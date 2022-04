Cihly v Kalifornii na stavbu domů zakázali, jinak se vrací k tradici

Zatímco starší domy se stavěly z cihel, dnes se smí v Kalifornii používat jen dřevo a moderní lehké materiály, vzhled rodinných domů však zůstává v celých Spojených státech víceméně stejný už dlouhou řadu let. Cihly, kámen a štuky se používají pouze pro exteriér domů.

Pohled na dům ze zahrady

Nejčastěji se v USA potkáte s takzvaným „tradičním domem“. Jde o mix klasických a jednoduchých stylů, často označovaných jako propojení koloniálních a jižanských staveb včetně rančů. Mix je charakteristický pro řadu regionů.

K jeho typickým rysům patří přímé střešní linie, avšak téměř vždy doplněné alespoň o jeden čelní štít, symetricky rozmístěná okna a řada stavebních prvků připomínajících historii a to z 19. i 20. století. Až překvapivě mnoho moderních domů tak zahrnuje i současné interpretace historických detailů. Některé tradiční domy mají velkou krytou verandu podepřenou sloupy.

Ačkoli tyto budovy nemají žádný standardizovaný půdorys, bývají vnímány jako jednoduché, elegantní a přívětivé. Velký důraz se klade na útulnost interiéru. Protože decentní vzhled tradičních domů hladce zapadne do téměř jakéhokoli místa, lze je nalézt ve městech, na předměstích i ve venkovských oblastech. Vždy vypadají, jako by byly na správném místě. Mívají zpravidla dvě podlaží, s obývacími místnostmi a jídelnou v přízemí a ložnicemi v patře.

Ukázka „tradičního“ domu

V prestižní losangeleské čtvrti, nedaleko největší kalifornské univerzity UCLA, byl nedávno dům v tomto stylu nabízený za tři a půl milion dolarů. Má pět ložnic a koupelen na obytné ploše 356 m2. Na pozemku o dvojnásobné velikosti byl postavený v roce 1937. Od té doby byl během let několikrát přestavěný a rozšířený.

Nabízí to nejlepší z dnešního životního stylu. Přízemí i patro má dřevěné podlahy a přirozené osvětleni ze střešních oken. Vstup do velkého „formálního“ obývacího pokoje s krbem je otevřený do jídelny a kuchyně s ostrůvkem a prvotřídními profesionálními spotřebiči. Nechybí ani otevřený výhled na útulný rodinný pokoj s dalším krbem.

Vedle ložnice pro hosty je kancelář se společnou koupelnou. Nahoře je nádherné rodinné apartmá s přepychovou vanou, sprchovým koutem a velkorysými průchozími šatnami. Dále jsou zde další ložnice s vlastními koupelnami a samostatné kancelářské prostory připravené pro rodinnou pracovnu.

Formální obývací pokoj se většinou využívá při jen návštěvách.

Zadní část domu se otevírá francouzskými dveřmi na lákavou krytou terasu, která je ideální pro stolování pod širým nebem nebo relaxaci s dobrou knihou. Jacuzzi je součásti bazénu s automatickým zavíracím krytem. Vedlejší travnatá plocha má příjezdovou cestu s bránou, která zaručuje bezpečnost a soukromí.