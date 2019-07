Michael Douglas koupil sídlo po arcivévodovi Toskánském. Už je nechce

Oscarovému herci Michaelu Douglasovi nejsou rozhodně investice do nemovitostí a jejich zvelebování cizí, jako svou vedlejší činností se jimi začal zabývat už v jedenadvaceti letech.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (Los Angeles, 6. listopadu 2018)

Za první peníze, které si vydělal prací na filmech svého otce, si třeba v roce 1966 koupil sedmdesát akrů panenské půdy ve Vermontu. A vlastní je dodnes. Na rozdíl od mnohých celebrit není Douglas v tomto ohledu vrtošivý a své pozemky si ponechává po desetiletí. Nebo se je snaží výhodně prodat, jako v případě své nemovitosti na Mallorce.

Cestování Douglase už nebaví

Nyní, v 74 letech, tráví Douglas a jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová svůj čas mezi svými domy v New Yorku a na Bermudách, Jen zřídka mají příležitost zavítat do svého středomořského sídla na španělském ostrově Mallorca, které Douglas vlastní už třicet let.

Od roku 1838, kdy zde trávil své zimy Chopin, je Mallorca místem hojně navštěvovaným celebritami ze světa umění i politiky. Za slavných dnů Hollywoodu ve zdejším hotelu Formentor, kde prožil líbánky i monacký knížecí pár Grace Kellyová a princ Rainier, zde trávily dovolenou také Audrey Hepburnová či Elizabeth Taylorová.

V novějších dobách to jsou třeba Gwyneth Paltrowová, Harrison Ford, Noel Gallagher nebo třeba Sting, který na místním rybím trhu rád obhlíží každodenní úlovek.

Mnozí přijíždějí (či spíše přijížděli) i do sídla Michaela Douglase, kde hostil řadu svých hollywoodských přátel. V sídle obestřeném romantickou historií a obklopené dokonalým soukromím může nocovat až dvacet hostů.

Bezmála dvacet akrů hornatých zalesněných pozemků prostírajících se od hor k moři koupil v roce 1867 arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský (1847 Florencii - 1915 Brandýs nad Labem) jako místo, kde by mohl skrývat své přátele před zvídavýma očima . Na ostrov je vozil na své parní jachtě Nixe.

Pro svou sestřenici, arcivévodkyni Matyldu Marii Rakouskou, kterou miloval, dal ve skále vytesat schody, aby si mohla pohodlně dojít zaplavat do moře. Bohužel Matylda zemřela v 18 letech na popáleniny a Ludvík se už nikdy neoženil.

Historické prameny však o něm mluví jako o bisexuálovi, stýkal se jak se ženami, tak mladými muži. Byl velmi vzdělaný, hovořil 14 jazyky včetně češtiny. Na svém panství v Přerově nad Labem založil po roce 1895 jedno z prvních etnografických muzeí v Evropě. A jak se dostal do Čech? Ve dvanácti letech musel s rodiči a sourozenci uprchnout z Toskánska, protože sjednocená Itálie dosud vládnoucí neitalskou dynastii svrhla.

Michael Douglas koupil sídlo v roce 1990 a úroveň sedmi samostatných budov a pozemků kolem nich za milionové investice dokonale pozvedl.

Celá usedlost S’Estaca disponuje celkem deseti ložnicemi a deseti koupelnami zmodernizovanými podle dnešních luxusních standardů. Součástí jsou rovněž velké salóny, knihovna, tělocvična, sál s multimediálním vybavením a apartmá pro „pána domu“ s krbem, terasou a výhledem na moře.

Koupelna nepostrádá nic ze současných vymožeností. A přidává dávnou romantiku...

Z tohoto výjimečného sídla je na všech stranách vidět na moře a kromě obytných prostor je zde bazén, věkovité olivovníky a maurský pavilón. Velký vinný sklep zase skrývá soudky a sklad lahví s víny vyprodukovanými na pozemku. Protože sídlo je nedaleko přístavu S’Estaca, nechybí ani soukromé molo a dok pro jachty.

Michael Douglas a jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová se však přesto rozhodli svůj středomořský soukromý ráj zaručující naprosté soukromí prodat. Agentura Engel Voelkers, se sídlem na západním pobřeží Mallorky, jej nabízí na prodej za 32,7 milionu dolarů.