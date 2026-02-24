Pro umístění srubu, který není pro naši krajinu typickou stavbou, našla ideální lokalitu, a to v Bělkovickém údolí, nedaleko pramene Těšíkovské kyselky. Oblast je historicky spjata s turistickou tradicí a stavba srubu tak dostala z pohledu územního plánu zelenou. Zadání se chopila firma Sruby Pacák ve spolupráci s projektantem Jiřím Roubíkem z Ateliéru 133.
Majitelka už za sebou měla osobní zkušenost se stavbou svého prvního srubového domu, takže volba architekta i zhotovitele dřevěné stavby č. 2 byla jasná. „Naším cílem bylo vytvořit srub, který lehce zapadne do místní krajiny, a zároveň splní veškerý moderní komfort, který srubové stavby mohou nabídnout,“ říká Jiří Roubík.
Prvotní úvahy o vzhledu srubu se nakonec od výsledné stavby liší. „Spolu s majitelkou jsme dosáhli kompromisu mezi tím, co si představovala ona a co bylo možné technicky a konstrukčně zrealizovat. Nejprve jsme se shodli na koncepci celého domu a následně ladili detaily. Museli jsme například zohlednit, že stavba je částečně ve svahu rybniční hráze,“ vysvětluje projektant.
Ze stromů dům
Stavba je založena konzervativně na betonových pasech a soklovém zdivu z tvárnic ztraceného bednění, které je opatřené tepelným izolantem. „Použili jsme desky extrudovaného polystyrénu, který je tvrdý, velmi dobře izoluje a je nenasákavý. Lze na něj také následně přidat kamenný obklad, jako tomu bylo v tomto případě,“ popisuje architekt.
„Jedli jsme zvolili z důvodu hezčí kresby. Z vnitřní strany je dřevo pouze vybroušené, zůstane mu krása syrovosti, zvenku se kulatina obrousí a natře, což by se následně mělo každých přibližně deset až dvanáct let zopakovat,“ popisuje majitelka.
Stavba srubu jako takového má však svá specifika, s nimiž je třeba dopředu počítat. „Srub se staví z vlhkého dřeva, které má až šestiprocentní smrštivost při vysychání. S touto vlastností dřeva se muselo pracovat při plánování koncepce stavby,“ vysvětluje Jiří Roubík.
A pokračuje: „Důležité je například umožnit dilataci všem rozvodům instalace, která zajistí, že když si srub takzvaně sedne, nedojde k jejich poškození. Pokud by se vše instalovalo napřímo, došlo by následně k jejímu popraskání nebo přerušení. To se týká i oken, dveří a schodiště. Používají se speciální kluzné lišty, které fixují rám výplně na správném místě, zároveň ale zabraňují, aby je sedání srubu poničilo.“
Pod sloupy, které se prakticky nesmršťují, se naopak montují rektifikační šrouby, vyrovnávající pokles stavby. Díky těmto řešením dřevostavba může pracovat, ale okna pevně drží a bez problému slouží. Majitelka pak upřesňuje: „Co se týká srubové stavby, je důležité dělat překlady tak, aby i v interiéru vynikla krása a masivnost kulatin.“
Vstupte dovnitř
Dům má v základu tvar obdélníku, interiér srubu je navržený jako přízemní s vestavěným podkrovím s velkolepou prosklenou galerií. V přízemí domu najdete prostornou kuchyň.
„Do jídelní části, ze které je přístup na jednu z teras přiléhajících k domu, zvolila majitelka HS portál Slim v hliníkovém provedení od společnosti Vekra,“ popisuje architekt, „s jejími produkty máme výborné zkušenosti i z jiných projektů a vnímám ji jako jednoho z nejkvalitnějších dodavatelů oken soudobé konstrukce.“
Výhody a vlastnosti HS portálu popisuje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra, „HS portál tvoří pevné a posuvné křídlo, to se pohybuje v podlahové kolejnici rovnoběžně podél pevného křídla. Výstup na terasu je tak plně bezbariérový, a to díky nulovému prahu s rozdílem výšek pouhých pět milimetrů.“ Další okenní prvky srubu jsou ve shodném materiálovém a barevném provedení.
Nekonečný výhled
Z kuchyně se vchází do druhé části spodního patra, které ohromí velkolepým otevřeným prostorem a kulatými krbovými kamny s komínem procházejícím celou výškou galerie. Stěny jsou částečně obloženy břidlicí, která koresponduje s použitým dřevem a stvrzuje jedinečnost přírodních materiálů.
„Výběru obkladů jsem věnovala hodně času a nakonec jsem do celého prostoru domu vybrala břidlici od dodavatele Stavebniny Janík, její instalaci jsme realizovali sami,“ doplňuje majitelka.
Co však celému prostoru dominuje, je právě prosklený okenní štít, který dodává místnosti jedinečný charakter. Na první pohled zaujmou atypická šikmá okna.
Dalším výrazným prvkem místnosti je dřevěný masivní dekorační kmen, majitelkou nazývaný „big boy“, který je ve spodní části podsvícený a opticky podpírá ochozovou galerii v prvním patře.
Majitelka v celém prostoru domu následně sáhla po doplňcích a dekoracích v zemitých barvách, které spolu s osvětlením místností vytvářejí jedinečný dojem.
Vystoupejte výš
Do prvního patra vede z centrální obytné místnosti dřevěné schodiště s proskleným zábradlím a černými sloupky, zakončené ochozem. Z něj lze vstoupit do čtyř oddělených ložnic, jejichž zařízení a design, stejně jako zbytek domu, si majitelka navrhla sama.
Díky zkoseným stropům působí velmi útulným dojmem. Všechny ložnice mají z velkých oken krásný výhled do zahrady přiléhající k domu a poskytují dostatek komfortu a soukromí pro majitele i případné návštěvy. Na rozdíl od přízemí je v prvním patře dřevěná podlahová krytina v tmavším přírodním odstínu.
Koupelna, přiléhající k pokojům, je také zařízená v příjemných přírodních tónech, což ještě umocňuje použití dřevěných detailů, jako je obložení dřevěnými špalíky za prostorem vany a použití masivních kulatin jako odkládacích ploch, které lze najít v celém interiéru domu.
Opět zde najdete doteky černých akcentů v podobě baterie u volně stojící vany a také u výrazného stříbřitého umyvadla posazeného na masivní umyvadlové desce. Barevně sladěná je i tmavá velkoformátová dlažba.
„Celý dům je pro mě jako mé vlastní, vymodlené dítě. Podílela jsem se nejen na návrhu stavby, ale vytvořila i podobu interiéru, do kterého jsem vložila veškeré své vize i sny,“ uzavírá majitelka domu.
Technické údaje
Projektant: Ing. Jiří Roubík, Ateliér 133
Realizace: 2020-2025
Celková užitná plocha: 146,3 m2
Návrh stavby a vnitřního vybavení: Sylva Suláková
Stavební materiály a vnitřní vybavení:
O studiu
Ateliér 133 založili v roce 1999 autorizovaný architekt Blanka Roubíková a stavební inženýr Jiří Roubík. Ve své firmě zúročují léta praxe v jiných projekčních ateliérech a v terénu při vedení staveb. Sledují nejnovější trendy jak v architektuře, tak i v materiálech pro stavbu. Při práci respektují přání a vkus klienta.