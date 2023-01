Materiál na podlahy i stěny, který vydrží i tisíce let, je zpět

Při rekonstrukcích starých činžovních domů i bytů se často ponechává původní teracová podlaha. Bývá totiž i po desítkách let v pořádku. To nejlépe dokazuje odolnost materiálu, který se ve stavebnictví používá už čtyři tisíce let.