Tenkrát v Hollywoodu: v domě po mrtvých natáčet nemohli, je zbouraný

Kdo byl Charles Manson Charles Manson (* 1934) už od svých 13 let trávil většinu svého života v nápravných zařízeních a ve vězení za krádeže aut, ozbrojené přepadení, podvody a padělání kreditních karet. Určitou dobu se živil i jako kuplíř. Na sklonku 60. let se stal hlavou gangu známého jako „Rodina“ (The Family), který měl posléze na svědomí několik brutálních vražd. Mezi nimi i vraždu Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského, která byla v osmém měsíci těhotenství. Manson byl odsouzen k trestu smrti. Ten byl po změně zákonů v Kalifornii změněn na doživotí, ačkoliv mu nebylo prokázáno, že by osobně spáchal vraždu. Manson zemřel ve vězení v roce 2017. Byl také hudebníkem, natočil několik alb, první bylo album s názvem LIE: The Love & Terror Cult z roku 1970. Na kytaru ho naučil hrát jeho spoluvězeň.

Zdroj: Wikipedia