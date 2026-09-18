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Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu

Alena Řezníčková
Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však...

Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však stojí na promyšlených detailech, práci se světlem, proporcemi i použitými materiály. | foto: Jan Nebřenský, Visual Planet

Významnou roli při návrhu centrálního prostoru sehrála i knihovna zabírající...
Dubový stůl Moták je od značky Majstrštych, židle od společnosti Ton a Ubud.
Důraz na jednoduchou a snadnou údržbu se odrazil i v dalších rozhodnutích:...
Materiálové a barevné řešení interiéru staví na kombinaci bílých matných i...
22 fotografií
Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a úsporným provozem.

Ve městě nedaleko Prahy s výbornou dostupností žijí manželé už více než 20 let, a tak není divu, že zatoužili po vlastním domě. Problémem bylo jen najít vhodný pozemek, ale i to se nakonec podařilo. Návrh domu svěřili Ing. arch. Miloši Černému.

„Nechtěli jsme dům, který bude jen efektní na pohled. Měl být především praktický, útulný a dobře fungovat i za několik desítek let,“ říkají majitelé.

Jednoduché tvary

Výsledný návrh vycházel z čistých linií a půdorysu ve tvaru písmene L. O kompletní realizaci se postarala společnost Dřevostavbybidlo včetně přesného provedení jednotlivých konstrukčních i řemeslných detailů.

Celkový vzhled domu dotváří atika s falcovanou plechovou krytinou v antracitovém odstínu od společnosti Ruukki, která elegantně kontrastuje s bílou omítkou i dřevěným obkladem garáže.

„Kulaté rohy garáže nebyly samoúčelné. Chtěl jsem jimi dům vizuálně zjemnit a zároveň vytvořit příjemnější průchod kolem této části stavby,“ vysvětluje architekt Černý.

Významnou roli při návrhu centrálního prostoru sehrála i knihovna zabírající celou jednu stěnu. Její realizace se ujal místní šikovný truhlář František Hron.
Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však stojí na promyšlených detailech, práci se světlem, proporcemi i použitými materiály.
Dubový stůl Moták je od značky Majstrštych, židle od společnosti Ton a Ubud.
Důraz na jednoduchou a snadnou údržbu se odrazil i v dalších rozhodnutích: například absenci koberců a záclon nebo volbě skrytého kování oken.
Materiálové a barevné řešení interiéru staví na kombinaci bílých matných i lesklých ploch, dubového dřeva a decentních tmavých detailů, které navazují na prvky použité v exteriéru.
22 fotografií

Zelená dostala přednost

„Původně byl pro okna, dveře, garážová vrata i venkovní žaluzie plánovaný antracitový odstín, který měl navázat na kovové prvky střechy. Ale potom jsme v jednom z pražských paláců viděli kombinaci dubové podlahy a temně zelených látkových tapet a bylo jasno,“ popisují majitelé.

Výrazná barevnost však nebyla při výběru hlavním kritériem. „Chtěli jsme velká okna, která vydrží desítky let a nebudeme je muset měnit. Špatné zkušenosti z našeho bývalého bytu nás utvrdily v tom, že když chceme velká okna, musí být kvalita provedení stěžejní, aby jejich používání bylo bezproblémové každý den,“ říkají majitelé.

Pro dům nakonec vybrali otvorové výplně. S ohledem na rozdílné požadavky jednotlivých prvků, jejich velikost, způsob využití i zatížení byla zvolena kombinace dvou materiálů. Zatímco „klasická“ okna mají plastové profily, u nejvíce namáhaných částí dostalo přednost hliníkové provedení.

„Hliník vyniká vysokou pevností, díky které umožňuje vytvářet velkoformátové prvky, aniž by byla ohrožena jejich stabilita nebo komfort při každodenním používání. Proto je ideální volbou právě pro vstupní dveře a HS portály,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra.

S velkými prosklenými plochami souvisela také potřeba vhodného stínění, které chrání interiér před letním přehříváním, umožňuje regulovat množství denního světla a po setmění zajišťuje potřebné soukromí.

„V této realizaci jsme použili samonosný systém venkovních žaluzií, který umožňuje přesné osazení přímo na okenní rám a díky pevné konstrukci zvyšuje odolnost žaluzií vůči větru,“ popisuje Milena Tomčíková. Krycí kastlíky zůstaly pohledové a spolu s žaluziovými lamelami nesou stejný mechově zelený odstín jako ostatní otvorové výplně.

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Světlo jako základ dispozice

Srdcem domu se stal velkorysý otevřený prostor propojující kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. „Při návrhu jsme pracovali s tím, jak se bude slunce během dne pohybovat. Cílem bylo, aby jednotlivé obytné prostory získávaly přirozené světlo podle své orientace i denní doby,“ vysvětluje architekt Miloš Černý.

A pokračuje: „U velkoformátových oken směrem do zahrady tak našel své místo jídelní stůl pro deset lidí a čtecí kout. Kuchyň s ostrůvkem je naopak umístěna na severní straně, aby se v letních měsících zbytečně nepřehřívala. Obývací část nabízí výhled do zahrady a krbová kamna jsou umístěna tak, aby do ohně bylo vidět prakticky z každého místa v místnosti.“

Dřevo a pohodlí

Dřevěný dekor se promítl také do dlažby, která kromě odolnosti a snadné údržby přináší do prostoru teplý charakter přírodního materiálu.

