Do soutěže se přihlásili potřetí a vyhráli. Z terasy mají velkou radost

Manželé Křepelkovi zkoušeli štěstí v naší soutěži o terasu již dvakrát a letos v dubnu to byl jejich poslední pokus. „Řekli jsme si, že do třetice všeho dobrého, a ono to skutečně vyšlo,“ svěřuje se majitelka.

Radost měli velikou. Terasu z materiálu WoodPlastic si přáli. „Materiál je to kvalitní a nákladný, bez výhry bychom si jej nemohli z finančních důvodů dovolit,“ přiznává Bohdana.

Terasu si pokládali sami s pomocí příbuzných. Výroba trvala několik týdnů, během kterých manžel Bohdany připravoval podklad. Samotná pokládka probíhala na přelomu září a října.



Stavba trvala dva měsíce včetně přípravy podkladu. Bylo třeba vše zaměřit, vykopat, upravit, odvozit zeminu a vymezit obrubníky pro budoucí terasu. Pak navézt vrstvu hrubého a jemného štěrku.

Dále bylo nutné postavit základy a konstrukci pro dvoje schůdky, po kterých se vstupuje na terasu z obývací části. Terasa se pak pokládala na vyrovnané obrubníky a WPC profil. Vše muselo být přesně zváženo a změřeno, aby byl výsledný povrch dokonale rovný.

Celková rozloha terasy je 25 metrů čtverečních. Prkna v šedém odstínu s dekorem masivního dřeva jsou položena kolmo k domu. V podobném odstínu je i pergola z masivního dřeva, na které jsou zavěšeny žárovky. „Chybí nám jen malý kousek prkna na schůdcích. Firma nám jej slíbila v brzké době dodat,“ říká majitelka.

Venkovní nábytek zatím žádný nemají. Manžel Bohdany plánuje přes zimu vyrobit posezení z palet. Terasu by měl v budoucnu lemovat živý plot z vinné révy. Studnu chtějí snížit na úroveň terénu a doprostřed umístit kulaté ocelové ohniště. Okolí studny by rádi zatravnili.

Původně byla u domu jen provizorní terasa z palet.

Na terase seděli a grilovali poprvé koncem října. Počasí jim přálo a díky orientaci terasy na jihozápad je hřálo slunce po celou dobu. Výhra splnila čtyřčlenné rodině přání, o kterém dlouho snili.

Paní Bohdana je za terasu moc vděčná. „Ráda bych poděkovala manželovi za jeho pečlivou práci, mému otci za pomoc a panu Hromkovi z firmy Woodplastic, který s námi po celou dobu výstavby velmi úzce a ochotně spolupracoval,“ dodává závěrem.