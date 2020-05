Jaké si vyberete obklady a dlažbu? Zkuste kombinaci kamene a mozaiky

Pro obklady a dlažby je nejdůležitější podzimní veletrh Cersaie v italské Bologni, který určuje s ročním předstihem nové trendy. Vedle italských a španělských značek, které trhu dominují, zde najdete i německé a francouzské firmy, už řadu let zde nechybí ani české RAKO.

Milovníci minimalismu jistě ocení různé odstíny šedé a dekor betonu.

Jak tedy vypadají letošní trendy? V popředí zájmu jsou velké formáty (rozměry 120×120 cm a 120×240 cm s tloušťkou pouhých 5 až 7 mm), protože jsou díky minimu spár praktické a pomáhají vytvářet elegantní, designové prostory.

Jejich použití však vyžaduje nejen zkušeného řemeslníka, ale také dokonale rovné podlahy či stěny. Ne náhodou se nejčastěji používají v novostavbách.

„Tloušťka pouze šest milimetrů umožňuje materiálu více aplikací, a to nejen jako obklad stěn a podlah, ale také na nábytek, dveře, kuchyně či provětrávané fasády,“ vysvětlují designéři italské značky Lea Ceramiche.

Pro tuzemské domácnosti však bude lepší dát přednost formátům 60×120, 30×90, 80×80 či 40×80 cm. Velké formáty si výborně rozumějí s mozaikami či dlažbami a obklady v „klasických“, tedy menších rozměrech, třeba 10×10 či 30×30 cm. S pomocí mozaiky lze obložit i oblé tvary či „oživit“ podlahu ve sprchovém koutě, větší množství spár zde tak funguje i jako bezpečnostní prvek.

Pokud jde o barevnost a dekory, již několik let se prosazuje minimalistický styl, tedy keramické dlaždice s dekorem betonu, kamene či mramoru. Vedle celé škály odstínů šedé zůstává evergreenem béžová. Letos se však vrací i barvy, které byly léta v zapomnění: modrá, indigo, růžová (millennial pink), bordó, hnědá, skořicová i oříšková.

V každém případě se vyplatí mít na paměti, že v Česku zůstávají podle průzkumů obklady v koupelnách i jinde průměrně dvacet let. Výrazné vzory se lidem okoukají do pěti let...

Nebojte se změny

Keramické povrchy často napodobují i patchwork, kdy obklady kombinují hned několik vzorů na jedné dlaždici. Patchwork se zabydlel v koupelnách, kuchyních i předsíních, objevuje se však i ve veřejných prostorách, jako jsou kavárny, restaurace, obchody či pasáže.

Stále populárnější jsou i dekory dřeva, s oblibou se kombinují s podlahovým topením, protože pak máte zaručenou „teplou dřevěnou“ podlahu, přitom dokonale odolnou a se snadnou údržbou.

Sérii Betonico tvoří slinuté glazované rektifikované dlaždice a obkládačky s motivem betonu. Industriální charakter zjemňuje patchworkový dekor s ornamentálními motivy.

Líbí se vám vzhled ušlechtilého mramoru? Žádný problém, obklady v kamenném provedení, od tmavého čediče přes vápenec, travertin až po luxusní mramor, najdete nejen u italských a španělských výrobců, ale i u české značky RAKO.

Za dokonalostí napodobenin stojí nové technologie, především digitální tisk. Imitace přírodních materiálů maximálně vyniknou v interiérech, kde je dostatek světla.

Staronové vzory i geometrie

Velkým trendem je i teraco, tedy jeho vzhled. To původní se vyrábělo ze směsi cementu a ušlechtilé kamenné drti, například mramoru. Keramické obklady se za něj jen převlékly díky použitému dekoru.

Máte rádi geometrii? Milovat ji nemusíte, rozhodně však (avšak jen na podlaze nebo na jedné stěně) vypadají různé pruhy, čtverce či lichoběžníky přímo skvěle. Můžete si „oprášit“ znalosti ze školních lavic, pohrát si s perspektivou i deskriptivou. Geometrické útvary či kaleidoskopické vzory působí v mnoha sériích nečekaně efektně.

A proč si keramické obklady už po staletí ponechávají své výsadní postavení? Kvůli své odolnosti, hygieničnosti, stabilitě, univerzálnosti i nadčasovosti. Výrobci myslí vedle designu také na ekologii.