Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech starostí, bez zbytečných vymožeností. A právě to nabízejí minimalistické domky přezdívané tiny house. Mohou být i na stromech jako ptačí budky, nebo se skrýt v lese. Autoři z Ateliéru Unipark a Ootoolno se spojili a vy se můžete podívat na výsledek.
Autor: Archiv autorů projektu
V noci nejlépe vynikne unikátní umístění chatky. Nechybí zde solární panely, potraviny lze umístit do termoboxu. Tekoucí vodu nahrazuje nedaleký potok, což však nikomu nevadí, chata je určená pro letní pobyty. Voda na mytí a podobně se dováží.
Autor: Archiv autorů projektu
Chatka s označením „Vzduch“ je čtyři metry nad zemí, ale není k nosným stromům pevně přibita. Neomezuje je v růstu a kdykoli ji lze sundat.
Autor: Archiv autorů projektu
Teplé světlé dřevo vás zde bude doprovázet na každém kroku.
Autor: Archiv autorů projektu
Přírodu si nejlépe vychutnáte na terase.
Autor: Archiv autorů projektu
Chata „Vzduch“ je kombinací skla, dřeva a hliníku.
Autor: Archiv autorů projektu
Prosklené stěny propojují interiér s exteriérem.
Autor: Archiv autorů projektu
Malá kuchyňka je vybavená vším potřebným.
Autor: Archiv autorů projektu
Dvoulůžko nabízí výhled do korun stromů, ale díky „objetí“ za tří palubkových stěn i útulné bezpečí.
Autor: Archiv autorů projektu
Knihu Jiřího Pelcla a Pavly Melkové vydalo nakladatelství Idealab. Nabízí více než 35 malých domků, dostupných na českém a slovenském trhu, přidává však i rozhovory s architekty, designéry i uživateli Tiny Houses. Právě z této knihy jsou i chatky „Vzduch“.
Autor: Archiv
Půdorys a axonometrie chaty „Vzduch“ umístěné na stromech
Autor: Archiv autorů projektu
Ti, kteří mají z výšek strach, mohou vyzkoušet chatičku na zemi. Díky zrcadlovým stěnám, které odrážejí okolí, se mezi stromy dokonale ztrácí.
Autor: Archiv autorů projektu
Terasa je určená v teplých dnech pro stolování a odpočinek.
Autor: Archiv autorů projektu
Solární panely se starají o dostatek elektrické energie.
Autor: Archiv autorů projektu
Díky zrcadlům se chata téměř ztrácí mezi stromky.
Autor: Archiv autorů projektu
Zrcadlové desky odrážejí okolní les, okna zase umožňují „průhled“ chatkou.
Autor: Archiv autorů projektu
Příjemný pocit navozuje nepřímé osvětlení i dekor dřeva.
Autor: Archiv autorů projektu
Stolovat lze v chatičce. V případě dvojice se však musí návštěvníci vystřídat. Výhled do okolního lesa je možný hned z obou stran lůžka.
Autor: Archiv autorů projektu
Vybavení obou chatiček je obdobné, včetně vybavení kuchyňky.
Autor: Archiv autorů projektu
Chemická ekologická toaleta je samozřejmostí.
Autor: Archiv autorů projektu