Často totiž u nějak poškozené střechy postačí výměna několika tašek nebo doplňků, díky nimž zůstane funkční a bezpečná. K odhalení těchto drobných závad je ale důležitá pravidelná kontrola, která pomůže předejít větším problémům a prodloužit celkovou životnost střechy.
Střechu byste měli kontrolovat ideálně dvakrát ročně – na jaře a na podzim, tedy po odchodu a před příchodem mrazů a sněhu. Nejvhodnější je provádět kontrolu krátce po dešti, kdy jsou na taškách nejlépe vidět praskliny, netěsnosti nebo místa, kde se voda zdržuje.
Praktické tipy, jak zkontrolovat stav střechy
„Při vlastní kontrole je dobré dodržet několik základních pravidel. Revizi je vždy bezpečnější provádět ze žebříku nebo z půdy přes střešní okno, nikoli chůzí po taškách, které by se mohly poškodit. Pomoci může dalekohled nebo kamera v telefonu s přiblížením,“ radí Lubomír Horáček z Aliance taškových střech (Alitas). „Zkontrolujte, zda nejsou tašky prasklé, posunuté nebo se neobjevují nánosy, které zadržují vodu. Po silném větru se zaměřte i na hřebenáče a okraje střechy. Pokud si nejste jisti stavem některého prvku, je lepší obrátit se na odborníka, než riskovat další poškození,“ pokračuje.
Pokud se při kontrole objeví poškozená nebo posunutá taška, uvolněný hřebenáč či oplechování, zpravidla postačí lokální oprava. Takové zásahy bývají rychlé, cenově dostupné a při správném provedení spolehlivě obnoví plnou funkčnost střechy.
Výměna poškozené tašky
Pokud je například potřeba vyměnit poškozenou tašku, postup je poměrně jednoduchý:
1. Nadzvedněte tašky nad poškozeným místem, které bývají přichyceny háčkem nebo zámkem, a vyjměte je. (V tomto kroku doporučujeme dodržovat zásady bezpečnosti při práci na střeše – používejte jištění a mějte po ruce parťáka, který bude sledovat váš postup a upozorňovat na případné nebezpečí. Pokud si nejste jisti, že opravu zvládnete sami, obraťte se raději na odborníka.)
2. Opatrně vyjměte prasklou tašku a nahraďte ji novým kusem. Nová taška se zasune pod horní řadu a zajistí do původní polohy.
3. Po výměně je vhodné zkontrolovat těsnost a ujistit se, že všechny prvky správně dosedají. Při manipulaci je důležité nešlapat přímo na střed tašky, ale na spodní okraj v místě, kde leží na lati.
„Právě při takových opravách se naplno projeví výhody komplexního systému skládané krytiny. Jednotlivé prvky lze snadno vyměnit, aniž by bylo nutné zasahovat do větší části střešní plochy. Díky tomu je oprava rychlá,“ doplňuje Lubomír Horáček z Alitas.
Krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá – stačí zmíněné pravidelné vizuální kontroly a případná výměna poškozených prvků. Střechu je navíc možné kdykoliv snadno rozšířit a doplnit o další doplňky, například protisněhové zábrany.
Proč střešní tašky?
Tašky dobře odvádějí vodu, což přispívá k delší životnosti krovu i celé střechy. Díky těmto vlastnostem si skládaná krytina zachovává funkčnost i vzhled po mnoho let. Navíc výborně odolává povětrnostním vlivům – silný vítr ji nepoškodí ani nerozvibruje, zatímco u lehčích krytin může docházet k uvolnění nebo deformaci. Zároveň dobře tlumí hluk deště i krupobití, takže pod střechou zůstává klid i při nepříznivém počasí.
Pokud se však problémy opakují nebo se poškození rozšiřuje, je samozřejmě vhodné zvážit komplexnější řešení. Právě tomu se bude věnovat druhý díl našeho miniseriálu, zaměřený na celkovou rekonstrukci střechy a výběr vhodné krytiny z pohledu statiky i životnosti.