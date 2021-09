Zvolte Stavbu roku, na výběr máte 33 novostaveb i rekonstrukcí

Přihláška do soutěže, jejíž první ročník proběhl již v roce 1992, představuje pouze první krok k představení konkrétního stavebního počinu jak odborné veřejnosti, tak široké veřejnosti napříč regiony.

Stodola 21, Třebešice: autoři Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Hana Klapalová, Aneta Strouhalová

I veřejnost může zvolit vlastního vítěze, zde můžete dát svůj hlas vámi favorizované stavbě, a to až do neděle 17. října 2021 do 12:00, kdy bude hlasování ukončeno.

Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 18. října 2021 v Betlémské kapli v Praze. Cenu veřejnosti zaštiťuje CNN Prima News, která se v letošním roce stala generálním mediálním partnerem soutěžní přehlídky.

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala letos ve složení: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana (předseda poroty), Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D., (SPS ČR), a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR).

Za architekturou i s filmaři

Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech devadesát přihlášených staveb. Za Sbor expertů (je složený ze zástupců odborných institucí) navštíví většinu staveb spolu s porotou prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Na cestě porotu doprovodil a všechny stavby zdokumentoval opět i filmový štáb.

Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Vyhlášení a udělení titulů

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pondělí 18. října 2021 již tradičně v Betlémské kapli v Praze a večerem provede Berenika Kohoutová. Večer bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.

Kromě ocenění Stavba roku 2021 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2021. Během večera bude oceněna i Osobnost stavitelství 2021. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení v oboru.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2021 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i v zahraničí. Letos bude výstava všech přihlášených staveb představena společně s unikátním filmovým dokumentem.

Kulturní centrum - Pivovar Domažlice Autoři: Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka Projektant: MEPRO Přihlašovatel: Město Domažlice Dodavatel: Metrostav; BIS

Nominované stavby

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Autor: Marek Tichý

Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková

Projektant: TaK Architects; AED Project

Investor: Bubenská 1, (CPI Property Group)

Dodavatel: Metrostav

Městská plavecká hala Louny

Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková

Projektant: dkarchitekti

Investor: město Louny

Dodavatel: Metrostav, Divize 8

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha-Barrandov

Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Projektant: Atelier Žiška

Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba, Praha-Hlubočepy

Dodavatel: Metrostav

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Autoři: Jan Žlábek, Jiří Slánský, Kateřina Hon, Radek Polívka

Projektant: JIKA-CZ

Investor: Královéhradecký kraj

Dodavatel: Společnost Geosan – BAK – Nemocnice Náchod

Rekonstrukce a modernizace budovy č. 36 a č. 37 v areálu Pražské plynárenské

Autoři: Michal Hlaváček, Karel Musil, Daniela Maxová, Barbora Ordáňová, Matouš Cahák

Projektant: Hlaváček – architekti

Investor: Pražská plynárenská

Dodavatel: Thermogas Profibau

Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Autoři: Božena Svátková, Tomáš Šantavý

Spoluautoři: Marcela Bubeníková, Karel Vácha

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby

Investor: město Zdice

Dodavatel: Společnost pro dostavbu ZŠ ve Zdicích: Auböck & Subterra

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Dodavatel: KONSIT

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Autoři: Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka

Projektant: MEPRO

Přihlašovatel: město Domažlice

Dodavatelé: Metrostav, BIS

Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Autoři: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš Němeček

Projektant: Qarta architektura

Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Dodavatel: Podzimek a synové

Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor

Autor: Jan Hochman

Projektant: Ing. arch. Jan Hochman – Atelier H1 architektonická kancelář

Investor: Nemocnice Tábor

Dodavatel: Pradast

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Autoři: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák

Projektant: Masák & Partner

Investor: Město Kolín

Dodavatel: Společnost BFK – Gema Art Group

Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Autoři: Dušan Samuel Jurkovič (1868–1947), Jakub Masák

Projektant: Masák & Partner

Dodavatel: Archatt

Investor: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Vila Park Olomouc – etapa 2

Autoři: Martin Holý, Ondřej Mundl, Petr Novák, Lucie Skořepová, Matěj Štrba, Ondřej Švancara, Victor Corocaju

