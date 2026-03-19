V době postupující klimatické změny se totiž ukazuje, že udržet v domě příjemné klima během tropických vln horka je stejně nákladné jako vytápění v tuhé zimě. Klíčem k řešení je tepelná akumulace, vlastnost masivních materiálů, která přímo ovlivňuje vaši peněženku.
Tepelná setrvačnost: Neviditelný strážce vašich nákladů
Při plánování stavby domu se často chybně zaměňují dva pojmy: izolace a akumulace. Zatímco tepelná izolace (např. vata nebo polystyren) brání úniku tepla ven, tepelná akumulace je schopnost materiálu přijímat teplo, ukládat ho a postupně zase uvolňovat. Proč je to důležité?
Masivní keramické cihly disponují vysokou objemovou hmotností, která je pro tepelnou stabilitu klíčová. Keramické zdivo díky své hustotě funguje jako přirozený tepelný setrvačník. V zimě akumuluje teplo z vytápění nebo slunečních zisků a vrací ho zpět do interiéru ve chvíli, kdy teplota v místnosti klesne. Tím se vyrovnávají teplotní špičky a snižuje se potřeba častých náběhů otopné soustavy, což je ideální zejména pro moderní nízkoteplotní systémy s tepelnými čerpadly.
Léto jako test kvality: Proč izolace bez akumulace nestačí?
Odborné studie z ČVUT a portálu TZB-info upozorňují na rostoucí problém letního přehřívání budov. Moderní lehké konstrukce, které jsou sice silně izolované, ale postrádají hmotu (akumulaci), se pod náporem slunečního záření velmi rychle prohřejí. Zde vstupuje do hry tzv. fázový posun teplotní vlny.
Fázový posun udává čas, za který se venkovní teplotní extrém projeví uvnitř budovy.
- U lehkých konstrukcí: Horko pronikne do interiéru typicky během 3 až 6 hodin. Denní maximum venku (kolem 14:00) se tak uvnitř projeví v době, kdy jste doma a potřebujete odpočívat.
- U masivního cihlového zdiva: Fázový posun činí typicky 8 až 12 hodin. To znamená, že denní horko dorazí k vnitřnímu povrchu stěn až v noci, kdy už jsou venkovní teploty nižší a dům lze efektivně ochladit nočním větráním.
Tato přirozená tepelná stabilita výrazně snižuje závislost na klimatizaci. Vzhledem k tomu, že běžná klimatizační jednotka spotřebuje 0,8–1,5 kWh elektřiny za hodinu, může masivní konstrukce ušetřit tisíce korun za každou letní sezónu.
Budoucnost patří jednovrstvému zdivu
Moderní technologie umožnily transformovat klasickou cihlu do high-tech materiálu. Cihly řady Porotherm T Profi plněné minerální vatou v sobě spojují to nejlepší z obou světů: špičkový tepelný odpor (izolaci) a vysokou tepelnou kapacitu keramiky (akumulaci).
Díky tomu lze postavit rodinný dům v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu bez nutnosti dodatečného zateplení fasády. Jednovrstvá konstrukce je navíc mechanicky odolnější, má delší životnost a difuzně otevřená konstrukce přispívá k vyrovnávání vlhkosti ve stěně a snižuje riziko kondenzace.
Proč sledovat měrnou tepelnou kapacitu?
Zatímco dřevo má sice vysokou měrnou tepelnou kapacitu na kilogram hmotnosti, v objemu celého domu (na m³) vítězí masivní zdivo. Podle technických norem (ČSN 73 0540-2) vykazují masivní cihlové stavby mnohem vyšší stabilitu vnitřní teploty v letním období. To v éře klimatických změn a prodlužujících se vln veder dělá z cihly materiál první volby pro ty, kteří hledají komfort bez nutnosti investovat do drahých technologií chlazení.
Stavba domu a návratnost investice
Při stavbě RD je nutné kalkulovat nejen s cenou materiálu, ale i s náklady na provoz v horizontu příštích 30 až 50 let. Zděný dům s vysokou tepelnou setrvačností je méně citlivý na krátkodobé výpadky dodávek energií i na prudké výkyvy počasí.
Nezapomeňte, že správná volba materiálu vám může ušetřit i drahocenný prostor. Například cihly plněné vatou umožňují stavět užší stěny při zachování vynikajících parametrů. Na průměrném domě tak získáte až 9 m² užitné podlahové plochy navíc – to je v podstatě jedna celá místnost k dobru.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Wienerberger.