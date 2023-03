Podívejte se, jak si žila nejbohatší americká rodina v 19. století

Tato usedlost byla postavená v roce 1886 v Berkshires v Massachusetts pro Emily Vanderbiltovou, vnučku Cornelia Vanderbilta. Navrhla ji architektonická firma Peabody & Stearns s pozemky včetně 40 akrů zahrad provedených Frederickem Law Olmsteadem, známým prací na Central Parku v New Yorku.

Elm Court je velký přibližně jako Bílý dům, má 5 500 m2 a 106 pokojů. Dodnes představuje největší dům se šindelovými střechami ve Spojených státech.

Pro svou vnučku Emily chtěl Cornelius Vanderbilt to nejlepší...

Obří sídla nebo „letní chaty“, jak je nazývala horní vrstva společnosti, však byla většinou časem zničena požáry nebo prostě zlikvidována, protože jejich financování a údržba byly dlouhodobě neúnosné.

Jedno z největších a nejlepších sídel té doby, Vanderbilt Berkshires Estate, dříve Elm Court, bylo nedávno prodáno za osm milionů dolarů realitní investorce a developerce Lindě Law. Dům se rekonstruuje a může být přeměněn na luxusní resort se 112 pokoji, lázněmi o rozloze 1 500 m2 a restaurací s 60 místy. Pozemek o ploše víc než 36 hektarů by stačil pro dvě města, Stockbridge a Lenox v Massachusetts.

Inspirace koloniální architekturou

Elm Court se svými šindelovými střechami vznikl z amerického architektonického hnutí Nová Anglie podle koloniální americké architektury. Dům, který je zapsaný na seznamu národních kulturních památek, dostal své jméno podle velkého jilmu, který stál u vchodu do sídla. Později jej však choroby zničily.

Elm Court se stal místem mnoha nejvýznamnějších světových obchodních a politických schůzek, byl i místem setkání pro rozhovory v roce 1919, které vedly k vytvoření Smlouvy z Versailles a Společnosti národů.

Elm Court fungoval do roku 1950 také jako luxusní restaurace a hotel.

Ve snaze udržet krok s vysokými náklady na provoz velkého majetku poté, co původní majitelé zemřeli, přeměnili potomci Elm Court po roce 1940 na luxusní hotel a restauraci. Během roku 1950 se zde konaly velké akce a slavnostní velkolepé večeře. Elm Court nakonec své dveře zavřel až do roku 1999, kdy potomci Emily Vanderbiltové začali renovovat panství. Fungoval několik let na počátku roku 2000 jako svatební prostor, ale pak se opět zavřel.

Rekonstrukce ve velkém

Velká část renovace Elm Court byla dokončena, to se týká hlavně hlavních obytných prostor a 13 ložnic. Původní detaily, jako je složitě vyřezávaný sádrový strop v jídelně či dřevěné podlahy s parketami položenými ve tvaru „rybí kosti“, byly zachovány. Je zde i nová kuchyň s velkým kuchyňským ostrůvkem.

K dispozici je hostům také velká mahagonová jídelna s okouzlujícím posezením u okna a prostorem pro příležitostné stolování. Všechny pokoje jsou dostatečně prostorné.

Na pozemku stojí více budov, včetně většího domu komorníka, zahradníkovy chaty a několika dlouhých skleníků s jedním opravdu velkým, aby v něm mohly růst i vysoké ovocné stromy. Je zde také dům pro domovníka, kočárovna, stáj a dvě stodoly.

Luxusní lakované parkety doplňuje mramorový krb a bohatě zdobený strop.

„Společně jsme provedli obrovské množství výzkumu architektury a designu Zlatého věku a historie rodiny Vanderbiltů a cítíme obrovskou odpovědnost vzdát hold její legendární minulosti. Stejně důležité je i to, že budeme věnovat maximální pozornost historickému významu Elm Courtu jako jeho vlastní entity, stejně jako jeho postavení v komunitách měst Lenox a Stockbridge,“ říká developerka Linda Law.