Projektant: Chybik + Kristof Associated Architects; Babka & Šuchma

Investor: Vila Park Tabulový Vrch Olomouc

Dodavatel: GEMO

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Autor: Hana Hrubá

Projektant: Torion, projekční kancelář

Investor: Lidl Česká republika

Dodavatel: JTA – Holding

Sportovní hala v Borkách – Hala Borky, Kolín

Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti

Projektant: ov architekti; Sater – Projekt

Investor: město Kolín

Dodavatel: Strabag

Radnice Olomouc

Projektant: Ing. arch. Iveta Trtílková; StudioPAB

Investor: Statutární město Olomouc

Dodavatel: H&B delta

Mateřská škola Doubek, Pardubice

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková

Spoluautor: Tomáš Stopka

Projektant: Med Pavlík architekti

Investor: Statutární město Pardubice

Dodavatel: Prima

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín

Projektant: ATRIS; SteelPro 4

Investor: Tatra Trucks

Dodavatel: PS Brno

Komunardů XXXV, Praha 7

Autor: Stanislav Fiala

Spoluautoři: Petr Jehlík, Jiří Neumann, Jiří Václavů

Projektant: Fiala + Nemec, Deltaplan

Investor: MedPort

Dodavatel: Hinton

Hybernská 1, Praha 1

Autor: Architektonický atelier Radana Hubičky

Projektant: Architektonický atelier Radana Hubičky

Investor: Lagerris

Dodavatel: SYNER

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Autor: Pavel Ryjáček, Petr Dupač, Daniel Skura, Ondřej Dědek, Daniel Šindler, Jiří Peřina, Martin Chudý, Jaroslav Plíva

Spoluautoři: Michal Kužník, Jan Horák, Milan Vrabec, Hynek Emr, Josef Richtr, Petr Klimeš, Zdeněk Štourač

Projektant: VPÚ DECO Praha, OK Třebestovice

Investor: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (SFDI) / SÚS PK

Dodavatel: Společnost Valy – Mělice, SMP – Metrostav

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici – I. etapa

Autoři: Richard Cibik, Michal Václav Křepel, Lukáš Kozák

Projektant: Ing.arch. Richard Cibik – Facis architekti

Investor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

Dodavatel: Gema Art Group

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Autor: Miroslav Pospíšil

Spoluautor: Martin Karlík

Projektant: atelier-r

Investor: Olomoucký kraj

Dodavatel: Společnost Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn Hochtief CZ – Archatt památky

VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Autor: Eva Doležalová, Jiří Švancara

Projektant: AQUATIS

Investor: Povodí Moravy

Dodavatel: Hochtief CZ

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Autoři: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, Martin Studnička

Projektant: AU plan, s. r. o.; Carl Stahl & spol.

Investor: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Dodavatel: Carl Stahl & spol.

Parkview, Praha 4

Autor: Richard Meier & Partners Architects LLP

Spoluautor: Cuboid Architekti

Projektant: Cuboid Architekti; m3m

Investor: Skanska Property Czech Republic

Dodavatel: Skanska

Stodola 21 / Třebešice

Autoři: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Hana Klapalová, Aneta Strouhalová

Projektant: Domy jinak; Ing. Zdeněk Skřivánek, Ing. arch. Jan Rychlík

Investor: Obec Třebešice

Dodavatel: PKbau

Komplexní simulační centrum MU, Brno

Autor: AiD team

Projektant: AiD team

Investor: Masarykova univerzita

Dodavatel: společnosti komplexní simulační centrum/IDPS a OHL ŽS

Livesport – kanceláře jako Stroj řízený Piloty, Praha

Autoři: Jakub Heidler, Jan Kačer, Marek Svoboda, Barbora Licková, Tomáš Ploc

Projektant: studio Reaktor

Investor: Livesport

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Autor: Marek Štěpán

Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák

Projektant: Atelier Štěpán

Investor: soukromý klient

Dodavatel: Tomáš Straub

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa Dalovice

Projektant: H-PRO GEO

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Dodavatel: Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov, H-PRO GEO

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Projektant: KO-KA

Investor: Pražská vodoshopodářská společnost

Dodavatel: INOS Zličín, a. s.; Čermák a Hrachovec

Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Projektant: Pelčák a partner architekti

Investor: V-Podlahy

Dodavatel: Zlínské stavby

Nominované stavby Zahraniční stavba roku 2021

Výstavba silnice 714 „Astfjordkryssinga“ včetně tunelů Slordal a Mjones, Norsko

Dodavatel: Mestrostav

Royal Grammar School Guildford Dubai

Projektant: Bogle Architects

Soutěž tradičně získala řadu záštit významných institucí, mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy, ministerstva kultury, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva financí, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, všech krajů České republiky a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí. Všechny přihlášené projekty najdete na webu Stavby roku 2021.