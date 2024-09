Dřevostavba slouží jako škola i kulturní centrum obce. I bez zateplení

Novou střední školu a kulturní centrum Monio se podařilo vybudovat poblíž centra finského města Hyrylä. Estetický ráz budovy citlivě interpretuje historický charakter okolí a zároveň tvoří výrazný architektonický prvek, který spojuje rozvíjející se část obce s přilehlým městským centrem. Od dokončení v roce 2023 se Monio stalo nejvýznamnější veřejnou budovou v širokém okolí.

Nosná konstrukce budovy je tvořena betonovými prvky, ocelovými nosníky a dřevěnými CLT panely.

Spojením řady funkcí „pod jednu střechu“ získávají návštěvníci kvalitnější prostory, než by měli samostatně. Prostě za méně peněz víc muziky pro všechny. Sdílený prostor podporuje setkávání, je otevřený všem. Lidé zde mimo jiné mohou navštívit kavárnu, galerii nebo se zúčastnit různých veřejných akcí.

První ve Finsku

Monio je první třípatrovou veřejnou budovou z CLT trámů ve Finsku, která představuje zcela nový typ dřevěné konstrukce, kombinující trámovou konstrukci s moderními metodami dřevěné výstavby.

Unikátní vlastností tohoto ambiciózního architektonického projektu je použití hybridního konstrukčního systému. Nosná konstrukce budovy je tvořena betonovými prvky, ocelovými nosníky a dřevěnými CLT panely. Konstrukce stěn, které jsou instalovány kolem hybridního rámu, jsou vyrobeny z CLT trámu Kontio.

Prosklení v interiéru celou stavbu opticky zvětšuje a odlehčuje.

Hlavní hmota budovy vznikla propojením šesti dřevěných domů, které obklopují síť vysokých vnitřních koridorů, společně tvořících hlavní lobby. Dřevěné domy mají vnější stěny a příčky z 275 mm silného CLT trámu. Ten utváří nejen nosnou strukturu a izolaci, ale zároveň i finální pohledový povrch stěn zvenčí i zevnitř.

CLT trámy, křížem lepené, představují budoucnost dřevostaveb jak v zahraničí, tak v Česku. Tento stavební systém se čím dál tím víc jeví jako ideální volba, a to především z pohledu udržitelnosti, díky nízké uhlíkové stopě a také bezkonkurenčně nejrychlejší výstavbě. Dalším zásadním uživatelským přínosem je zdravé vnitřní prostředí domu. Už teď je jasné, že na všechny tyto aspekty bude do budoucna kladen stále větší důraz.

Křížem lepené trámy využívají všech pozitivních mechanických vlastností dřeva a eliminují ty špatné. Velkou výhodou je jejich rozměrová stálost ve všech směrech, zachování difúzní otevřenosti konstrukce a vyšší pocitová teplota. Ta je podle výzkumů až o dva stupně výš než u zděných budov.

Stačí použít panely a z chodeb školy je galerie...

Ačkoli se bavíme o trámové konstrukci, umí být stavba z CLT trámů minimalistická a moderní a dokáže se vyhnout nežádoucímu rustikálnímu vzhledu bez nutnosti jakýchkoli kompromisů. Dřevo může být pohledové zevnitř i zvenku. Je samozřejmě třeba vybrat zkušeného výrobce.

Otázkou zůstává, proč podobný projekt nemůže z legislativních důvodů vzniknout i u nás. Čeští zákonodárci vyžadují, aby se podobná trámová konstrukce dodatečně zateplovala, ačkoli jí to co do tepelněizolačních vlastností zásadně neovlivní, avšak z hlediska financí zásadně prodraží. Je až neuvěřitelné, že ve Finsku, kde jsou výrazně náročnější klimatické podmínky, není žádné dodatečné zateplení třeba. U nás je to zatím jinak…

Projekt Monio získal ocenění Stavba roku 2022 a cenu Finnish Wood Award 2023 za Finskou dřevostavbu roku 2023.

Historie ze dřeva

Monio navazuje na dlouhou tradici dřevěných staveb v okolí Tuusulského jezera. Mezi nejvýraznější památky v této jezerní oblasti patří plejáda dřevěných vil. Mnohé z nich byly postaveny na přelomu devatenáctého a dvacátého století a obývali je zejména známi umělci a intelektuálové. Ve většině případů jsou tyto cenné dřevěné stavby zachovány jako kulturní památky a muzea.

V oblasti kolem Tuusuly se v rámci místní tradice staví převážně trámové domy. Jejich historie sahá hluboko do minulosti tohoto překrásného místa. Trámové domy, jakožto tradiční forma dřevěné architektury, jsou ve Finsku oblíbeny zejména díky estetickým a užitným vlastnostem.

Projekt Monio získal ocenění Stavba roku 2022 a cenu Finnish Wood Award 2023 za Finskou dřevostavbu roku 2023.