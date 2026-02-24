Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí velkolepostí, interiér domu pak přímo vybízí k nerušenému odpočinku.
Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na Slovensko, kde se nechala okouzlit tamními domy s prosklenými štíty. Jedna z teras nabízí k využití luxusní nerezový bazén, zasazený přímo do její konstrukce. | foto: Jan Nebřenský

Dům nabízí nejen uvnitř, ale i venku oázu odpočinku. Z obytné i jídelní části...
Prosklenými, otevřenými štíty se majitelka inspirovala při svých cestách,...
Prosklenými, otevřenými štíty se majitelka inspirovala při svých cestách,...
Majitelka si vybrala hliníková okna Futura Standard s izolačním trojsklem, v...
26 fotografií

Pro umístění srubu, který není pro naši krajinu typickou stavbou, našla ideální lokalitu, a to v Bělkovickém údolí, nedaleko pramene Těšíkovské kyselky. Oblast je historicky spjata s turistickou tradicí a stavba srubu tak dostala z pohledu územního plánu zelenou. Zadání se chopila firma Sruby Pacák ve spolupráci s projektantem Jiřím Roubíkem z Ateliéru 133.

Majitelka už za sebou měla osobní zkušenost se stavbou svého prvního srubového domu, takže volba architekta i zhotovitele dřevěné stavby č. 2 byla jasná. „Naším cílem bylo vytvořit srub, který lehce zapadne do místní krajiny, a zároveň splní veškerý moderní komfort, který srubové stavby mohou nabídnout,“ říká Jiří Roubík.

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Prvotní úvahy o vzhledu srubu se nakonec od výsledné stavby liší. Spolu s majitelkou jsme dosáhli kompromisu mezi tím, co si představovala ona a co bylo možné technicky a konstrukčně zrealizovat. Nejprve jsme se shodli na koncepci celého domu a následně ladili detaily. Museli jsme například zohlednit, že stavba je částečně ve svahu rybniční hráze,vysvětluje projektant.

Ze stromů dům

Stavba je založena konzervativně na betonových pasech a soklovém zdivu z tvárnic ztraceného bednění, které je opatřené tepelným izolantem. „Použili jsme desky extrudovaného polystyrénu, který je tvrdý, velmi dobře izoluje a je nenasákavý. Lze na něj také následně přidat kamenný obklad, jako tomu bylo v tomto případě,“ popisuje architekt.

„Jedli jsme zvolili z důvodu hezčí kresby. Z vnitřní strany je dřevo pouze vybroušené, zůstane mu krása syrovosti, zvenku se kulatina obrousí a natře, což by se následně mělo každých přibližně deset až dvanáct let zopakovat,“ popisuje majitelka.

Srub amerického sex symbolu Burta Reynoldse má neskutečnou atmosféru

Stavba srubu jako takového má však svá specifika, s nimiž je třeba dopředu počítat. „Srub se staví z vlhkého dřeva, které má až šestiprocentní smrštivost při vysychání. S touto vlastností dřeva se muselo pracovat při plánování koncepce stavby,“ vysvětluje Jiří Roubík.

A pokračuje: „Důležité je například umožnit dilataci všem rozvodům instalace, která zajistí, že když si srub takzvaně sedne, nedojde k jejich poškození. Pokud by se vše instalovalo napřímo, došlo by následně k jejímu popraskání nebo přerušení. To se týká i oken, dveří a schodiště. Používají se speciální kluzné lišty, které fixují rám výplně na správném místě, zároveň ale zabraňují, aby je sedání srubu poničilo.

Pod sloupy, které se prakticky nesmršťují, se naopak montují rektifikační šrouby, vyrovnávající pokles stavby. Díky těmto řešením dřevostavba může pracovat, ale okna pevně drží a bez problému slouží. Majitelka pak upřesňuje: „Co se týká srubové stavby, je důležité dělat překlady tak, aby i v interiéru vynikla krása a masivnost kulatin.“

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Vstupte dovnitř

Dům má v základu tvar obdélníku, interiér srubu je navržený jako přízemní s vestavěným podkrovím s velkolepou prosklenou galerií. V přízemí domu najdete prostornou kuchyň.

„Do jídelní části, ze které je přístup na jednu z teras přiléhajících k domu, zvolila majitelka HS portál Slim v hliníkovém provedení od společnosti Vekra,“ popisuje architekt, „s jejími produkty máme výborné zkušenosti i z jiných projektů a vnímám ji jako jednoho z nejkvalitnějších dodavatelů oken soudobé konstrukce.“

Výhody a vlastnosti HS portálu popisuje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra, „HS portál tvoří pevné a posuvné křídlo, to se pohybuje v podlahové kolejnici rovnoběžně podél pevného křídla. Výstup na terasu je tak plně bezbariérový, a to díky nulovému prahu s rozdílem výšek pouhých pět milimetrů.“ Další okenní prvky srubu jsou ve shodném materiálovém a barevném provedení.

Nekonečný výhled

Z kuchyně se vchází do druhé části spodního patra, které ohromí velkolepým otevřeným prostorem a kulatými krbovými kamny s komínem procházejícím celou výškou galerie. Stěny jsou částečně obloženy břidlicí, která koresponduje s použitým dřevem a stvrzuje jedinečnost přírodních materiálů.

