nenáročnost domu na principu ostrovního typu.“

Vilu vytápí tepelné čerpadlo země - voda s geotermálním vrtem, přes které se v zimě dům vyhřívá a v létě zase reverzním chodem chladí. Stropní chlazení pracuje na principu pohlcování tepla z místnosti, kdy nositelem chladu je voda.

V zimním období je pak možné stropem dohřívat jednotlivé obytné místnosti, a doplnit tak systém podlahového vytápění. Nespornou výhodou je, že jde o architektonicky čisté řešení, kdy není narušen celkový vzhled domu. Samozřejmostí je systém inteligentního řízení, který se stará o bezproblémový chod celého domu.

Propojení interiérů s exteriérem

Nejmodernější technologie umožnily architektům dosáhnout i maximálního propojení interiéru s exteriérem, které zprostředkovala i řada panoramatických hliníkových posuvných systémů Schüco ASS 77 PD.HI. S tímto designovým a zároveň vysoce tepelně izolovaným posuvným systémem lze konstruovat rohy bez nežádoucího pevného sloupku, maximální transparentnost je dána úzkými pohledovými šířkami profilů od 30 mm i bezbariérovým osazovacím rámem. Vodící lišty umožňují automatizovaný pohyb křídla o hmotnosti až 500 kg.

Prosklené výplně otvorů jsou zaskleny až šestimetrovými izolačními trojskly, kde složitost jejich konstrukce vyžadovala výrobu ve speciální sklárně v Německu.

Maximální propojení interiéru s exteriérem umožnila i řada panoramatických hliníkových posuvných systémů.

„Každé okno je maximum, které šlo vyrobit, obývací pokoj je prosklený na celou svou délku včetně strukturálního rohu, tabule jsou 2,7 m vysoké a 6 metrů široké, to byly i technologické a výrobní limity v době, kdy se zakázka realizovala. Za nás to byla první zakázka na bezrámové posuvné dveře s tak velkým zasklením,“ připojuje se Miroslav Culka z firmy DAFE – PLAST Jihlava, která výplně otvorů vyrobila a namontovala.

Největší sklo vážilo až 1 200 kg a kvůli tomu, že je vila ve svahu a manipulační prostor neumožňoval přímé osazování tak rozměrných těžkých prvků, muselo se použít více technologií a manipulačních prostředků pro jejich zasklení.

„Nejprve bylo výkonným jeřábem zasklení přeneseno přes celou vilu a následně, pomocí již menšího speciálního manipulátoru, kterým jsme se dostali do ideální montážní pozice a vzdálenosti, jsme osazovali a zasklívali,“ popisuje náročnou realizaci Miroslav Culka.

Dům je „průhledný“.

Jedinečnost prosklení potvrzuje na závěr i architekt Martin Kareš: „Říkáme tomu desky nad Brnem, ale pro nás je to transparentní vila, takhle otevřenou a velkorysou stavbu, co se týká stavebních otvorů, jsme do té doby nedělali.“

„Klient není sběratelem obrazů a v domě není vystaveno žádné umění, respektive to umění je v travertinu, v onyxu a ve výrazné dřevině, kterou je makassarové dřevo. To jsou prvky, které patří k bílé architektuře, k bílým interiérům, které zde s vilou zestárnou. Tvrdím, že co je pevně spojené se stavbou, by mělo být nadčasové. A travertin a makassarová dýha jsou roky ověřené,“ říká architekt Martin Kareš.

Což jsou materiály navždy spojené se slavnou vilou brněnskou Tugendhat, která dodnes inspiruje architekty po celém světě.

Když chybí jedno okno

„Klient je úžasný, dovoluje mi přivézt na prohlídky jiné klienty, pro které zrovna projektujeme, a vždy nezapomene říci, věřte architektovi. A přidá vzpomínku, že jsem přišel s nápadem, on jako klient měl nějakou představu, takže se udělaly úpravy a z návrhu zůstalo 70 procent. Nakonec jsme se ale v průběhu vrátili na 90 procent a on dneska ví, že mělo zůstat 98 procent toho původního návrhu, proto věřte architektům. To člověka potěší,“ říká s úsměvem architekt Kareš.

A přidává ještě jednu drobnou poznámku: „A co je úsměvné? Když klient říká, že jediné, co tady architektu Karešovi nepovolil, je jeho signifikantní prvek kulaté okno, a bohužel dneska už nemá místo, kde bych ho mohl vybourat, a teď je mu to líto…“

O projektu Projekt: Ateliér Kareš Arch Zastavěná plocha: 310 m2 Užitná plocha: 409 m2 Výplně otvorů: okenní, posuvné a vchodové hliníkové systémy Schüco s tepelněizolačními trojskly, realizační firma DAFE-PLASTJihlava Okenní, posuvné a fasádní systémy: Schüco AWS/ADS 75.SI+, Schüco FW50+.SI, Schüco ASS 77 PD.HI Vchodové dveře: Schüco ADS 90.SI+, hliníkové vstupní dveře s oboustranně plošně lícující výplní Konstrukce: nosná konstrukce železobetonová monolitická, vnitřní železobetonové stěny a sloupy Dodavatel stavby: ORAK stavební společnost

Po rozsvícení v místnostech je pocit z „levitujících desek“ ještě výraznější než ve dne.