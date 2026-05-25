Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Alena Řezníčková
Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel chrání sám dům svým řešením, zato do svažité zahrady, která přechází v lesní stráň, se otevírá naplno.
Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého domu. | foto: Kyzlink Architects

Dům nabízí majitelům uklidňující výhled do zeleně, se kterou je vila díky...
Vila se směrem do svažité zahrady, která přechází v lesní stráň, naplno otevírá.
„Klub pro gentlemany“ svým umístěným ve svahu k lesu nabízí příjemné soukromí.
Objekt „klubu“ je částečně skrytý pod terénem, z pohledu od domu do zahrady...
Za návrhem domu, který doplňuje rozsáhlá zahrada s vířivkou, jezírkem a zahradním domkem, stojí známý ateliér Kyzlink Architects. Jeho návrh nabízí majitelům uklidňující výhled do zeleně, se kterou je vila díky velkorysému prosklení propojena.

„Základní myšlenkou je moderní bydlení spojující klid, luxus, pohodlí a soukromí. Výsledný vzhled působí majestátně, ale současně decentně kombinuje prvky minimalismu se svébytností a osobitým charakterem,“ popisuje stavbu architekt Zbyšek Sikora z ateliéru Kyzlink Architects, který je autorem projektu.

Dům pro milovníky krásných věcí

Záliba pro automobilové ikony se promítla do výstavní garáže, tmavé dýhy nábytku či třeba do barvy čalounění, takzvaného racing green (závodní zelená). Smysl pro wellbeing (pohodu) naplnila ložnice v béžovém tónu a se zaoblenými rohy nábytku.

Náklonnost k umění dostala zase prostor na stěnách, i osvětlení evokuje spíše designové originály (české značky Bomma a italské Artemide), i když o unikáty nejde. A konečně, svá skrytá dvířka s otvíráním na čip dostala pro volný pohyb i půvabná kočičí slečna, která má ráda svobodu...

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého domu.
Dům nabízí majitelům uklidňující výhled do zeleně, se kterou je vila díky velkorysému prosklení propojená.
Vila se směrem do svažité zahrady, která přechází v lesní stráň, naplno otevírá.
„Klub pro gentlemany“ svým umístěným ve svahu k lesu nabízí příjemné soukromí.
Objekt „klubu“ je částečně skrytý pod terénem, z pohledu od domu do zahrady není vidět vůbec.
Stavbu tvoří dvě nadzemní podlaží a sklep. Tedy spíše technologické podzemní centrum, které je „mozkem“ celého domu, protože jsou zde veškeré technologie a řídicí jednotky.

Samotný dům je vybavený prostornou kuchyní spojenou s obývacím pokojem, knihovnou, velkou šatnou, luxusními ložnicemi a koupelnami. Nad garáží je navíc samostatný apartmánový byt s vlastní kuchyní a koupelnou.

Materiálové řešení využívá výběr decentních, minimalistických barevných palet s důrazem na kvalitu a přírodní materiály. Exteriérové provedení pak staví na čistých fasádách s velkými okny (hliníkové systémy Schūco). Kontrastní prvek představují kompaktní cortenové desky.

V přízemí se pak mísí černě lakovaná ocel s kamenným zdivem, které stavbu pomyslně uzemňují. Horizontální plochy odlehčuje pískovcová dlažba. V interiéru převládá přírodní dřevo, a to v medovém odstínu na podlahách a tmavě hnědé dýze na obkladech stěn a nábytkovém vybavení.

Projekt vily začal už před několika lety v rámci masivního developmentu zdejší oblasti, kdy tu vznikly lukrativní parcely v úzkém kontaktu s lesem. „Byla to velká výzva pracovat s hloubkou pozemku, který končí v lese, což je nádherné, ale zároveň má po stranách konkurenci v podobě sousedů. Proto jsme museli dům odstínit, ale zároveň pracovat s pohledem na les, který je tou nejvyšší hodnotou území,“ objasňuje architekt Sikora.

„Nešli jsme proto do širokých panoramatických oken a HS portálů a nákladných věcí i z hlediska provázání se stavebními detaily. Zvítězil zdravý rozum, říkám pragmatismus, který přináší z hlediska interiéru velmi výrazné propojení se zahradou a lesem, ale není to postaveno na minimalistickém rámoví a čistém velkém skle,“ popisuje autor.

