Horská služba získala konečně prostornější a kvalitněji zateplenou budovu, a dokonce s vlastní horolezeckou stěnou. V téměř 1 000 m n. m. na Javorovém vrchu tak stojí nová chata horské služby pro Beskydy. Budova je postavená na základech vykutých do skalnatého podloží, kde kdysi stála původní stanice.
V té však nebylo přes zimu možné udržet teplo, a tak se rozhodla Horská služba ČR vyhlásit veřejnou soutěž na výstavbu nové budovy. Pavel Hájek, jednatel vítězné realizační firmy ADAR ing, zadání popisuje: „Úkol zněl zjednodušeně takto: zbourat původní chatu včetně základů a postavit novou stanici horské služby, která bude reflektovat potřeby zaměstnanců a technologie 21. století.“
Stavba se musela přizpůsobit náročným horským podmínkám, s čímž se počítalo již v projektové fázi. Zároveň však měla být citlivě zasazena do okolní krajiny. „Jde především o zvolené materiály na vnější obálku budovy, dbalo se na kombinaci barevnosti oken a střechy, i na decentní ladění barev fasády a kamenného obkladu,“ doplňuje Pavel Hájek.
V lyžárně mají podlahové vytápění i elektrické vysoušeče bot
Stanice s vlastní horolezeckou stěnou
Javorový vrch patří mezi turisty k vyhledávaným cílům. Nyní se zde, mimo jiné, mohou pokochat i zbrusu novou budovou obdélníkového půdorysu s provětrávanou dřevěnou fasádou z modřínových profilů.
„Aby dřevěné obložení odolalo horským podmínkám, byl kladen důraz především na vysušenost jednotlivých profilů o třech šířkách, ty jsme při pokládání střídali, aby nebyly dvě stejné vedle sebe,“ vysvětluje Pavel Hájek, „na soklovou a sklepní část jsme použili kamenný obklad. Tím fasáda jako celek šetrně zapadá do zdejší přírody.“
Na odvráceně straně domu od turistické cesty zjistíte, že je zde horolezecká stěna. Požadavek na její zbudování přišel právě od členů horské služby. „Protože je lezení součástí naší práce, požadovali jsme ji kvůli kvalitnějšímu výcviku,“ vysvětluje Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy.
Okna se střechou ladí
Díky velkoformátovým oknům získali členové horské služby nejen dobrý přehled o situaci na Javorovém vrchu, nýbrž i dostatek světla v interiéru.
„U otvorových výplní jsme museli počítat s vysokým namáháním klimatickými vlivy. Požadavkem také bylo, aby vydržely minimálně dalších padesát let provozu v horském prostředí. Zvolili jsme proto provedení z dřevohliníku. Ten kombinuje dřevěné rámy, které výborně izolují teplo, a vnější hliníkové opláštění, které je velmi odolné a bezúdržbové,“ popisuje Pavel Hájek.
A pokračuje: „S ohledem na okolní krajinu byla pro budovu vybrána hliníková střešní krytina SATJAM Rapid DeLuxe v barvě antracit, která zároveň ladí i s okny.“
Jaká specifika musí splňovat střešní krytina v náročných horských podmínkách? „V případě zvýšených nároků, které jsou na střechy v horách kladeny, doporučuji používat plechové krytiny s povrchovou úpravou vyšší jakosti,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze společnosti Satjam.
A pokračuje: „Protože jde o oblasti ve vyšší nadmořské výšce, je střecha vystavována silnějšímu UV záření a kvůli většímu počtu deštivých dní i vyšší vlhkosti. Hliníkovou krytinu Satjam Rapid DeLuxe proto opatřujeme povrchovou úpravou AluMat na bázi polyesteru, která posiluje odolnost krytiny a prodlužuje její životnost.“
Na horách je také nezbytné volit odpovídající doplňky na střechy. Nedílnou součástí funkčního střešního systému tak musí být zejména sněhové zábrany, které udrží nakumulovanou vrstvu sněhu a ledu na střeše a umožní její postupné odtávání. Nehrozí tak její náhlý sesuv, který by mohl ohrozit turisty nebo dokonce či samotné pracovníky horské služby.“
A jak stanice vypadá zevnitř?