„Výběru obkladů jsem věnovala hodně času a nakonec jsem do celého prostoru domu vybrala břidlici od dodavatele Stavebniny Janík, její instalaci jsme realizovali sami,“ doplňuje majitelka.

Srub vonící dřevem vytápějí podlahovým topením a kachlovými kamny

Co však celému prostoru dominuje, je právě prosklený okenní štít, který dodává místnosti jedinečný charakter. Na první pohled zaujmou atypická šikmá okna.

Dalším výrazným prvkem místnosti je dřevěný masivní dekorační kmen, majitelkou nazývaný „big boy“, který je ve spodní části podsvícený a opticky podpírá ochozovou galerii v prvním patře.

Majitelka v celém prostoru domu následně sáhla po doplňcích a dekoracích v zemitých barvách, které spolu s osvětlením místností vytvářejí jedinečný dojem.

Vystoupejte výš

Do prvního patra vede z centrální obytné místnosti dřevěné schodiště s proskleným zábradlím a černými sloupky, zakončené ochozem. Z něj lze vstoupit do čtyř oddělených ložnic, jejichž zařízení a design, stejně jako zbytek domu, si majitelka navrhla sama.

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na Slovensko, kde se nechala okouzlit tamními domy s prosklenými štíty. Jedna z teras nabízí k využití luxusní nerezový bazén, zasazený přímo do její konstrukce.
Dům nabízí nejen uvnitř, ale i venku oázu odpočinku. Z obytné i jídelní části je přímý vstup na dvě terasy, které zrealizovala firma Wood Intex. Relaxovat lze také ve vířivce nebo houpací síti a nerušeně si tak vychutnat klid a čistotu okolní přírody.
Prosklenými, otevřenými štíty se majitelka inspirovala při svých cestách, věděla, že přesně to by jednou ve svém domě chtěla zrealizovat.
Prosklenými, otevřenými štíty se majitelka inspirovala při svých cestách, věděla, že přesně to by jednou ve svém domě chtěla zrealizovat.
26 fotografií

Díky zkoseným stropům působí velmi útulným dojmem. Všechny ložnice mají z velkých oken krásný výhled do zahrady přiléhající k domu a poskytují dostatek komfortu a soukromí pro majitele i případné návštěvy. Na rozdíl od přízemí je v prvním patře dřevěná podlahová krytina v tmavším přírodním odstínu.

Koupelna, přiléhající k pokojům, je také zařízená v příjemných přírodních tónech, což ještě umocňuje použití dřevěných detailů, jako je obložení dřevěnými špalíky za prostorem vany a použití masivních kulatin jako odkládacích ploch, které lze najít v celém interiéru domu.

Opět zde najdete doteky černých akcentů v podobě baterie u volně stojící vany a také u výrazného stříbřitého umyvadla posazeného na masivní umyvadlové desce. Barevně sladěná je i tmavá velkoformátová dlažba.

Jiří Prskavec posiluje na olympiádu i kopáním výkopů u svého srubu

„Celý dům je pro mě jako mé vlastní, vymodlené dítě. Podílela jsem se nejen na návrhu stavby, ale vytvořila i podobu interiéru, do kterého jsem vložila veškeré své vize i sny,“ uzavírá majitelka domu.

Technické údaje

Projektant: Ing. Jiří Roubík, Ateliér 133

Realizace: 2020-2025

Celková užitná plocha: 146,3 m2

Návrh stavby a vnitřního vybavení: Sylva Suláková

Stavební materiály a vnitřní vybavení:

  • Stavba: Sruby Pacák
  • Realizace střechy: Klempířství Roman Divina
  • Střešní krytina: Bramac
  • Okna, vchodové dveře: materiál – hliník, Vekra
  • Břidlicové obklady: Stavebniny Janík
  • Terasy: Wood-Intex

Celý srub byl nejdříve postaven v místě jeho výroby, poté rozebrán, naložen a postaven na připravené základy domu.

O studiu

Ateliér 133 založili v roce 1999 autorizovaný architekt Blanka Roubíková a stavební inženýr Jiří Roubík. Ve své firmě zúročují léta praxe v jiných projekčních ateliérech a v terénu při vedení staveb. Sledují nejnovější trendy jak v architektuře, tak i v materiálech pro stavbu. Při práci respektují přání a vkus klienta.

Nejčtenější

Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v...

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí

Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum...

Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...

Recept na nesmrtelnost: Mezonet o ploše 120 m2 vás neomrzí ani za desítky let

Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si...

Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.

24. února 2026

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

24. února 2026

Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě...

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...

23. února 2026  13:40

Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně

Nápad s „ementálem“ - respektive s exoskeletem - dal v Curitibě vzniknout...

S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...

23. února 2026

Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla

Výsledek? Moderní, harmonický a funkční byt, který kombinuje historii s...

Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...

23. února 2026

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

22. února 2026

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

21. února 2026

Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce

Premium
U padajícího sněhu a rampouchů je podstatné, odkud nebezpečí vzniká.

Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily...

20. února 2026

Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí

Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum...

Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...

20. února 2026

Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit

Harrachov – Nový Svět, okres Jablonec nad Nisou

Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...

19. února 2026

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

19. února 2026

Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v...

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.