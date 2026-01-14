Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení

Autor:
Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však dobře vidět dovnitř. Je to díky pokovené vrstvě, díky které zrcadlo světlo odráží, ale také propouští.
Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam!...

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam! Stačí rozsvítit. | foto: Archiv Saint-Gobain Glass

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká.
Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. Je tam!
Než se rozsvítí v prostoru za zrcadlem, lze se jen dohadovat, co se za ním...
Zrcadlové sklo představuje výrazný designový prvek, který lze využít na velmi...
9 fotografií

Takzvaná špionážní zrcadla však oceníte i v běžném interiéru, zejména v menším prostoru. Můžete zde totiž oddělit jeho jednotlivé zóny bez ztráty světla.

Jak to funguje? Velké zrcadlo na stěně (nebo přímo místo stěny) místnost opticky zvětšuje a prosvětluje ji. Stačí však rozsvítit v prostoru za zrcadlem a vy překvapeně zjistíte, že se tam skrývá koupelna či ložnice.

Ve chvíli, kdy je na jedné straně tma a na druhé světlo, působí totiž sklo jako neprůhledné zrcadlo. Jakmile se však za zrcadlem rozsvítí, sklo dovolí nahlédnout dovnitř. Odtud vzniklo i označení „špionážní“.

Co dokáže pokovení

„Toto sklo má vysokou odrazivost světla, zároveň však dokáže část světla propouštět. Dokáže tak elegantně oddělit třeba ložnici od koupelny nebo vytvořit diskrétní šatnu v otevřeném prostoru,“ vysvětluje Jaroslava Dlouhá, odbornice na interiérové sklo ze společnosti Saint-Gobain Glass.

Rozdělit prostor tak lze bez nutnosti stavět klasické příčky, které zbytečně zabírají obytnou plochu, sklo interiér opticky zvětší a propustí světlo i do tmavých koutů.

Nový byt s velkou terasou zvětšilo zrcadlo, sklo a bílá barva

Zrcadlové sklo představuje výrazný designový prvek, který lze využít na velmi tenké příčky, posuvné i otočné dveře v interiéru, ale také na nábytek s vnitřním osvětlením. To zejména večer vytváří hodně zajímavý efekt. S oblibou ho používají hlavně italští designéři, a to nejen u kuchyňských skříněk.

Jak se toho docílí? Polopropustné zrcadlo představuje tabule skla, na niž se ve vakuu nanesena velmi tenká kovová vrstva. Ta světlo nejen odráží, ale také je propouští, podle světelných podmínek se chová buď jako zrcadlo, nebo jako průsvitné sklo. Pokovená vrstva je odolná i proti účinkům vlhkosti, takže je lze použít i v koupelnách jako sprchovou zástěnu.

Pokud je použijete na nábytková dvířka, působí jako elegantní zrcadlová plocha, při vhodném nasvícení lze však nahlédnout i dovnitř.

Malý mezonet s výhledem na Prahu „nafoukly“ světlé barvy i zrcadla

Bez nebezpečí

Poloprůhledné sklo je možné kalit i vrstvit, takže se nemusíte bát rozbití. Pokud by k nějaké nehodě přece jen došlo, kalené sklo se rozpadne na drobné neostré úlomky, u vrstveného skla zůstanou střepy nalepené na bezpečnostní folii. „Špionážní“ zrcadlo lze navíc instalovat i bez rámu a jeho skladbu lze dimenzovat také pro větší útlum hluku.

Polopropustné zrcadlové sklo představuje moderní a velmi efektní způsob, jak se vyhnout větším stavebním zásahům a ztrátě obytné plochy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

14. ledna 2026

Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam!...

Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...

14. ledna 2026

Venkovské sídlo skrývá neobvyklý byznys s ročním příjmem 1,4 milionu korun

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v...

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...

13. ledna 2026

Malý, ale šikovný. Domek na břehu jihočeského rybníka je rájem pro relaxaci

Břeh nechala autorka zahrady, Petra Novotná, zpevnit kamennými valouny, které...

Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.

13. ledna 2026

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

12. ledna 2026

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

12. ledna 2026

Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to...

11. ledna 2026

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Soused začal šetřit a topí vším, co jde spálit. My se dusíme štiplavým kouřem

Premium
Doporučuji také situaci průběžně dokumentovat – tj. kdy kouř vzniká, jaký má...

Bydlím v malé vesnici na Zlínsku a mám problém se sousedem, který topí vším, co najde. Z komína mu jde štiplavý kouř, smrdí to jako spálený plast. Obávám se, že pálí PET lahve, staré boty nebo obaly,...

9. ledna 2026

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

9. ledna 2026

Poslední tanec s Tančícím domem. Jaký byl Frank Gehry, jeden z nejvlivnějších světových architektů?

Budovy navržené architektem Frankem Gehrym.

Tančícím domem se neodmyslitelně zapsal do tváře Prahy. A podobných zápisů do tváří měst má na kontě daleko víc. Ve věku šestadevadesáti let zemřel jeden z nejslavnějších architektů Frank Gehry....

8. ledna 2026  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.