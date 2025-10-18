Na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje leží nedaleko malebného města Kamenice nad Lipou malá vesnička Johanka. Hrstku rodinných domů zde doplňuje stejnojmenný relaxační komplex, který majitelé nechali v roce 2024 rozšířit o netradiční zážitkové ubytování ve výšce korun stromů.
„S bydlením v korunách stromů jsme se setkali poprvé před několika lety na Novém Zélandu. Koncept treehouse nás velmi zaujal a inspiroval, proto jsme se rozhodli umožnit tento nevšední zážitek i ostatním,“ vysvětlují majitelé.
Návrhu se ujal architekt David Hladík s kolegy Vítem Hryzákem a Martinem Horešovským z tehdejšího společného ateliéru KISSKISS.STUDIO, které majitelé oslovili pro jejich dosavadní realizované projekty i odvahu pustit se do netradičních zadání.
„V tomto případě bylo naším úkolem vytvořit vysoko nad zemí originální a nezapomenutelný prostor pro odpočinek, který svým obyvatelům poskytne nový úhel pohledu na krajinu, maximální komfort a pocit výjimečnosti,“ glosuje zadání architekt David Hladík.
A dodává: „Byla to pro nás obrovská výzva, treehouse je specifická typologie a my jsme chtěli, aby stavby byly nejen originální, ale i technicky perfektní.“
|
Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé
Specifika staveb jako výzva
Hlavní inspiraci čerpali architekti ze samotné krajiny. Chtěli vytvořit místo, které stírá hranice mezi interiérem a exteriérem a zároveň vtáhne hosty hlouběji do místní atmosféry prostřednictvím autentického zážitku.
„Díky vyvýšené poloze připomínají stavby pomyslná hnízda v korunách stromů, zcela obklopená přírodou. Krajina skrze ně prorůstá a stává se jejich nedílnou součástí,“ popisuje architekt Hladík.
Dvojice staveb je řešena identicky, pouze jsou vůči sobě v zrcadlové kompozici. Každý z objektů vyzdvihuje do výšky šesti metrů vlastní subtilní ocelová konstrukce, která tvoří pevný základ pro dvoupatrovou dřevostavbu s vloženým mezipatrem.
„Výšce nad terénem se musely přizpůsobit všechny stavební a technologické dodávky, zejména přípojky inženýrských sítí, a to s ohledem na stávající areál a založení konstrukce,“ vysvětluje největší problematiku stavby Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti I. Kamenická stavební a obchodní firma, která byla generálním dodavatelem tohoto projektu.
Jednou z nejnáročnějších etap se ukázala být realizace ocelového podnoží, vysoké konstrukce, podpěr a zavětrování. Vše muselo být důkladně propočítáno, ověřeno a s maximální přesností zhotoveno přímo na stavbě.
|
Obnovil rybník a u něj si postavil chatu z borovic vysázených dědou
„V jeden moment při kontrolním dni jsme s kolegou měli nepříjemný pocit, zda jsme neudělali zásadní chybu ve výpočtech. Několik dní jsme znovu přepočítávali každý detail stavby. Ukázalo se však, že když se přidalo vnější schodiště a táhla, konstrukce začala fungovat přesně, jak měla. Tehdy jsme si s úlevou opravdu oddechli,“ popisuje David Hladík, jak „stromové“ domy obstály i v této zkoušce.
Na základní konstrukci navázala samotná dřevostavba. „Tato realizace byla naší vůbec první zkušeností tohoto typu, navíc na tomto založení, které pro nás představovalo příjemnou výzvu. Běžně totiž stavby zakládáme na základovou desku, ale v tomto případě šlo o ocelovou konstrukci vysoko nad terénem, která byla připravena zadavatelem,“ popisuje Zdeněk Kubín, jednatel společnosti HK Dřestav, která dodala samotnou dřevostavbu.
A doplňuje: „V této výšce jsme pak začali klást podlahové dílce a na ně se postupně montovala samotná konstrukce z KVH profilů. Stěny jsme vyplnili izolační minerální vlnou.“ Všechny činnosti a práce bylo nutné provádět za pomoci lešení a zvedací techniky a náročného ručního přesunu materiálů.
„Vzhledem k tomu, že ke každému domu vede třicet šest schodů, si člověk dole vždy dobře rozmyslel, jestli má u sebe opravdu všechno, co potřebuje, jinak by musel jít ještě jednou,“ doplňují s úsměvem majitelé.
Dřevo v hlavní roli
Hlavním motivem obou staveb se stalo dřevo. „Kromě nosné ocelové konstrukce byla drtivá většina stavebních hmot ze dřeva. To nebývá u námi realizovaných staveb běžné. Zde však dominovalo v nejrůznějších podobách, od nosné konstrukce přes opláštění až po velkou část interiérového vybavení,“ říká Pavel Drbal.
Fasádu tvoří černě opalovaná prkna od společnosti Albakmen, která odolávají času, krásně reagují se světlem a současně se kontextuálně zapojují do krajinného rázu, vytvářejí přirozený kontrast s okolní zelení a zároveň s ní harmonicky ladí. V interiéru dominují biodesky, které zútulňují prostor a provoňují jej dřevem.
Schodiště i dveře v interiéru byly řešeny jako truhlářské prvky, stavby tak získaly další rozměr autenticity. „Chtěli jsme, aby interiér působil co nejpřirozeněji a pracoval s materiálem, který je nejen praktický, ale i smyslově příjemný,“ doplňuje architekt.
