Dům jim zničil požár, nový si postavili i z toho, co zbylo ze starého

Stavba probíhala ve snaze maximalizovat použití recyklovaných a udržitelných materiálů. Australský Robinson’s run tak vypráví příběh o tom, že zničující oheň nemusí znamenat konec, ale třeba i nový impuls pro lepší začátek se zodpovědnějším přístupem k přírodě.

Zbytky domu po požáru

Když na přelomu let 2019 a 2020 zasáhly ničivé požáry údolí Kangaroo Valley, oheň pohltil nejen rozsáhlou plochu australské buše, ale také cihlový dům ze 70. let. Hojně využívané víkendové obydlí se rázem proměnilo v neobyvatelnou hromadu sutě.

Přestože následky požáru byly devastující a zbytek stavby musel být stržen, pro majitele se tato přírodní katastrofa stala nečekaným impulsem. Rozhodli se vybudovat zcela nový dům, na míru svým představám.

Jak sami říkají: „S tímto místem máme spjaté hezké vzpomínky na naše vyrůstající děti. Když požár dům zničil, rozhodli jsme se chopit příležitosti, zachytit tyto vzpomínky a začít v historii tohoto místa novou kapitolu.“

Na rozlehlém pozemku se zvlněným terénem, ohraničeném horou Mount Scanzi a národním parkem Morton, přibližně 125 kilometrů od Sydney, tak byly brzy zahájeny plány na budoucí mistrovské architektonické dílo.

Od představ k realitě s ohleduplností k přírodě

Vizí majitelů byl krásný, jedinečný australský dům vystavěný se zodpovědným přístupem k přírodě, ve kterém by se mohli scházet s rodinou a okruhem blízkých přátel. Aby svoji vizi přeměnili ve skutečnost, oslovili ke spolupráci architekta Dominica Bennetta a jeho tým z architektonického studia Bennett Murada Architect.

Společným cílem zúčastněných stran se stalo vytvořit rezidenci, která by souzněla s okolní přírodou a zapadala do krajinného rázu způsobem, jako by tam od začátku patřila.

Při výstavbě nového trojpodlažního domu byl důraz kladený především na maximální využití recyklovaných a udržitelných materiálů. Součástí nově psaného příběhu tohoto místa se tak stala i nedávná zkáza, do stěn stavby byly použity staré kovové prvky a rozbité cihly z původního domu, ohořelé stromy z okolí byly opracovány a použity coby dřevěné trámy na terasu či pro stavbu příjezdové brány.

Snaha o udržitelnost se v tomto projektu projevuje i ve výběru dalších stavebních materiálů. Mezi ty například patří dusaná zemina upotřebená pro výstavbu metr silných zdí ukotvujících dům k pozemku. Paleta použitých materiálů je záměrně volena tak, aby byla příjemná na dotek a umocňovala zážitky z australské buše. Pro běžný chod domu je pak v maximální míře využívána solární energie a dešťová voda.

Centrální prostor domu

Udržitelnost do posledního detailu

V tomto duchu vybíral tým architektů i interiérové vybavení. Kromě kvalitního dřevěného nábytku (lokálně vyrobeného na míru) muselo požadavek na udržitelnost splňovat například také dveřní kování. Do této unikátní stavby proto architekti zvolili kliky Sogut z masivní mosazi od českého výrobce M&T.

„V projektu, jako je tento, v němž se cílí také na smyslový zážitek, je důležitá interakce i s dveřním kováním. Nejenže by kliky měly vzhledově odpovídat materiálové paletě celé stavby, ale důležité je jejich kvalitní konstrukční zpracování, aby se ovládaly bez jakékoli námahy. Klika Sogut s přirozenou mosaznou patinou splňuje obojí,“ říká za celý tým architekt Dominic Bennett z architektonického studia Bennett Murada Architects a Kevin Tuersley.

Klika Sogut architekty nadchla svým dokonalým ergonomickým tvarem se zkosením pro umístění palce při úchopu rukojeti.

Architekty ze studia Bennett Murada Architects přilákaly do showroomu Two Tease Architectural Hardware vystavené kliky M&T zhruba rok před započetím stavby.

Architekty oslovil příběh M&T, design jejich produktů a navíc i struktura a vlastnosti masivní mosazi, která je nejen udržitelným a vysoce kvalitním materiálem pro výrobu klik, ale v současné době se osvědčila také pro své praktické antimikrobiální schopnosti. Výběr konkrétního modelu byl také jednoznačný, klika Sogut architekty nadchla svým dokonalým ergonomickým tvarem se zkosením pro umístění palce při úchopu rukojeti.

Pro maximální propojení

Dům se rozprostírá na třech úrovních v souladu se svažitostí pozemku. Ve spodním patře, které je částečně zapuštěné do svahu, je společenská místnost s televizí a samostatná herna pro zabavení dětí i dospělých.

Ložnice majitelů se dvěma umyvadly

Do středu domu architekti umístili prostornou kuchyni s jídelnou a obývací částí doplněnou otevřeným krbem a velkými otočnými skleněnými okny, které rámují výhled ven.

Protože charakter prostředí, v němž je dům situovaný, přímo vybízí k maximalizaci propojení interiéru s exteriérem, architekti vybavili velkoformátovým zasklením také všechny ložnice. Ty tak skýtají dechberoucí výhledy na okolní hory a křovinaté porosty obnovené po nedávných požárech.

Jedinečné panorama se pak rozprostírá za okny hlavní ložnice, která je ve vyvýšené úrovni nad zbytkem domu. K venkovnímu vyžití slouží dva velké kryté prostory s vestavěným grilem, bazén, vířivka i venkovní ohniště, které umožňuje venkovní stolování.

Pro svoji udržitelnost a nadčasový design získal Robinson’s run ocenění Australian Interior Design Awards 2022 a vyznamenání Houses Awards 2022.

