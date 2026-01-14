Takzvaná špionážní zrcadla však oceníte i v běžném interiéru, zejména v menším prostoru. Můžete zde totiž oddělit jeho jednotlivé zóny bez ztráty světla.
Jak to funguje? Velké zrcadlo na stěně (nebo přímo místo stěny) místnost opticky zvětšuje a prosvětluje ji. Stačí však rozsvítit v prostoru za zrcadlem a vy překvapeně zjistíte, že se tam skrývá koupelna či ložnice.
Ve chvíli, kdy je na jedné straně tma a na druhé světlo, působí totiž sklo jako neprůhledné zrcadlo. Jakmile se však za zrcadlem rozsvítí, sklo dovolí nahlédnout dovnitř. Odtud vzniklo i označení „špionážní“.
Co dokáže pokovení
„Toto sklo má vysokou odrazivost světla, zároveň však dokáže část světla propouštět. Dokáže tak elegantně oddělit třeba ložnici od koupelny nebo vytvořit diskrétní šatnu v otevřeném prostoru,“ vysvětluje Jaroslava Dlouhá, odbornice na interiérové sklo ze společnosti Saint-Gobain Glass.
Rozdělit prostor tak lze bez nutnosti stavět klasické příčky, které zbytečně zabírají obytnou plochu, sklo interiér opticky zvětší a propustí světlo i do tmavých koutů.
Nový byt s velkou terasou zvětšilo zrcadlo, sklo a bílá barva
Zrcadlové sklo představuje výrazný designový prvek, který lze využít na velmi tenké příčky, posuvné i otočné dveře v interiéru, ale také na nábytek s vnitřním osvětlením. To zejména večer vytváří hodně zajímavý efekt. S oblibou ho používají hlavně italští designéři, a to nejen u kuchyňských skříněk.
Jak se toho docílí? Polopropustné zrcadlo představuje tabule skla, na niž se ve vakuu nanesena velmi tenká kovová vrstva. Ta světlo nejen odráží, ale také je propouští, podle světelných podmínek se chová buď jako zrcadlo, nebo jako průsvitné sklo. Pokovená vrstva je odolná i proti účinkům vlhkosti, takže je lze použít i v koupelnách jako sprchovou zástěnu.
Pokud je použijete na nábytková dvířka, působí jako elegantní zrcadlová plocha, při vhodném nasvícení lze však nahlédnout i dovnitř.
Malý mezonet s výhledem na Prahu „nafoukly“ světlé barvy i zrcadla
Bez nebezpečí
Poloprůhledné sklo je možné kalit i vrstvit, takže se nemusíte bát rozbití. Pokud by k nějaké nehodě přece jen došlo, kalené sklo se rozpadne na drobné neostré úlomky, u vrstveného skla zůstanou střepy nalepené na bezpečnostní folii. „Špionážní“ zrcadlo lze navíc instalovat i bez rámu a jeho skladbu lze dimenzovat také pro větší útlum hluku.
Polopropustné zrcadlové sklo představuje moderní a velmi efektní způsob, jak se vyhnout větším stavebním zásahům a ztrátě obytné plochy.