Rám mezi krajinou a interiérem
Propojení interiéru s exteriérem je dále umocněno pečlivě navrženými okny pro domy atypického tvaru s velkými prosklenými plochami, které otevírají vizuální horizont a vtahují přírodu dovnitř. Klíčové bylo správně rozvrhnout členění i otevírání oken a zároveň vymyslet efektivní řešení stínění na západní straně. Architekti kladli vysoké nároky jak na technické vlastnosti, tak na estetiku.
„Chtěli jsme, aby okna dokonale splynula s černou fasádou z opalovaného dřeva a zároveň časem neztrácela barvu. Proto jsme se ve shodě s majiteli i generálním dodavatelem stavby rozhodli pro hliníková okna s výbornými izolačními vlastnostmi, která jsou mimořádně odolná povětrnostním vlivům, barevně stálá a díky zvolenému antracitovému odstínu opticky čistě doplňují fasádu,“ glosuje architekt.
Volba padla na společnost Vekra, která jako jediná dokázala nabídnout řešení na míru, včetně atypických rozměrů, tvarů a členění oken, a která se architektům osvědčila již u několika předchozích realizací.
Instalace oken v takové výšce nad zemí vyžadovala stejně jako ostatní stavební práce na projektu speciální postupy a koordinaci. Jak vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti Vekra: „Každý krok montáže jsme museli pečlivě naplánovat, aby byla zajištěna bezpečnost a přesnost. Bylo nezbytné zohlednit nejen samotné místo a jeho přístup, ale i prostor pro příjezd nákladního auta s jednotlivými prvky. Kvůli velikosti a hmotnosti rámů i zasklení a také jejich instalaci v takové výšce nad terénem bylo nutné použít mini jeřáb.“
|
Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu
Díky pečlivé koordinaci a zkušenostem odborníků výrobce oken bylo možné spojit vysoké nároky na technické řešení s vizuálním a estetickým cílem projektu. „Každé naše okno je výsledkem precizního zpracování, díky čemuž přináší uživatelům jistotu nejen při samotné realizaci, ale i klid a spolehlivost v každodenním provozu po mnoho let,“ dodává Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů Vekra.
Život mezi stěnami z přírody
Záměrem architektů bylo, aby samotný interiér navazoval na okolní přírodu stejně přirozeně, jako to činí fasáda a velké prosklené plochy. Proto vznikl otevřený a vzdušný prostor, kde se hranice mezi jednotlivými místnostmi téměř stírají. Jedinými dveřmi v celém domku jsou ty do koupelny, jinak je interiér řešen jako plynulý celek s důrazem na přírodní tóny, především na dřevo, které dominuje podlahám, stěnám i nábytku.
Ve spodní části je kuchyňská linka v odstínu zelené, která odkazuje na identitu celého resortu, jídelní kout a odpočinková zóna, mezipatro ukrývá koupelnu s vanou, ze které lze velkým oknem pozorovat klidnou krajinu. Horní patro tvoří ložnice s manželskou postelí a k ní protilehlou celoprosklenou stěnou. Ta se otevírá na terasu s posezením, odkud se nabízí jedinečný výhled do okolí a korun stromů.
Komfort a příroda v dokonalé harmonii
Celý projekt od samotného založení přes konstrukci až po pečlivě vybrané detaily vybavení představoval sérii výzev, které tým architektů a dodavatelů dokázal proměnit v harmonický a funkční celek.
„Je to pro nás srdcový projekt, na který jsme hrdí: odvážný, technicky náročný a zároveň poetický. Velký kredit patří investorovi za jeho důvěru i realizačnímu týmu, který naši vizi převedl do reality. Díky jejich nasazení mohlo vzniknout místo, které nabízí nejen komfort, ale i jedinečný zážitek, pocit, že na chvíli žijete mezi stromy,“ popisuje architekt David Hladík.
A pozitivně hodnotí projekt i spokojení majitelé: „Všechny problémy v průběhu stavby se podařilo vyřešit. Domy byly navrženy do sebemenšího detailu a fungují přesně tak, jak jsme si přáli.“
Výsledkem jsou treehousy, které nejen vyčnívají nad terén, ale stávají se součástí krajiny, hravě propojují interiér s exteriérem a umožňují prožít okamžiky klidu, inspirace a spojení s přírodou.
Technické údaje
Lokalita: Johanka, Kamenice nad Lipou, Kraj Vysočina
Rok realizace: leden–srpen 2024
Podlahová plocha jedné ubytovací jednotky: 51,7 m2
Stavební materiály a dodavatelé:
O autorech
Ing. arch. David Hladík, studio blue dot archi, www.bluedot.archi
Architektonické studio blue dot architecture věří v sílu prostoru, co dokáže měnit životy i svět kolem nás k lepšímu. Jeho zástupci inspirovaní filozofií „modré tečky“, pohledem na Zemi jako na jedinečný a křehký domov v širém vesmíru, přistupují k tvorbě s respektem, kreativitou a odpovědností.
Specializují se na projekty v oblasti architektury, urbanismu a veřejných prostranství. Jejich práci definují komplexní řešení, která integrují udržitelnost, estetiku a funkčnost. Od počátečních úvah a studií až po finální realizaci se stávají průvodci na cestě, která zajišťuje, že každý projekt odráží vizi klienta a podporuje hodnotu jeho značky. Vždy hledají nejlepší řešení pro všechny aspekty života.
Spoluautoři: Ing. arch. Vít Hryzák, Martin Horešovský
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.