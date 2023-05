Svůj splněný sen o dřevostavbě doplnili ještě o přírodní jezírko

Pozemek nedaleko Hradce Králové byl obklopený lesem, takže místo takřka ideální pro vysněný dřevěný víkendový dům. A protože rodina bydlela ve městě v klasickém zděném domě, nebylo co řešit. Sen o dřevostavbě se mohl pomalu začít realizovat.

Ke srubu patří i přírodní jezírko, část je určená ke koupání.

Přestože původně přemýšleli o klasickém srubu z kulatiny, nakonec se rozhodli pro typovou dřevostavbu Bella na klíč, která je zaujala svou technologií výroby nesedavých trámů z jemnoleté finské borovice.

Na vybraného dodavatele narazili při hledání na internetu, kde je oslovil typový projekt. Stavba od finského výrobce Kontio byla velká tak akorát, navíc navržená pro rekreační účely. Po bližší komunikaci s dodavatelem se navíc dozvěděli, že individuální úprava stavby nebude žádný problém. Byla to jednoduše láska na první pohled.

Výroba za polárním kruhem

Stavba srubu probíhala velmi rychle. Veškerá výroba probíhá na severu Finska ve městečku Pudasjärvi, nedaleko polárního kruhu. Každý trám má v konstrukci své místo, ve výrobě je přesně označen čárovým kódem a na místě pak dům postavila certifikovaná firma jako stavebnici.

„S dodavatelskou firmou nebyl od samého začátku sebemenší problém. Ocenili jsme především férovou komunikaci, profesionalitu tesařů při stavbě dřevěné konstrukce a možnost úpravy podle individuálních požadavků. Při změnách v projektu jsme přemýšleli především prakticky s ohledem na čas, který v domě budeme trávit.“

Dům podle vlastních představ

Oproti původnímu plánu chtěli majitelé provést několik změn. Upustili od suterénu a nechali dům pouze přízemní. Navíc nechali upravit velikosti jednotlivých pokojů tak, aby to nejlépe vyhovovalo jejich představám a rodinnému rytmu. Do prostoru původně určenému na saunu (kterou nakonec přistavěli venku) umístili ještě jednu koupelnu a technickou místnost.

Uvnitř domu zůstaly přiznané dřevěné stěny, natřené pouze lazurou s bílým pigmentem, která chrání dřevo před tmavnutím vlivem UV záření.

Také nechali upravit a prodloužit venkovní terasu tak, aby na ní byl možný vstup z celé hlavní obytné místnosti. Je postavená ze stejného dřeva jako dům a vybavená venkovním nábytkem z teakového dřeva.

Celý srubový dům je vytápěn podlahovým topením přes tepelné čerpadlo, v kombinaci s krbovými kamny umístěnými v obývacím pokoji. Ta dokreslují pocit tepla a dodávají interiéru útulnost, navíc dřevo krásně drží teplo, v místnostech je tedy příjemně i v zimě. V létě zase můžete větrat díky velkému množství oken, na jižní straně jsou umístěny venkovní žaluzie, které chrání obyvatele domu před parními letními dny.

Uvnitř domu zůstaly přiznané dřevěné stěny, natřené pouze lazurou s bílým pigmentem, která chrání dřevo před tmavnutím vlivem UV záření. Venkovní nátěr má také specifickou barvu, aby ladil jak s dřevěnými okny, tak s okolním prostředím.

Pohádkový interiér

Už samotný vstup do domu, který je velký, prosklený a propouští dovnitř dostatek světla, ve vás vzbuzuje očekávání, co bude dál. Nejprve vstoupíte do kuchyně, dostatečně velké a prostorné, s velkým množstvím úložného prostoru.

Designový kousek v kuchyni přestavuje indukční varná deska s digestoří v jednom.

Designový kousek zde přestavuje indukční varná deska v digestoří v jenom. Výpary z kuchyně jsou odsávány centrálním ventilátorem pod linkou a veškeré nečistoty zachycuje snadno čistitelný uhlíkový filtr.

V jídelní části je velký dřevěný stůl pocházející z rodinného statku, doplněný židlemi z teakového dřeva, ke kterému se pohodlně vejde celá rodina.

Kuchyň opticky odděluje od obývacího pokoje šedivá kožená sedačka, která ladí s obložením akumulačních kamen, dlažbou i kuchyňskou linkou. V zadní části domu je ložnice a dva dětské pokoje. Pro pohodlí všech obyvatel je v domě umístěna kromě velké koupelny ještě jedna, menší.

V souladu s přírodou

Žít v souladu s přírodou, to byla původní myšlenka majitelů. Podle toho také (ne)upravovali okolí svého srubového víkendového domu. Trávu nechávají volně růst a místo okrasné zahrady vysadili podél příjezdové cesty jehličnany, které jim v budoucnu poskytnou ještě více soukromí a doplní tak charakter pozemku u lesa. Dokonalou tečkou bylo vybudování přírodního koupacího jezírka.

Kuchyň opticky odděluje od obývacího pokoje šedivá kožená sedačka, která ladí s obložením krbových kamen, dlažbou i kuchyňskou linkou.