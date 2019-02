Jak postavit dům, abyste ho zbytečně nepřeplatili a ušetřili za provoz

Při stavbě domu určitě nešetřete na době přípravy. Právě důsledná příprava vám totiž pomůže ušetřit peníze a čas při výstavbě i dosáhnout rozumných provozních nákladů.

1. Rozumná velikost

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Každý čtvereční metr podlahové plochy, každý „kubík“ obestavěného prostoru má svou cenu a to nejen při stavbě, ale i při provozu domu. Větší prostor totiž znamená vyšší náklady na vytápění. Přestože cena za 1 m2 neroste lineárně (u menšího domu je cena za 1 m2 o něco vyšší, podobně je tomu u bytů, protože jisté části, technické vybavení či práce, jsou stejné), celková cena za podobný, ale menší dům, je vždy nižší.

Největších úspor tak dosáhnete, když nebudete stavět zbytečně velký dům. A jak určit jeho rozumnou velikost? Důležité je, aby byla dobře navržená dispozice a aby na sebe jednotlivé prostory logicky navazovaly bez zbytečných chodeb. Chodby jsou totiž obvykle málo využívanými prostory, bez kterých se můžete obejít.

Místo se ušetří i spojením jednotlivých místností do multifunkčních otevřených prostorů, praktické je také začlenit schodiště do obytného prostoru. Samozřejmě, místnosti by neměly být ani zbytečně velké, ale ani příliš malé. Vyplatí se proto dát si hned na začátku vyhotovit podrobný návrh interiéru i s reálným zařízením. Právě zde se totiž odhalí prostorové rezervy či nedostatky, které se dají na papíře zkorigovat nejsnáze.

2. Vsaďte na kompaktnost

Jednoduchý kompaktní tvar domu nejen zjednoduší výstavbu, ale dokáže vám i ušetřit peníze na provoz. To, kolik tepla musíte do domu dodat, abyste jej vytopili, totiž nezávisí jen na kvalitě zateplení. Velmi důležitý je i takzvaný faktor tvaru, tedy poměr ochlazovaného povrchu stavby k jejímu vnitřnímu (vytápěnému) objemu.

Platí přitom, že čím kompaktnější je dům, tím příznivější má faktor tvaru. Jen tvarem objektu můžete ovlivnit náklady na jeho vytápění přímo dramaticky: při stejných obvodových konstrukcích může být potřeba tepla na vytápění na 1 m2 v přízemním domě oproti patrovému až dvojnásobná.

Přestože náklady na hrubou stavbu jsou u patrového domu vyšší než u přízemního, hrubá stavba není při stavbě domu tou podstatnou položkou. Navíc se tyto zvýšené náklady vykompenzují nižšími náklady na provoz, případně možností použít jednodušší technické vybavení.

Na rozdíl od bungalovu totiž splní patrový dům podmínky energetické třídy A1 velmi jednoduše i bez rekuperace a s vytápěním plynovým kotlem.

3. Jednoduchost je cesta

Jednoduchá forma i konstrukce domu a stavební materiál, který se dodává jako systém s vyřešenými detaily, umožňují rychlejší výstavbu. A ušetřený čas znamená ušetřené peníze. Přestože jsou špičkové zdicí tvárnice dražší, jednovrstvé zdivo, které splňuje požadavky normy bez dodatečného zateplení (a tedy bez dodatečné práce), je z tohoto pohledu šikovnou volbou. Navíc u tradičních stavebních materiálů můžete postavit hrubou stavbu svépomocí bez většího rizika.

Hrubá stavba tvoří jen asi 40 % ceny domu, někdy i méně, na kvalitě základní konstrukce se navíc šetřit nevyplácí (i když ušetřit můžete výběrem realizační firmy). Největší cenové rozdíly vznikají až při dokončovacích pracích, částky za podlahové krytiny, dveře či sanitární prvky se totiž mohou lišit i řádově.

Jelikož v ceně těchto materiálů a prvků jsou největší rozdíly, právě zde se dá nejvíce ušetřit. I zde je přitom dobrou investicí jednoduchá a promyšlená dispozice. Méně příček totiž znamená méně povrchových úprav a každé dveře, které nepotřebujete, znamenají ušetřené stovky (až tisíce) korun bez toho, abyste slevili z kvality.

Pokud jste šikovný manažer, máte dostatek času i informací a v rodině ochotnou pracovní sílu, můžete svépomocí výstavbou a organizováním řemeslníků ušetřit asi 10 až 20 % z přiměřené ceny domu postaveného na klíč. Stojí to však hodně času a námahy a nedokáže to každý. Dobře si proto zvažte své možnosti, aby se vám kvůli vlastním chybám stavba naopak neprodražila.

Minimalizujte chodby nebo jim alespoň dejte další využití – v chodbě může být místo na šatní skříně, knihovnu či pracovní stůl. Musí však mít vhodné rozměry, na které je třeba pamatovat při navrhování dispozice.

4. Slunce ve vašich službách

To, že je šikovná strategie orientovat denní místnosti na sluneční strany a využít pasivní solární zisky přes zasklené plochy, je známá věc. A náklady na stavbu domu to zásadně nezvýší. Solární zisky jsou však dvousečná zbraň: v zimě sice sníží náklady na topení, v létě však dokážou život v domě pořádně znepříjemnit. Proto počítejte už při projektu s vnějším stíněním.

Rozumně navržené pevné stínicí prvky, například přesah střechy či markýza, též nepředstavují zásadní položku investic, navíc je můžete využít i jako překrytí terasy. Optimální je však zkombinovat je i se stínicí technikou, například s vnějšími roletami. Ty nejenže brání letnímu přehřívání, ale účinně také snižují ztráty tepla přes okno v zimě.

5. Efektivní vytápění

Ani při vytápění a přípravě teplé vody netřeba hledět jen na výši nákladů spojených s realizací. Právě spotřeba paliva, respektive energie, tedy provozní náklady, totiž představuje podstatnou část pravidelných plateb za bydlení.

„Obecně platí, že pokud chcete platit za energie méně, musíte snížit tepelnou ztrátu objektu již během projektování a výstavby a také instalovat zdroj tepla s vyšší účinností,“ říká Ing. Peter Muškát z technické podpory společnosti Buderus.

„Ke zdrojům tepla s vysokou účinností patří moderní kondenzační kotle, z oblasti obnovitelných zdrojů jsou to tepelná čerpadla. S levným zdrojem tepla s nižší účinností se naopak odsoudíte k větší spotřebě paliva, a tedy k vyšším provozním nákladům.“

Další pravidlo účinného vytápění je využití velkoplošných systémů. I když jsou investičně náročnější než vytápění radiátory, mají několik výhod: využívají například topnou vodu s nižší teplotou, což znamená vyšší účinnost nízkoteplotních zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla. Další výhoda je v jejich využití na vytápění v zimě a chlazení v létě.

Spotřebu energie lze výrazně snížit i využíváním obnovitelných zdrojů, například pomocí solárních a fotovoltaických systémů či větrání s rekuperací. Jejich instalace je však finančně náročnější.

Další zajímavé články o stavbách a návštěvy najdete v časopise Home.