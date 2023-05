Obyvatelé Ďáblic si mohou oddychnout, developer jim bydlení nezkazí

Omezení výstavby určuje nová magistrátní studie, kterou vytvořil a představil Institut plánování a rozvoje (IPR). Dokument je závazný, bude se podle něj v budoucnu řídit veškeré rozhodování o sídlišti, jehož obyvatelé se báli změn.

„Hlavním úkolem studie bylo nastínit možnosti rozvoje sídliště Ďáblice zejména z pohledu veřejného prostoru, zachování a doplnění adekvátní vybavenosti a drobných urbanistických zásahů při respektování a zachování stávajících hodnot. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o území a zpracování plánu revitalizace,“ tvrdí náměstek primátora Petr Hlaváček.

Letecký pohled na sídliště Ďáblice

Studii se město rozhodlo před asi šesti lety nechat vypracovat na základě protestů místních proti výstavbě výškových domů podél Střelničné ulice, kterou zamýšlela firma CPI. Ve studii jsou určeny takzvané čáry, které ukazují, kde nemohou být postaveny mezi domy stavby nové a stejně tak nemohou být rozšířeny ty stávající. Studie dovoluje pouze přistavět dvě patra s tím, že jedno bude takzvaně ustupující. Stejně tak u nízkých staveb, které slouží jako občanská vybavenost, mohou být přistavěna pouze dvě patra.

Důraz se ve studii klade také na zeleň a park, který vytváří hlavní osu sídliště. Změněna bude síť cest, aby vyhovovala způsobu, kterým místní veřejný prostor využívají. Vzniknou i cyklostezky, protože podle ředitele IPR Ondřeje Boháče docházelo ke střetům chodců s cyklisty. Ve vnitroblocích pak studie určuje místa pro společenská setkání.

Proměnit se má také prostor u stanice metra C Ládví. Kolem stanice metra je v plánu výstavba budovy veřejné vybavenosti. Výstup ze stanice metra by byl v budově, podobně jako například na Národní třídě. Dokument rovněž počítá s místy, kde by mohly vzniknout dva parkovací domy. Podle místostarosty Tomáše Hřebíka Praha 8 také opraví fontánu na Ládví.

Letecký pohled na sídliště Ďáblice. Čísla 1 až 4 označují polohu plánovaných domů. Jejich zobrazená výška i tvar jsou orientační a budou se upravovat. U některých domů se uvažuje až o osmnácti podlažích. Nová studie těmto plánům zabránila.

Proti plánované výstavbě se v minulosti několikrát postavili jak obyvatelé sídliště, tak radnice Prahy 8. Nelíbil se jim záměr výstavby čtyř až šestnáctipatrových domů, které plánovala firma CPI podnikatele Radovana Vítka. Radnice kvůli tomu požadovala stavební uzávěru pro celé sídliště.

Lidé spolu s radnicí odmítli také zamýšlenou výstavbu až dvacítky domů na okraji sídliště a městská část rovněž nesouhlasila se záměrem magistrátu postavit na sídlišti bytový dům.

Sídliště v Ďáblicích vzniklo v roce 1968 a mělo být součástí takzvaného Severního Města.