Otevřený a vzdušný charakter interiéru podporují nejen převažující světlá barevnost použitých materiálů, ale také nadstandardní světlá výška 270 centimetrů a interiérové dveře vysoké 210 centimetrů.

„Vyšší stropy i dveře dnes patří k prvkům moderní architektury, protože dodávají interiéru větší eleganci a vzdušnost. Konstrukčně nám tento trend u dřevostaveb nepřináší zásadní omezení, proto jej u individuálních návrhů můžeme bez problémů zohlednit,“ doplňuje Petr Matura, jednatel realizační firmy.

Významnou roli při návrhu centrálního prostoru sehrála i knihovna zabírající celou jednu stěnu. Její realizace se ujal místní šikovný truhlář František Hron.
Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však stojí na promyšlených detailech, práci se světlem, proporcemi i použitými materiály.
Dubový stůl Moták je od značky Majstrštych, židle od společnosti Ton a Ubud.
Důraz na jednoduchou a snadnou údržbu se odrazil i v dalších rozhodnutích: například absenci koberců a záclon nebo volbě skrytého kování oken.
22 fotografií

Promyšlené soukromí

Součástí dispozice je také samostatný pokoj pro hosty, který majitelé zároveň využívají jako pracovnu. Díky vlastní koupelně nabízí návštěvám dostatek komfortu a soukromí.

Vlastní koupelnu má také ložnice. Právě v ní architekt využil možnosti, které nabídla pultová střecha. Díky vyvýšené části se světlíkem získala ložnice více denního světla, vyšší strop pak opticky zvětšuje prostor a dodává mu vzdušnost. Stěny doplňují plakáty, které fungují jako osobní galerie majitelů.

Spokojeni jsou všichni

Po dvou letech bydlení majitelé potvrzují, že dům naplnil jejich představy. „Jsme tu velmi spokojení. Dům je pohodlný, výhled do zahrady uklidňující a náklady na elektřinu a teplo jsou zhruba poloviční oproti původnímu bydlení. Velkou radost nám dělá především prostorná kuchyň, která je oproti předchozímu bytu výraznou změnou,“ říkají.

Za důležitý faktor úspěšné realizace považují také spolupráci s architektem Milošem Černým a realizační firmou. „Dům byl postaven v deklarovaném čase i kvalitě a celý průběh stavby probíhal velmi profesionálně,“ dodávají majitelé.

Petr Matura jejich slova doplňuje: „Když se sejde architekt a investor s jasnou představou, je to pro stavební firmu vždy takový stavební bonbónek. Jsme hrdí, že jsme mohli tuto výjimečnou vizi proměnit v realitu.“

Technické údaje

Lokalita: Středočeský kraj

Realizace domu: 2023

Zastavěná plocha: 172 m2

Užitná plocha: 144,45 m2

Systém výstavby: Dřevostavba, konstrukční systém „Two by Four“ s difúzně otevřenou skladbou

Dodavatelé a výrobci:

  • Stavební firma: Dřevostavbybidlo
  • Základní stavební materiály: PRO-DOMA a DEK Stavebniny
  • Konstrukční stavební řezivo, KVH a BSH hranoly: JAF HOLZ
  • Sádrokartonové systémy pro konstrukce a interiér: Rigips, vysokopevnostní sádrovláknité desky Rigistabil
  • Dřevovláknité izolační desky pro difúzně otevřenou obálku domu: Pavatex
  • Fasádní systém včetně finální hlazené omítky: JUB
  • Fasádní prkna: Au-Mex, modřín, profil Rhombus
  • Tepelné čerpadlo: Panasonic Aquarea All-in-One, systém vzduch-voda, s integrovaným zásobníkem TUV
  • Terasa: Terasy Hon
  • Teplovodní podlahové vytápění: Rehau
  • Střešní krytina na šikmé střeše a stěnové fasádní plechy: Ruukki, falcovaná krytina
  • Střešní hydroizolační PVC fólie na ploché střeše: Fatra, Fatrafol
  • Garážová vrata: Vekra, RAL 6005
  • Hliníková okna a vchodové dveře: Vekra Futura Exklusive, RAL 6005
  • Plastová okna: Vekra Komfort Evo, RAL 6005
  • Stínění: venkovní žaluzie Vekra Komfort, RAL 6005
  • Interiérové dveře: Vekra Designo, CPL laminát
  • Podlahy, dlažby, sanitární vybavení: Siko
  • Prvky chytré domácnosti: Loxone
  • Knihovna a dřevěné prvky v kuchyni a koupelnách: František Hron
  • Jídelní židle: Ton, UBUD
  • Rohová sedací souprava: Ubud
  • Jídelní stůl: Majstrštych, dubový stůl Moták

Zpěvačka si pořídila luxusní bungalov ve stylu finského minimalismu

Ing. arch. Miloš Černý, Černý Ateliér

Černý Ateliér tvoří architekt Miloš Černý a jeho žena Milena Černá, která se specializuje na návrhy zahrad. Ke každému projektu přistupují individuálně s respektem k potřebám klienta, charakteru pozemku i okolnímu prostředí.

Vycházejí z dlouholetých zkušeností ověřených desítkami realizovaných staveb a kladou důraz na promyšlená řešení. Poskytují kompletní projektový servis od architektonické studie přes projektovou dokumentaci až po autorský dozor a odborné poradenství během realizace.

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