Domy ve stylu Craftstman obdivuje i Brad Pitt. Vydrží více než 100 let

American Craftsman / Řemeslník Jde o architektonický styl, inspirovaný hnutím Arts and Crafts, které zahrnuje interiérový a exteriérový design. Zrcadlí užité a dekorativní umění z posledních let 19. století. Byl pojmenován výrobcem nábytku Gustavem Stickley, jehož časopis The Craftsman byl poprvé vydán v roce 1901. Architektonický styl se nejvíce uplatnil na malých až středně velkých rodinných domech v jižní Kalifornii asi od roku 1905. Menší domy se staly známými alternativně jako „California bungalov“. Styl zůstal populární až do 30. let 20. století a dodnes jeho obliba pokračuje v projektech obnovy a restaurování. Zamilovaly si jej i celebrity stříbrného plátna jako Sam Page, Will Farrell atd. Posezení u krbu K největším obdivovatelům patřil Brad Pitt, který si pořídil pozemek 7 700 m2 s několika budovami v tomto stylu už v roce 1994, dávno předtím, než potkal Angelinu Jolie. Navíc slavný herec dodnes věří, že tady Jim Hendrix napsal píseň May This Be Love… Jeho bývalé panství v Hollywood Hills je strategicky obklopeno vzrostlými stromy a vysokými živými ploty a kromě rekonstruovaného domu z roku 1915 nabízelo velkou kulatou vířivku vedle ještě většího oválného bazénu, tenisový kurt, kluziště pro scateboarding a dokonce i jezírko s kapry koi. To vše však herec v březnu 2023 prodal za 39 milionů dolarů.