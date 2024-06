Místo sardinkovým návštěvám v paneláku dali přednost kouzelnému srubu

Tomáš strávil dětství a mládí v Krušných horách, jeho žena v Karlových Varech, kam také pravidelně dojížděli navštěvovat prarodiče. Dokud byli jen sami dva, problém to nebyl. Když se rodina rozrostla o dvě děti, už to bylo horší. Právě tehdy začali uvažovat o pořízení rekreační nemovitosti.

Srub stojí uprostřed nádherné přírody ve vrcholových partiích Krušných hor, jen necelou půlhodinu jízdy od Karlových Varů.

Nikoli však přímo ve městě, ale někde poblíž, v přírodě, kde by si volný čas s dětmi mohli opravdu užít. A když už se rozhodli do takové akce pustit, chtěli, aby chata byla podle jejich představ. Proto padla volba na stavbu podle individuálního projektu.

Začalo to výletem na borůvky

Najít vhodný pozemek se zpočátku zdálo jako docela obtížný úkol, nakonec vše rozhodla, jak už to v životě často bývá, náhoda. „Kamarád vyrazil s dětmi na borůvky a houby do lesa. Při tom narazil na místo, které ho okamžitě zaujalo, i on totiž hledal vhodný pozemek. Protože byl ale hodně velký, část pozemku nám nabídl,“ popisuje Tomáš.

Místo je uprostřed nádherné přírody ve vrcholových partiích Krušných hor, přitom jen necelou půlhodinu jízdy od Karlových Varů. Pro dům byly dány striktní požadavky nejen například na sklon, orientaci i materiál střechy, ale také na to, z čeho má být dům postavený. Předem tedy bylo jasné, že na zděný dům musí zapomenout. V místě totiž mohou stát pouze dřevěné stavby.

Aby nic nepodcenili, nechali si návrh domu zpracovat od architekta znalého místních regulativů. To jim ostatně pomohlo i při vyřizování všech potřebných formalit. Díky pečlivě připravenému projektu stavební řízení proběhlo zcela bez problémů.

Od firmy jen hrubá stavba. Příště by volili jinak

Krytá terasa je určená pro odpočinek i stolování v letních měsících.

Dva z důležitých milníků k vysněné roubence měli za sebou. Ta náročnější část je ale teprve čekala. Na řadu přišel výběr realizační firmy. Oslovili jich více, ptali se na detaily.

„Ve finále jsme se nerozhodovali jen podle ceny, ale především podle kvality již realizovaných projektů. Realizace finského výrobce Kontio nás přesvědčily. Zhotovitel stavby měl zcela srozumitelné a logické argumenty ke kvalitě použitých materiálů a finální výsledek mluví sám za sebe,“ konstatuje Tomáš.

Dům si však nenechali postavit kompletně na klíč, v danou chvíli byly jejich finanční možnosti omezené. Proto s vybranou firmou realizovali pouze hrubou stavbu a zbytek řešili svépomocí nebo s jednotlivými subdodavateli.

„To je jediné rozhodnutí, kterého dodnes lituji. Pokud bych stál znovu na začátku a věděl to, co vím dnes, udělal bych vše jinak, zajistil bych si na začátku projektu dostatek financí na celou stavbu a svěřil vše do rukou profesionálů. Vše by tak bylo dokončeno o rok dříve a v perfektní kvalitě,“ svěřuje se Tomáš se zkušenostmi ze stavby svépomocí.

Zásadní komplikací totiž bylo zasíťování pozemku, respektive připojení elektřiny. Kabely se musely natáhnout asi sto metrů od vedlejšího domu. „Než se to povedlo, uplynuly téměř tři roky. Celá stavba naší roubenky tedy musela probíhat v režimu off grid, jen s pomocí elektrocentrály, aku nářadí a podobně. A navíc ještě bez vody,“ vzpomíná dnes už s nadhledem Tomáš.

Horší už to pak bylo s realizací dalších svépomocí. Na některé práce si sjednali subdodavatele, často ale sáhli vedle. „Spoustu věcí jsme si tak nakonec museli zařídit od konkurenčních firem, převážně na doporučení od kamarádů. Jinak bychom asi stavěli dodnes,“ konstatuje Tomáš. „O to víc si nyní vážíme výsledného díla. A celá rodina se pokaždé těší na další úžasný víkend na ‚konci světa‘.“

Moderní kuchyň doplnily retro spotřebiče, zatopit i uvařit se tu ovšem dá i na kachlovém sporáku.

Přes všechny peripetie se stavbou roubenka nabízí veškerý myslitelný komfort současnosti: patro je koncipované jako klidová část, přízemí jako hlavní denní místnost, kde může celá rodina trávit společné chvíle. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem, v přízemí je podlahové topení, v patrech radiátory. Nechybí ani rekuperační jednotka s filtrací a dohřevem vzduchu.

Ryze moderní je také kuchyň. Retro vzhledem spotřebičů se nenechte mýlit. Zatopit i uvařit se tu ovšem dá i na kachlovém sporáku, který celému modernímu domu dodává nádech historie. A dobře by posloužil třeba i při výpadku elektřiny.

Zahrada bude až úplné finále

Koupelna s toaletou je dostatečně velká, nechybí denní světlo.

Dům už tedy rodina spokojeně užívá. I tak ale přece jen dojde na pár dodělávek, které komfort srubu ještě zvýší. Plánovaná je ještě stavba venkovní sauny a garáže. A protože je v domě pouze jedna koupelna v přízemí a v patře pouze WC, což se ukázalo jako nevyhovující, využijí toho majitelé a při stavbě garáže proto doplní druhou tam.

„Celý příběh této roubenky je dost speciální. Dva přátelé, dva pozemky, ale jeden projekt. Pan Tomáš si vybral finského výrobce Kontio, zatímco druhý dům pochází od lokálního dodavatele. Proto je velmi zajímavé pozorovat vedle sebe dva identické objekty, každý dodaný jiným výrobcem. Musím říct, že momenty, kdy spokojený investor mluví o tom, jak se mu v domě krásně žije, dávají naší práci smysl,“ říká za dodavatele hrubé stavby Kamila Nábělková.