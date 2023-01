Odmítaná stavba na Václavském náměstí dnes sbírá jedno ocenění za druhým

Málokterá stavba se dočkala tolika protestů a negativních emocí jako The Flow Building na Václavském náměstí. Důvodem však nebyla ani tak budova samotná jako to, že kvůli ní došlo k demolici domu, jehož historie sahala až do devatenáctého století. Nový dům však sbírá jedno ocenění za druhým.