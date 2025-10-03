Vehmas je dům, který na první pohled působí decentně, možná až uzavřeně. Za čistými liniemi a minimalistickým objemem se však skrývá překvapivý vnitřní svět. Architekt Petri Hiltula se musel vyrovnat s úzkým pozemkem i blízkostí rušné komunikace.
Omezení však proměnil v přednosti: vznikla stavba, která chrání své obyvatele před hlukem a pohledy zvenčí, zatímco směrem dovnitř a do zahrady se otevírá vzdušným a prosvětleným obytným prostorem.
Soukromí díky „zelenému“ srdci
Dominantní prvek domu představuje atriový výklenek, „zelené“ srdce domu. Tento vnitřní dvůr přináší světlo a zeleň přímo do centra dispozice a vytváří chráněné soukromí i v husté městské zástavbě. Přístupný je jak z předsíně, tak ze dvou ložnic. Do každodenního života obyvatel přináší pocit spojení s přírodou.
Dům s podlahovou plochou 123 m² je kompaktním, ale velkoryse řešeným domem. Nabízí tři ložnice, částečně oddělený obývací pokoj s kuchyní a samostatnou jídelní část, odkud se otevírá výhled do okolí.
Promyšlená logika dispozice umožňuje hladký průchod každodenními rituály: z hlavní ložnice vede přes šatnu přímý vstup do koupelny a technické místnosti, velká okna stírají hranici mezi interiérem a terasou a samostatná sauna propojená s domem přes krytou terasu nabízí okamžitý únik od běžného shonu dne.
|
Jiří Prskavec posiluje na olympiádu i kopáním výkopů u svého srubu
Finská sauna je zde víc než doplněk, je to každodenní luxus, který navozuje pocit nikdy nekončícího pobytu na chatě. Interiér sauny kombinuje nepřímé osvětlení, dřevěné panely a mramorované obklady, vytváří tak atmosféru wellness prostoru, jenž by obstál i v luxusním hotelu.
Interiér s finským podpisem
Designérka Linda Baki vsadila na kontrast vysokých stropů, tmavších barevných tónů a přírodních materiálů. Výsledkem je prostředí, které působí útulně a harmonicky, a přitom nepopírá dotek luxusu.
„Chtěli jsme zdůraznit zdravé bydlení v masivním dřevě a finskou řemeslnou tradici. V kombinaci s hřejivými barvami a kvalitními materiály vytváříme atmosféru klidu a harmonie, kterou dnes všichni potřebujeme,“ vysvětluje designérka Baki. Na detailech interiéru je pak vidět důraz na kvalitu.
Ve všech koupelnách a v sauně kladla designérka důraz na luxusní atmosféru. Nepřímo nasvícený 3D panel Jukola v kombinaci s nádhernými mramorovanými obklady od Värisilmä vytvářejí dojem luxusního hotelu. Baterie a sprchy jsou od značky Damixa.
Každý prvek interiéru umocňuje ideu spojení přírodního prostředí a moderního komfortu. Dům je vybavený moderním geotermálním vytápěním s podlahovým topením, nechybí větrací jednotka s rekuperací ani tepelné čerpadlo se schopností v létě ochladit interiér.
Hlavní budova má šindelovou střechu, sauna pak zelenou střechu osázenou vegetací. Stěny jsou z masivních dřevěných prvků křížem lepených trámů Smartlog, podkroví je zatepleno přírodní dřevovláknitou izolací. Díky tomu dům nabízí energetický štítek, který potvrzuje nízkou energetickou náročnost domu.
|
Srub v retro stylu, nebo chata s moderním interiérem? Porovnejte je
Premiéra na veletrhu
Dům Vehmas byl letos představený jako novinka na veletrhu Asuntomessut 2025 na severu Finska v Oulu. Tato akce každoročně určuje směřování architektury a trendů v bydlení.
Právě zde Vehmas představila společnost Kontio, největší světový výrobce srubových domů. Toto hodnocení není vůbec přehnané, za 55 let své existence totiž postavila přes 40 000 domů ve více než třiceti zemích světa. Firma sídlí v Pudasjärvi nedaleko polárního kruhu, kde najdete největší továrnu srubových domů na světě.
U novinky nejde vlastně o jeden dům, ale hned o celou kolekci navrženou s ohledem na různé potřeby svých obyvatel. Architekti mysleli jak na mladé rodiny, pro které navrhli menší kompaktní dům vhodný i na úzký pozemek (Vehmas 123), tak na rodiny s dospívajícími dětmi, pro něž je určena prostornější varianta se čtyřmi ložnicemi a velkým obytným křídlem (Vehmas 149A).
Pro nejnáročnější klientelu je pak určený Vehmas 178A, velkorysý dům s wellness atmosférou, kde se zelený dvůr stává přirozenou hranicí mezi společenskou a soukromou částí.
|
Starý srub spojili se sklem a naplnili barvami. Rekonstrukce po finsku
Finská tradice prezentací na veletrzích dřevěných domů ukazuje návštěvníkům, jak může vypadat kompletně zařízený domov včetně všech detailů.
V českém prostředí je pak možné volit mezi dodávkou hrubé stavby či variantou domu na klíč, přizpůsobenou individuálním požadavkům zákazníků. Spokojeni mohou být i ekologicky zaměření klienti, protože dřevo pochází výhradně z obnovitelných zdrojů v okolí továrny, což významně snižuje ekologickou stopu výroby.
Technické informace