Ostrov je od pobřeží San Francisca vzdálený přibližně dva kilometry. Na původně indiánském území se časem objevil maják a pevnost. V roce 1912 zde postavili největší železobetonovou budovu na světě. Nejdříve sloužila jako vojenská věznice, v letech 1934 až 1963 se stala neslavně proslavenou ubikací pro těžké zločince. Patřil k nim i legendární Al Capone.

Na Alcatrazu je nejdéle fungující maják na západním pobřeží USA.

Nebyl jedinou „celebritou podsvětí“, která si tady prožila část života. K dalším nejznámějším kriminálním obyvatelům patřili George „Machine Gun“ Kelly i politický terorista Rafael Cancel Miranda.

Žádná idyla u moře

Do věznice přijížděli „nájemníci“ v řetězech, aby přežívali v malé cele s betonovými stěnami a bez oken se šířkou přibližně dva a délkou tři metry (výška byla pouhé dva metry). Železná postel s tenkou matrací, umyvadlo jen se studenou vodou a záchodová mísa bez prkénka, tak vypadalo vybavení cel.

Mříže vrat cely mohli otevřít jenom hlídači. Žádné soukromí neexistovalo. Vězeňské kobky byly obklopeny zvuky a zápachem z těl spoluvězňů ve třech poschodích a pěti blocích.

Kapacita vězení nabízela 336 betonových cel. Většinou je obývalo 260 až 300 vězňů po dobu osmi až deseti let, dokud nebylo rozhodnuto, že už jsou napraveni a mohou se vrátit do společnosti.(žádné ženy obviněné z porušení zákonů tady nebyly nikdy vězněny).

Přesto se našla žena, která se vydala na náročnou cestu z ostrova na pevninu. A dokonce několikrát. Dokázala to v Československu narozená herečka Edita Brychta, která s rodiči jako dítě emigrovala po roce 1968 do Británie. Zahrála si ve snímku Akumulátor režiséra Jana Svěráka. S Jimem Careyem se poprala v ringu ve Formanově Muž na měsíci a v roli Princezny Diany excelovala pro celonárodní televizní stanici NBC. To ji proslavilo po celé Americe.

Edita Brychta u svých domovních dveří

Na otázku, co ji přimělo k odvážnému sportovnímu výkonu, s úsměvem vysvětluje: „Rozhodla jsem se utéct z Alcatrazu několikrát, protože plavání je moje náboženství. Dokázala jsem to v obyčejných plavkách, zatímco se chlapi třásli v neoprenových kombinézách pro surfaře. Je to neobvyklá zkušenost. Mrznete a rychle vás voda stahuje někam jinam, než si přejete doplavat. Podle síly spodních proudů je plavecká dráha dlouhá něco mezi dvěma až třemi kilometry. V polovině jsem se pokaždé viděla, že už musím vypustit duši, ale podívala jsem se kolem. Na jedné straně je most Golden Gate, na druhé most Bay a přede mnou nádherná silueta San Francisca. Pochopila jsem, že to musím zvládnout.“

Útěk takřka nemožný

A jak dopadli vězni, kteří se pokusili o útěk? Nesmírně studená voda a silný mořský protiproud se šestikilometrovou rychlostí odradily mnoho vězňů odsud utéct. Celkem bylo pokusů o návrat na svobodu jen čtrnáct, jak přiznávají tištěné materiály Golden Gate National Parks Conservacy.

Jenom jediný z roku 1962 mohl být úspěšný, i když dodnes nelze potvrdit, že Frank Lee Morris a bratři Clarence a John Anglinovi doplavali na svobodu. Je potvrzené, že jednomu z dozorců byla po nějaké době doručena prázdná pohlednice z Brazílie. Spekuluje se tak o tom, že odvážlivci útěk pravděpodobně přežili.

Dnes se o historický ostrov stará federální vláda a musí odolávat nárokům na pozemek nejenom od původních majitelů indiánů, ale i sportovců, kteří se každoročně pokoušejí dokázat, že z ostrova se přes zátoku dalo přeplavat.

Z vězení národní památka

Cela pro jednoho vězně

Podle Wikipedie má ostrov Alcatraz rozlohu devět hektarů. Dnes je zde zachovalá věznice, kopie původního majáku, prvního na západním pobřeží Spojených států i ruiny budov hlídačů, poštovních služeb a jiných společenských místností, včetně tanečního sálu a několika kuželkových drah k zábavě ostrahy.

K vězeňskému komplexu patři jídelna, márnice, prádelna, holičství, zdravotnické zařízeni, kino a knihovna, která měla sbírku deset až patnáct tisíc knih a objevila se ve filmu Clinta Eastwooda, Útěk z Alcatrazu z roku 1979.

K venkovním rekreačním prostorům ke sportu a tělocviku patřila zahrada k pěstování zeleniny. Součásti komplexu byla přes sto metrů dlouhá dvoupatrová budova, ve které byla továrna na oděvy, výrobna nábytku a kartáčů. Tady mohli vězni pracovat za peníze. Vyráběli předměty jako rukavice, podložky pod nábytek a vojenské uniformy.

Počínaje listopadem 1969 byl ostrov okupován skupinou domorodých indiánů. Šlo o vlny aktivistů organizujících veřejné protesty po celých USA až do sedmdesátých let. V roce 1972 byl Alcatraz prohlášený za součást Golden Gate National Recreation Area. Od roku 1986 je národní kulturní památkou.