Budova tvoří tři podlaží: podzemní, první nadzemní a podkroví. V podzemním patře je garáž se zásahovou technikou, například čtyřkolka. Garáží se záchranáři mohou do budovy dostat přes sekční výsuvná vrata. Skrze ni lze pokračovat do chodby, která vás dovede do ošetřovny či koupelny a sušárny, nebo do technické místnosti.
Je zde i toaleta pro pacienty a hlavní rozvaděč u schodiště. Schody vedou do prvního nadzemního podlaží. Do něj lze vstoupit samozřejmě i přes vchodové dveře, za kterými vás čeká zádveří a následně vstupní chodba.
„Pohledově interiéru dominuje kombinace dřeva, keramického obkladu a světlého vinylu,“ přibližuje vnitřní styl zařízení Pavel Hájek, a pokračuje: „Zařízení interiéru jsme nechali plně v rukou zaměstnanců stanice horské služby, přeci jen ji budou užívat právě oni.“
Na to navazuje náčelník horské služby Beskydy, Radan Jaškovský: „Horská služba se k výstavbě nové stanice samozřejmě mohla vyjadřovat také. Stavbu jsme konzultovali s projekční kanceláří a částečně jsme vybírali vnitřní vybavení, obklady, dlažbu a nábytek, který nebyl v projektu uvedený.“
Na výrobě interiérových dveří s CPL laminátovou folií a dalších truhlářských výtvorech se dokonce podílel i dobrovolný zaměstnanec horské služby, Jiří Jadamus v rámci společnosti Atelier K 2cet.
Zajímavost? „Pracovníci horské služby si zachovali pár starých trámů a desek na památku z původní stanice, ze kterých je nyní v tomto patře vyrobeno obložení na toaletě a stolek pod umyvadlo,“ uvádí Pavel Hájek.
V podkroví se hlavně nabírají čerstvé síly, proto tu mají pracovníci připravené hned tři odpočívárny: v jedné je opět kuchyňské zázemí a rohová sedačka, vše ve stejných barvách jako o patro níže, a navíc dřevěný jídelní stůl.
„Vzhledem k náročným podmínkám je na novostavbě topení s výkonným tepelným čerpadlem: jím ohřátá voda se akumuluje v akumulační nádobě a přes rozvaděče a termostaty se pouští do jednotlivých okruhů topení a rozvodů teplé vody,“ přibližuje užité technologie ve stavbě Pavel Hájek.
A dodává: „Na Javorový vrch nevede vodovod, tudíž je voda čerpána z místní nádrže u chaty Na Javorovém. Proto sem musely být dodány takové technologie, které z nepitné vody přes filtr pevných částic a UV lampu udělají vodu pitnou. Dále jsme přidali akumulační nádrž pro sběr dešťové vody, ta se používá ke splachování WC a také se rozvody pouští například do umyvadla v garáži, kde není požadavek na pitnou vodu.“
Stavba chaty pod drobnohledem
Výstavba nové stanice pro horskou službu byla hodně sledovaná nejen turisty, ale i médii. Dokonce o ní bylo natočeno několik reportáží. Kvůli velkému množství sněhu se také musely veškeré stavební činnosti pozastavit, protože se standardní technika nemohla k budově dostat v období od listopadu roku 2023 až do dubna 2024.
Výstavba této stanice je důležitá nejen pro horskou službu, ale stala se i velmi významnou pro Pavla Hájka: „Ve stavebnictví se pohybuji již dvacet let a měl jsem tu čest se podílet na spoustě velkých projektů v podobě bytových domů, výrobních podniků, či dokonce opravy zámku. Tato stavba ale všechno předčila, jde o můj nejkrásněji zhotovený objekt. Není největší, nejdražší ani nejsložitější, ale její účel a krásné zpracování je pro mě zkrátka srdcové.“
Technické údaje
Realizace stavby: zahájení 04/2023, kolaudace 12/2024
Zastavěná plocha: 71 m2
Celková vnitřní plocha místností: 212,7 m2