Proto architekt nezvolili mnohametrové panoramatické okno, jako když stojí vila na samotě u lesa, kde se takové řešení nabízí. Volba hliníkových oken a posuvných systémů Schūco vyšla z dobré zkušenosti.

„Tyto systémy máme zafixované jako vysoký standard na trhu. Proto na ně padla naše volba, umí splnit naše požadavky i z hlediska detailů, jako je třeba prosklení přes roh,“ říká Zbyšek Sikora.

Právě strukturální rohy či zapuštěné rámy vyvažují větší vertikální členění oken. „Každý roh byl vytvořen bez výstužných sloupků, kdy je sklo spojeno pouze tmelem,“ vysvětluje technické detaily Radek Nejez ze stejnojmenné realizační firmy.

A doplňuje: „Výhledům nebrání ani profily zapuštěné do podlah a stropů, které nejsou zvenčí vidět. Komfortní ovládání zajišťují například elektrické výklopné ventilační prvky, vchodový systém je ovládán na otisk prstů.“

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého domu.
Dům nabízí majitelům uklidňující výhled do zeleně, se kterou je vila díky velkorysému prosklení propojená.
Vila se směrem do svažité zahrady, která přechází v lesní stráň, naplno otevírá.
„Klub pro gentlemany“ svým umístěným ve svahu k lesu nabízí příjemné soukromí.
O interiéru se přemýšlí už od začátku

Projekt vedli Kyzlink Architects od studie až do úrovně interiéru a jeho vybavení, některé stupně dokumentací pak zajišťovala brněnská společnost QUBA.

„Většina lidí si představuje, že interiér se dělá až nakonec. Realizačně ano, ale celá řada prvků musí být promyšlena už ve fázi návrhu stavby. Protože často jsou provázány se stavebními detaily, takzvané skryté dveře musejí mít nachystané otvory, aby je šlo osadit, nejde to dodělávat zpětně, zvlášť do monolitické betonové konstrukce,“ vysvětluje architekt Sikora.

Úzce proto ateliér spolupracovali také se studiem Symerský, což se promítlo například do výběru konkrétních látek či čalounění a samozřejmě finálních detailů vestavného nábytku na míru. Vše architekt také průběžně konzultoval a promýšlel společně s investorem.

U návrhů založených na minimalistickém přístupu lze často očekávat světlejší a méně výrazné barvy v interiéru, nicméně tmavá dýha nábytku a tmavě zelené či tyrkysové čalounění tento předpoklad úspěšně boří.

„Barevnost v tomto případě souvisela mimo jiné i s investorovou zálibou ve sportovních vozech a propisuje se například v předsíni, kde je tmavě zelené čalounění v barvě racing green, která je inspirovaná vozy typu Aston Martin nebo Jaguar,“ vysvětluje architekt.

S tím pochopitelně souvisely i tmavší dekory dřeva: pokud automobilky používají dřevo, tak často takto tmavé. I když v tomto případě je tam i druhá rovina, „klubová“: pokud si vybavíte typický klub pro gentlemany, tak k němu neodmyslitelně patří tmavší ořechy nebo tmavě mořené orientální dřeviny. Další klidová část domu je naopak laděná do světle béžových a krémových odstínů.

„Klub pro gentlemany“ se propsal i do atmosféry relaxačního zahradního zázemí, ke kterému vytvořila podmínky svažující se zahrada k lesu. Objekt je tak částečně skrytý pod terénem, z pohledu od domu do zahrady není vidět vůbec. Až když člověk sejde dolů k lesíku a otočí se zpátky, uvidí čisté hmoty vily nahoře a pod ní jakoby schovanou klubovnu, materiálovým řešením inspirovanou hlavní budovou. A samozřejmě s „nautickým“ okénkem.

O projektu

Autoři: Kyzlink Architects

Zastavěná plocha: 377,4 m2

Užitná plocha: 573 m2

Použité okenní, posuvné, dveřní a fasádní systémy Schūco: AWS 75.SI+, FWS 50, AD UP 75, dveřní a příčková konstrukce pro protipožární systémy ADS 80 FR 30

Dodavatel systémů Schüco: Nejez stavebně zámečnické práce

Dokončení: 2025

